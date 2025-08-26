CSIX की अधिक जानकारी

Carbon Browser लोगो

Carbon Browser मूल्य(CSIX)

1 CSIX से USD लाइव प्राइस:

$0.00352
$0.00352$0.00352
-4.34%1D
USD
Carbon Browser (CSIX) मूल्य का लाइव चार्ट
2025-08-29 10:52:36 (UTC+8)

Carbon Browser (CSIX) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00338
$ 0.00338$ 0.00338
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.003949
$ 0.003949$ 0.003949
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00338
$ 0.00338$ 0.00338

$ 0.003949
$ 0.003949$ 0.003949

$ 0.43147586530127835
$ 0.43147586530127835$ 0.43147586530127835

$ 0.003208326372586869
$ 0.003208326372586869$ 0.003208326372586869

+1.44%

-4.34%

+3.52%

+3.52%

Carbon Browser (CSIX) रियल-टाइम प्राइस $ 0.00352 है. पिछले 24 घंटों में, CSIX ने $ 0.00338 के कम और $ 0.003949 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. CSIX की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.43147586530127835 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.003208326372586869 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में CSIX में +1.44%, 24 घंटों में -4.34%, तथा पिछले 7 दिनों में +3.52% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Carbon Browser (CSIX) मार्केट की जानकारी

No.2013

$ 1.40M
$ 1.40M$ 1.40M

$ 53.62K
$ 53.62K$ 53.62K

$ 3.31M
$ 3.31M$ 3.31M

396.59M
396.59M 396.59M

939,599,261.3839558
939,599,261.3839558 939,599,261.3839558

BSC

Carbon Browser का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.40M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 53.62K है. CSIX की मार्केट में उपलब्ध राशि 396.59M है, कुल आपूर्ति 939599261.3839558 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 3.31M है.

Carbon Browser (CSIX) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Carbon Browser के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.0001597-4.34%
30 दिन$ -0.00103-22.64%
60 दिन$ +0.00002+0.57%
90 दिन$ -0.00214-37.81%
Carbon Browser के मूल्य में आज आया अंतर

आज CSIX में $ -0.0001597 (-4.34%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

Carbon Browser के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.00103 (-22.64%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

Carbon Browser के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर CSIX में $ +0.00002 (+0.57%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

Carbon Browser के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -0.00214 (-37.81%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

Carbon Browser (CSIX) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब Carbon Browser प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

Carbon Browser (CSIX) क्या है

Carbon is a free and open-source web browser developed by Carbon X Labs based on a custom fork of the Chromium web browser and its powerful Blink engine. Carbon is a privacy-focused browser, which automatically blocks online ads and website trackers by default.Carbon browser is fast, private and secure web browser for Android devices and soon for iOS, Mac OS, and PC.

Carbon Browser MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके Carbon Browser निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.

इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं:
- CSIX की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.
- Carbon Browser के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.

हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर Carbon Browser खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.

Carbon Browser प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Carbon Browser (CSIX) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Carbon Browser (CSIX) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Carbon Browser के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Carbon Browser प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

Carbon Browser (CSIX) टोकन का अर्थशास्त्र

Carbon Browser (CSIX) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. CSIX टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

Carbon Browser (CSIX) कैसे खरीदें

क्या आपको Carbon Browser कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से Carbon Browser खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

