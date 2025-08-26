FirmaChain (FCT2) रियल-टाइम प्राइस $ 0.02783 है. पिछले 24 घंटों में, FCT2 ने $ 0.02722 के कम और $ 0.0281 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. FCT2 की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 133.444099809 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.0124668608351 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में FCT2 में -0.08%, 24 घंटों में 0.00%, तथा पिछले 7 दिनों में +2.84% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
FirmaChain (FCT2) मार्केट की जानकारी
No.767
$ 29.02M
$ 36.15K
$ 29.41M
1.04B
1,056,626,788.846955
FCT
FirmaChain का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 29.02M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 36.15K है. FCT2 की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.04B है, कुल आपूर्ति 1056626788.846955 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 29.41M है.
FirmaChain (FCT2) प्राइस हिस्ट्री USD
आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में FirmaChain के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:
अवधि
बदलें (USD)
बदलें (%)
आज
$ 0
0.00%
30 दिन
$ -0.00217
-7.24%
60 दिन
$ +0.0011
+4.11%
90 दिन
$ -0.0001
-0.36%
FirmaChain के मूल्य में आज आया अंतर
आज FCT2 में $ 0 (0.00%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.
FirmaChain के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर
पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.00217 (-7.24%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.
FirmaChain के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर
व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर FCT2 में $ +0.0011 (+4.11%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.
FirmaChain के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर
अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -0.0001 (-0.36%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.
FirmaChain (FCT2) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?
FIRMACHAIN originally aimed to transfer all paper based social and legal activities onto the blockchain to introduce transparency and prevent document tampering and forgery. Maintaining the fundamental value of trust, the FIRMACHAIN team is now turning its gaze to becoming a comprehensive blockchain platform. Our goal is to provide business entities and FIRMACHAIN holders with useful blockchain based services that are useful yet fun to engage with thereby satisfying the team’s goal to become a ‘Utilitainment’ (Utility + Entertainment) platform.
FirmaChain प्राइस का अनुमान (USD)
कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में FirmaChain (FCT2) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके FirmaChain (FCT2) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? FirmaChain के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.
FirmaChain (FCT2) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. FCT2 टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
FirmaChain (FCT2) कैसे खरीदें
