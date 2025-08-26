HMSTR की अधिक जानकारी

Hamster Kombat लोगो

Hamster Kombat मूल्य(HMSTR)

1 HMSTR से USD लाइव प्राइस:

$0.0007271
$0.0007271$0.0007271
+0.62%1D
USD
Hamster Kombat (HMSTR) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 11:11:48 (UTC+8)

Hamster Kombat (HMSTR) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.0007115
$ 0.0007115$ 0.0007115
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.0007361
$ 0.0007361$ 0.0007361
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.0007115
$ 0.0007115$ 0.0007115

$ 0.0007361
$ 0.0007361$ 0.0007361

$ 0.010042899226314997
$ 0.010042899226314997$ 0.010042899226314997

$ 0.000638554676099346
$ 0.000638554676099346$ 0.000638554676099346

+0.24%

+0.62%

+2.29%

+2.29%

Hamster Kombat (HMSTR) रियल-टाइम प्राइस $ 0.0007271 है. पिछले 24 घंटों में, HMSTR ने $ 0.0007115 के कम और $ 0.0007361 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. HMSTR की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.010042899226314997 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.000638554676099346 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में HMSTR में +0.24%, 24 घंटों में +0.62%, तथा पिछले 7 दिनों में +2.29% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Hamster Kombat (HMSTR) मार्केट की जानकारी

No.598

$ 46.81M
$ 46.81M$ 46.81M

$ 677.94K
$ 677.94K$ 677.94K

$ 72.71M
$ 72.71M$ 72.71M

64.38B
64.38B 64.38B

100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000

100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000

64.37%

TONCOIN

Hamster Kombat का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 46.81M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 677.94K है. HMSTR की मार्केट में उपलब्ध राशि 64.38B है, कुल आपूर्ति 100000000000 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 72.71M है.

Hamster Kombat (HMSTR) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Hamster Kombat के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ +0.00000448+0.62%
30 दिन$ -0.0000474-6.13%
60 दिन$ +0.0000244+3.47%
90 दिन$ -0.0012709-63.61%
Hamster Kombat के मूल्य में आज आया अंतर

आज HMSTR में $ +0.00000448 (+0.62%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

Hamster Kombat के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.0000474 (-6.13%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

Hamster Kombat के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर HMSTR में $ +0.0000244 (+3.47%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

Hamster Kombat के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -0.0012709 (-63.61%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

Hamster Kombat (HMSTR) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब Hamster Kombat प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

Hamster Kombat (HMSTR) क्या है

Hamster Kombat is a crypto exchange CEO simulator game built on Telegram with 300 million players. Its mission is to smoothly onboard 1,000,000,000 Web2 users into Web3.

Hamster Kombat MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके Hamster Kombat निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.

इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं:
- HMSTR की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.
- Hamster Kombat के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.

हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर Hamster Kombat खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.

Hamster Kombat प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Hamster Kombat (HMSTR) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Hamster Kombat (HMSTR) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Hamster Kombat के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Hamster Kombat प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

Hamster Kombat (HMSTR) टोकन का अर्थशास्त्र

Hamster Kombat (HMSTR) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. HMSTR टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

Hamster Kombat (HMSTR) कैसे खरीदें

क्या आपको Hamster Kombat कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से Hamster Kombat खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