CSIX लोकल करेंसी में

1 Carbon Browser(CSIX) से VND
92.6288
1 Carbon Browser(CSIX) से AUD
A$0.0053504
1 Carbon Browser(CSIX) से GBP
0.0026048
1 Carbon Browser(CSIX) से EUR
0.002992
1 Carbon Browser(CSIX) से USD
$0.00352
1 Carbon Browser(CSIX) से MYR
RM0.0148192
1 Carbon Browser(CSIX) से TRY
0.1448128
1 Carbon Browser(CSIX) से JPY
¥0.51392
1 Carbon Browser(CSIX) से ARS
ARS$4.6933216
1 Carbon Browser(CSIX) से RUB
0.28336
1 Carbon Browser(CSIX) से INR
0.3084576
1 Carbon Browser(CSIX) से IDR
Rp57.7049088
1 Carbon Browser(CSIX) से KRW
4.8820992
1 Carbon Browser(CSIX) से PHP
0.200816
1 Carbon Browser(CSIX) से EGP
￡E.0.1706848
1 Carbon Browser(CSIX) से BRL
R$0.0190432
1 Carbon Browser(CSIX) से CAD
C$0.0048224
1 Carbon Browser(CSIX) से BDT
0.4278912
1 Carbon Browser(CSIX) से NGN
5.4070368
1 Carbon Browser(CSIX) से COP
$14.19352
1 Carbon Browser(CSIX) से ZAR
R.0.0623392
1 Carbon Browser(CSIX) से UAH
0.1450592
1 Carbon Browser(CSIX) से VES
Bs0.50688
1 Carbon Browser(CSIX) से CLP
$3.40736
1 Carbon Browser(CSIX) से PKR
Rs0.9977088
1 Carbon Browser(CSIX) से KZT
1.8914368
1 Carbon Browser(CSIX) से THB
฿0.1136608
1 Carbon Browser(CSIX) से TWD
NT$0.1076064
1 Carbon Browser(CSIX) से AED
د.إ0.0129184
1 Carbon Browser(CSIX) से CHF
Fr0.002816
1 Carbon Browser(CSIX) से HKD
HK$0.0273856
1 Carbon Browser(CSIX) से AMD
֏1.3450272
1 Carbon Browser(CSIX) से MAD
.د.م0.0317152
1 Carbon Browser(CSIX) से MXN
$0.0656832
1 Carbon Browser(CSIX) से SAR
ريال0.0132
1 Carbon Browser(CSIX) से PLN
0.012848
1 Carbon Browser(CSIX) से RON
лв0.0152768
1 Carbon Browser(CSIX) से SEK
kr0.0334048
1 Carbon Browser(CSIX) से BGN
лв0.0058784
1 Carbon Browser(CSIX) से HUF
Ft1.1972576
1 Carbon Browser(CSIX) से CZK
0.0740256
1 Carbon Browser(CSIX) से KWD
د.ك0.0010736
1 Carbon Browser(CSIX) से ILS
0.0116864
1 Carbon Browser(CSIX) से AOA
Kz3.2087264
1 Carbon Browser(CSIX) से BHD
.د.ب0.00132352
1 Carbon Browser(CSIX) से BMD
$0.00352
1 Carbon Browser(CSIX) से DKK
kr0.022528
1 Carbon Browser(CSIX) से HNL
L0.0920832
1 Carbon Browser(CSIX) से MUR
0.1619552
1 Carbon Browser(CSIX) से NAD
$0.0621632
1 Carbon Browser(CSIX) से NOK
kr0.0354464
1 Carbon Browser(CSIX) से NZD
$0.0059488
1 Carbon Browser(CSIX) से PAB
B/.0.00352
1 Carbon Browser(CSIX) से PGK
K0.0148896
1 Carbon Browser(CSIX) से QAR
ر.ق0.012848
1 Carbon Browser(CSIX) से RSD
дин.0.3535136

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Carbon Browser

आज Carbon Browser (CSIX) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव CSIX प्राइस 0.00352 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
CSIX से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
CSIX से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00352 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Carbon Browser का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
CSIX के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.40M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
CSIX की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
CSIX की मार्केट में उपलब्ध राशि 396.59M USD है.
CSIX की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
CSIX ने 0.43147586530127835 USD की ATH प्राइस हासिल की.
CSIX का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
CSIX ने 0.003208326372586869 USD की ATL प्राइस देखी.
CSIX का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
CSIX के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 53.62K USD है.
क्या CSIX इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष CSIX इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए CSIX का प्राइस का अनुमान देखें.
2025-08-29 10:52:36 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.

