Cosplay Token मूल्य(COT)
आज Cosplay Token (COT) का लाइव मूल्य $ 0.001753 है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 1.07% का बदलाव आया है. मौजूदा COT से USD कन्वर्ज़न दर $ 0.001753 प्रति COT है.
$ 691.31K के मार्केट कैप के अनुसार Cosplay Token करेंसी की रैंक #2273 है और इसकी मार्केट में उपलब्ध राशि 394.36M COT है. पिछले 24 घंटों के दौरान, COT की ट्रेडिंग $ 0.001739 (निम्न) और $ 0.001795 (उच्च) के बीच चल रही थी, जो मार्केट गतिविधि को दर्शाता है. इसका अब तक का सबसे उच्च स्तर $ 0.20071997640034067 और सबसे निम्न स्तर $ 0.001063216445440777 है.
छोटी अवधि की परफ़ॉर्मेंस में COT में पिछले एक घंटे में -0.29% और पिछले 7 दिनों में -10.43% बदलाव आया है. पिछले दिन, कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 6.18K तक पहुँच गया.
Cosplay Token का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 691.31K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 6.18K है. COT की मार्केट में उपलब्ध राशि 394.36M है, कुल आपूर्ति 1000000000 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 1.75M है.
आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Cosplay Token के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.00001896
|-1.06%
|30 दिन
|$ -0.000339
|-16.21%
|60 दिन
|$ -0.000683
|-28.04%
|90 दिन
|$ -0.000339
|-16.21%
आज COT में $ -0.00001896 (-1.06%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.
पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.000339 (-16.21%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.
व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर COT में $ -0.000683 (-28.04%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.
अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -0.000339 (-16.21%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.
Cosplay Token (COT) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?
अब Cosplay Token प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.
2040 में, Cosplay Token के प्राइस में संभावित रूप से 0.00% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ -- के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.
A Japan-originated project aiming to connect the global cosplay community via the $COT token. It has evolved from the 'WorldCosplay' platform (1.2M+ users) and bridges real-world events with digital engagement to create a new economic sphere for the cosplay culture.
