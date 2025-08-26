CHESS की अधिक जानकारी

Tranchess लोगो

Tranchess मूल्य(CHESS)

1 CHESS से USD लाइव प्राइस:

$0.07447
$0.07447$0.07447
-0.61%1D
USD
Tranchess (CHESS) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 10:49:42 (UTC+8)

Tranchess (CHESS) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.07343
$ 0.07343$ 0.07343
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.07668
$ 0.07668$ 0.07668
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.07343
$ 0.07343$ 0.07343

$ 0.07668
$ 0.07668$ 0.07668

$ 7.9212842434622575
$ 7.9212842434622575$ 7.9212842434622575

$ 0.044805179770472464
$ 0.044805179770472464$ 0.044805179770472464

+0.56%

-0.61%

+2.91%

+2.91%

Tranchess (CHESS) रियल-टाइम प्राइस $ 0.07449 है. पिछले 24 घंटों में, CHESS ने $ 0.07343 के कम और $ 0.07668 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. CHESS की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 7.9212842434622575 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.044805179770472464 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में CHESS में +0.56%, 24 घंटों में -0.61%, तथा पिछले 7 दिनों में +2.91% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Tranchess (CHESS) मार्केट की जानकारी

No.998

$ 15.21M
$ 15.21M$ 15.21M

$ 322.78K
$ 322.78K$ 322.78K

$ 22.35M
$ 22.35M$ 22.35M

204.17M
204.17M 204.17M

300,000,000
300,000,000 300,000,000

300,000,000
300,000,000 300,000,000

68.05%

BSC

Tranchess का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 15.21M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 322.78K है. CHESS की मार्केट में उपलब्ध राशि 204.17M है, कुल आपूर्ति 300000000 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 22.35M है.

Tranchess (CHESS) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Tranchess के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.0004571-0.61%
30 दिन$ +0.00219+3.02%
60 दिन$ -0.00052-0.70%
90 दिन$ +0.01721+30.04%
Tranchess के मूल्य में आज आया अंतर

आज CHESS में $ -0.0004571 (-0.61%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

Tranchess के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ +0.00219 (+3.02%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

Tranchess के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर CHESS में $ -0.00052 (-0.70%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

Tranchess के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ +0.01721 (+30.04%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

Tranchess (CHESS) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब Tranchess प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

Tranchess (CHESS) क्या है

Tranchess is a tokenized asset management and derivatives trading protocol. Tranchess provides a different risk/return matrix out of a single main fund that tracks a specific underlying asset. $CHESS is the governance token of the Tranchess community.

Tranchess MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके Tranchess निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.

इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं:
- CHESS की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.
- Tranchess के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.

हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर Tranchess खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.

Tranchess प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Tranchess (CHESS) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Tranchess (CHESS) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Tranchess के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Tranchess प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

Tranchess (CHESS) टोकन का अर्थशास्त्र

Tranchess (CHESS) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. CHESS टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

Tranchess (CHESS) कैसे खरीदें

क्या आपको Tranchess कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से Tranchess खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

CHESS लोकल करेंसी में

1 Tranchess(CHESS) से VND
1,960.20435
1 Tranchess(CHESS) से AUD
A$0.1132248
1 Tranchess(CHESS) से GBP
0.0551226
1 Tranchess(CHESS) से EUR
0.0633165
1 Tranchess(CHESS) से USD
$0.07449
1 Tranchess(CHESS) से MYR
RM0.3136029
1 Tranchess(CHESS) से TRY
3.0645186
1 Tranchess(CHESS) से JPY
¥10.87554
1 Tranchess(CHESS) से ARS
ARS$99.3197517
1 Tranchess(CHESS) से RUB
5.996445
1 Tranchess(CHESS) से INR
6.5275587
1 Tranchess(CHESS) से IDR
Rp1,221.1473456
1 Tranchess(CHESS) से KRW
103.3146504
1 Tranchess(CHESS) से PHP
4.2496545
1 Tranchess(CHESS) से EGP
￡E.3.6120201
1 Tranchess(CHESS) से BRL
R$0.4029909
1 Tranchess(CHESS) से CAD
C$0.1020513
1 Tranchess(CHESS) से BDT
9.0550044
1 Tranchess(CHESS) से NGN
114.4233441
1 Tranchess(CHESS) से COP
$300.3623025
1 Tranchess(CHESS) से ZAR
R.1.3192179
1 Tranchess(CHESS) से UAH
3.0697329
1 Tranchess(CHESS) से VES
Bs10.72656
1 Tranchess(CHESS) से CLP
$72.10632
1 Tranchess(CHESS) से PKR
Rs21.1134456
1 Tranchess(CHESS) से KZT
40.0264566
1 Tranchess(CHESS) से THB
฿2.4052821
1 Tranchess(CHESS) से TWD
NT$2.2771593
1 Tranchess(CHESS) से AED
د.إ0.2733783
1 Tranchess(CHESS) से CHF
Fr0.059592
1 Tranchess(CHESS) से HKD
HK$0.5795322
1 Tranchess(CHESS) से AMD
֏28.4633739
1 Tranchess(CHESS) से MAD
.د.م0.6711549
1 Tranchess(CHESS) से MXN
$1.3899834
1 Tranchess(CHESS) से SAR
ريال0.2793375
1 Tranchess(CHESS) से PLN
0.2718885
1 Tranchess(CHESS) से RON
лв0.3232866
1 Tranchess(CHESS) से SEK
kr0.7069101
1 Tranchess(CHESS) से BGN
лв0.1243983
1 Tranchess(CHESS) से HUF
Ft25.3362837
1 Tranchess(CHESS) से CZK
1.5665247
1 Tranchess(CHESS) से KWD
د.ك0.02271945
1 Tranchess(CHESS) से ILS
0.2473068
1 Tranchess(CHESS) से AOA
Kz67.9028493
1 Tranchess(CHESS) से BHD
.د.ب0.02800824
1 Tranchess(CHESS) से BMD
$0.07449
1 Tranchess(CHESS) से DKK
kr0.476736
1 Tranchess(CHESS) से HNL
L1.9486584
1 Tranchess(CHESS) से MUR
3.4272849
1 Tranchess(CHESS) से NAD
$1.3154934
1 Tranchess(CHESS) से NOK
kr0.7501143
1 Tranchess(CHESS) से NZD
$0.1258881
1 Tranchess(CHESS) से PAB
B/.0.07449
1 Tranchess(CHESS) से PGK
K0.3150927
1 Tranchess(CHESS) से QAR
ر.ق0.2718885
1 Tranchess(CHESS) से RSD
дин.7.4810307

