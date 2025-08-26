IP की अधिक जानकारी

Story लोगो

Story मूल्य(IP)

1 IP से USD लाइव प्राइस:

$6.088
$6.088$6.088
-0.53%1D
USD
Story (IP) मूल्य का लाइव चार्ट
2025-08-29 13:46:10 (UTC+8)

Story (IP) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 6.001
$ 6.001$ 6.001
24 घंटे में न्यूनतम
$ 6.195
$ 6.195$ 6.195
24 घंटे में उच्चतम

$ 6.001
$ 6.001$ 6.001

$ 6.195
$ 6.195$ 6.195

$ 7.326959735295318
$ 7.326959735295318$ 7.326959735295318

$ 1
$ 1$ 1

+0.04%

-0.53%

+6.80%

+6.80%

Story (IP) रियल-टाइम प्राइस $ 6.088 है. पिछले 24 घंटों में, IP ने $ 6.001 के कम और $ 6.195 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. IP की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 7.326959735295318 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 1 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में IP में +0.04%, 24 घंटों में -0.53%, तथा पिछले 7 दिनों में +6.80% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Story (IP) मार्केट की जानकारी

No.52

$ 1.85B
$ 1.85B$ 1.85B

$ 3.19M
$ 3.19M$ 3.19M

$ 6.16B
$ 6.16B$ 6.16B

304.08M
304.08M 304.08M

--
----

1,012,367,995
1,012,367,995 1,012,367,995

0.04%

STORY

Story का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.85B है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 3.19M है. IP की मार्केट में उपलब्ध राशि 304.08M है, कुल आपूर्ति 1012367995 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 6.16B है.

Story (IP) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Story के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.03244-0.53%
30 दिन$ +0.36+6.28%
60 दिन$ +3.041+99.80%
90 दिन$ +2.238+58.12%
Story के मूल्य में आज आया अंतर

आज IP में $ -0.03244 (-0.53%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

Story के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ +0.36 (+6.28%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

Story के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर IP में $ +3.041 (+99.80%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

Story के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ +2.238 (+58.12%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

Story (IP) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब Story प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

Story (IP) क्या है

Story Network is a purpose-built layer 1 blockchain achieving the best of EVM and Cosmos SDK. It is 100% EVM-compatible alongside deep execution layer optimizations. This supports graph data structures, purpose-built for handling complex data structures like IP quickly and cost-efficiently. It does this by: using precompiled primitives to traverse complex data structures like IP graphs within seconds at marginal costs a high throughput consensus layer based to ensure fast finality and cheap transactions. Story’s "Proof-of-Creativity" Protocol is a smart contract protocol natively deployed on Story Network and allows any creator to onramp IP to Story. Creators can register their IP as “IP Assets” on the protocol. IP Assets (IPA) are the foundational programmable IP metadata on the protocol.

Story MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके Story निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.

इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं:
- IP की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.
- Story के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.

हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर Story खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.

Story प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Story (IP) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Story (IP) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Story के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Story प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

Story (IP) टोकन का अर्थशास्त्र

Story (IP) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. IP टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

Story (IP) कैसे खरीदें

क्या आपको Story कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से Story खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

IP लोकल करेंसी में

1 Story(IP) से VND
160,205.72
1 Story(IP) से AUD
A$9.31464
1 Story(IP) से GBP
4.50512
1 Story(IP) से EUR
5.1748
1 Story(IP) से USD
$6.088
1 Story(IP) से MYR
RM25.63048
1 Story(IP) से TRY
250.46032
1 Story(IP) से JPY
¥888.848
1 Story(IP) से ARS
ARS$8,117.31304
1 Story(IP) से RUB
490.02312
1 Story(IP) से INR
534.5264
1 Story(IP) से IDR
Rp99,803.26272
1 Story(IP) से KRW
8,455.50144
1 Story(IP) से PHP
347.25952
1 Story(IP) से EGP
￡E.295.20712
1 Story(IP) से BRL
R$32.93608
1 Story(IP) से CAD
C$8.34056
1 Story(IP) से BDT
740.05728
1 Story(IP) से NGN
9,351.71592
1 Story(IP) से COP
$24,548.338
1 Story(IP) से ZAR
R.107.87936
1 Story(IP) से UAH
250.88648
1 Story(IP) से VES
Bs876.672
1 Story(IP) से CLP
$5,893.184
1 Story(IP) से PKR
Rs1,725.58272
1 Story(IP) से KZT
3,271.32592
1 Story(IP) से THB
฿197.00768
1 Story(IP) से TWD
NT$185.86664
1 Story(IP) से AED
د.إ22.34296
1 Story(IP) से CHF
Fr4.8704
1 Story(IP) से HKD
HK$47.42552
1 Story(IP) से AMD
֏2,326.28568
1 Story(IP) से MAD
.د.م54.85288
1 Story(IP) से MXN
$113.60208
1 Story(IP) से SAR
ريال22.83
1 Story(IP) से PLN
22.2212
1 Story(IP) से RON
лв26.42192
1 Story(IP) से SEK
kr57.77512
1 Story(IP) से BGN
лв10.16696
1 Story(IP) से HUF
Ft2,070.71144
1 Story(IP) से CZK
128.03064
1 Story(IP) से KWD
د.ك1.85684
1 Story(IP) से ILS
20.27304
1 Story(IP) से AOA
Kz5,549.63816
1 Story(IP) से BHD
.د.ب2.295176
1 Story(IP) से BMD
$6.088
1 Story(IP) से DKK
kr38.90232
1 Story(IP) से HNL
L159.26208
1 Story(IP) से MUR
279.56096
1 Story(IP) से NAD
$107.51408
1 Story(IP) से NOK
kr61.36704
1 Story(IP) से NZD
$10.28872
1 Story(IP) से PAB
B/.6.088
1 Story(IP) से PGK
K25.75224
1 Story(IP) से QAR
ر.ق22.2212
1 Story(IP) से RSD
дин.611.35696

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Story

आज Story (IP) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव IP प्राइस 6.088 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
IP से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
IP से USD की मौजूदा प्राइस $ 6.088 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Story का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
IP के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.85B USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
IP की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
IP की मार्केट में उपलब्ध राशि 304.08M USD है.
IP की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
IP ने 7.326959735295318 USD की ATH प्राइस हासिल की.
IP का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
IP ने 1 USD की ATL प्राइस देखी.
IP का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
IP के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 3.19M USD है.
क्या IP इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष IP इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए IP का प्राइस का अनुमान देखें.
2025-08-29 13:46:10 (UTC+8)