HMSTR लोकल करेंसी में

1 Hamster Kombat(HMSTR) से VND
19.1336365
1 Hamster Kombat(HMSTR) से AUD
A$0.001105192
1 Hamster Kombat(HMSTR) से GBP
0.000538054
1 Hamster Kombat(HMSTR) से EUR
0.000618035
1 Hamster Kombat(HMSTR) से USD
$0.0007271
1 Hamster Kombat(HMSTR) से MYR
RM0.003061091
1 Hamster Kombat(HMSTR) से TRY
0.029912894
1 Hamster Kombat(HMSTR) से JPY
¥0.1061566
1 Hamster Kombat(HMSTR) से ARS
ARS$0.969464243
1 Hamster Kombat(HMSTR) से RUB
0.058524279
1 Hamster Kombat(HMSTR) से INR
0.063752128
1 Hamster Kombat(HMSTR) से IDR
Rp11.919670224
1 Hamster Kombat(HMSTR) से KRW
1.009854648
1 Hamster Kombat(HMSTR) से PHP
0.041524681
1 Hamster Kombat(HMSTR) से EGP
￡E.0.03526435
1 Hamster Kombat(HMSTR) से BRL
R$0.003933611
1 Hamster Kombat(HMSTR) से CAD
C$0.000996127
1 Hamster Kombat(HMSTR) से BDT
0.088386276
1 Hamster Kombat(HMSTR) से NGN
1.116891039
1 Hamster Kombat(HMSTR) से COP
$2.931848975
1 Hamster Kombat(HMSTR) से ZAR
R.0.012884212
1 Hamster Kombat(HMSTR) से UAH
0.029963791
1 Hamster Kombat(HMSTR) से VES
Bs0.1047024
1 Hamster Kombat(HMSTR) से CLP
$0.7038328
1 Hamster Kombat(HMSTR) से PKR
Rs0.206089224
1 Hamster Kombat(HMSTR) से KZT
0.390699914
1 Hamster Kombat(HMSTR) से THB
฿0.023507143
1 Hamster Kombat(HMSTR) से TWD
NT$0.022212905
1 Hamster Kombat(HMSTR) से AED
د.إ0.002668457
1 Hamster Kombat(HMSTR) से CHF
Fr0.00058168
1 Hamster Kombat(HMSTR) से HKD
HK$0.005664109
1 Hamster Kombat(HMSTR) से AMD
֏0.277832181
1 Hamster Kombat(HMSTR) से MAD
.د.م0.006551171
1 Hamster Kombat(HMSTR) से MXN
$0.013567686
1 Hamster Kombat(HMSTR) से SAR
ريال0.002726625
1 Hamster Kombat(HMSTR) से PLN
0.002653915
1 Hamster Kombat(HMSTR) से RON
лв0.003155614
1 Hamster Kombat(HMSTR) से SEK
kr0.006900179
1 Hamster Kombat(HMSTR) से BGN
лв0.001214257
1 Hamster Kombat(HMSTR) से HUF
Ft0.247308523
1 Hamster Kombat(HMSTR) से CZK
0.015290913
1 Hamster Kombat(HMSTR) से KWD
د.ك0.0002217655
1 Hamster Kombat(HMSTR) से ILS
0.002413972
1 Hamster Kombat(HMSTR) से AOA
Kz0.662802547
1 Hamster Kombat(HMSTR) से BHD
.د.ب0.0002741167
1 Hamster Kombat(HMSTR) से BMD
$0.0007271
1 Hamster Kombat(HMSTR) से DKK
kr0.00465344
1 Hamster Kombat(HMSTR) से HNL
L0.019020936
1 Hamster Kombat(HMSTR) से MUR
0.033453871
1 Hamster Kombat(HMSTR) से NAD
$0.012840586
1 Hamster Kombat(HMSTR) से NOK
kr0.007321897
1 Hamster Kombat(HMSTR) से NZD
$0.001228799
1 Hamster Kombat(HMSTR) से PAB
B/.0.0007271
1 Hamster Kombat(HMSTR) से PGK
K0.003075633
1 Hamster Kombat(HMSTR) से QAR
ر.ق0.002653915
1 Hamster Kombat(HMSTR) से RSD
дин.0.073051737

Hamster Kombat संसाधन

Hamster Kombat को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

व्हाइट पेपर
आधिकारिक Hamster Kombat वेबसाइट
Block Explorer

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Hamster Kombat

आज Hamster Kombat (HMSTR) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव HMSTR प्राइस 0.0007271 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
HMSTR से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
HMSTR से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.0007271 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Hamster Kombat का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
HMSTR के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 46.81M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
HMSTR की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
HMSTR की मार्केट में उपलब्ध राशि 64.38B USD है.
HMSTR की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
HMSTR ने 0.010042899226314997 USD की ATH प्राइस हासिल की.
HMSTR का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
HMSTR ने 0.000638554676099346 USD की ATL प्राइस देखी.
HMSTR का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
HMSTR के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 677.94K USD है.
क्या HMSTR इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष HMSTR इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए HMSTR का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 11:11:48 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.