Tranchess संसाधन

Tranchess को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

व्हाइट पेपर
आधिकारिक Tranchess वेबसाइट
Block Explorer

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Tranchess

आज Tranchess (CHESS) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव CHESS प्राइस 0.07449 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
CHESS से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
CHESS से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.07449 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Tranchess का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
CHESS के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 15.21M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
CHESS की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
CHESS की मार्केट में उपलब्ध राशि 204.17M USD है.
CHESS की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
CHESS ने 7.9212842434622575 USD की ATH प्राइस हासिल की.
CHESS का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
CHESS ने 0.044805179770472464 USD की ATL प्राइस देखी.
CHESS का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
CHESS के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 322.78K USD है.
क्या CHESS इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष CHESS इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए CHESS का प्राइस का अनुमान देखें.
Tranchess (CHESS) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
08-28 18:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
08-28 16:50:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
08-28 15:25:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
08-28 05:13:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
08-27 15:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million
08-25 21:14:39इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto total market cap falls below $4 trillion, altcoin total market cap drops 3.58% intraday

तेज़ गाइड: MEXC पर SOMI के प्री-मार्केट परपेचुअल ट्रेडिंग कैसे करें

Somnia एक उभरता हुआ उच्च प्रदर्शन ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट है, जो अपने मिलियन TPS और मेटावर्स इकोसिस्टम के समर्थन के साथ हाल ही में काफी ध्यान आकर्षित कर रहा है। इसके मूल टोकन SOMI ने MEXC प्लेटफॉर्म पर प्री-मार्केट परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट के जरिए सबसे पहले व्यापार करना शुरू कर दिया है। यह लेख आपको Somnia प्रोजेक्ट की प्रमुखताओं, प्री-मार्केट परपेचुअल के तंत्र, और SOMIUSDT के व्यापार में तेजी से भाग लेने के तरीके के बारे में जानकारी देगा।

August 26, 2025

WLFI ने क्रिप्टो बाजार को बढ़ावा दिया: MEXC पर प्री-मार्केट परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट और कल्याणकारी कार्यक्रम का अनुभव करें

वर्तमान में क्रिप्टोकरेंसी बाजार का केंद्र, वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल (WLFI) है। एक परियोजना के रूप में जो राजनीतिक गुण और DeFi नवाचार का महत्व रखती है, WLFI ने अपने लॉन्च से पहले ही व्यापक ध्यान आकर्षित किया। MEXC के रूप में, एक विश्व स्तर पर अग्रणी क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, WLFI प्री-मार्केट परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिंग को सबसे पहले पेश किया है, जिससे उपयोगकर्ता बाजार की热点ों को पहले से व्यवस्थित कर सकें। साथ ही, MEXC ने नए उपयोगकर्ताओं के लिए WLFI प्री-हाइप फेस्ट S2 कार्यक्रम का भी शुभारंभ किया है, जो उन्हें विशाल पुरस्कार अवसर प्रदान करता है।

August 24, 2025

MEXC मुद्रा विनिमय के बाद की सुरक्षा: क्यों पारदर्शिता और सुरक्षा क्रिप्टो विनिमयों के भविष्य को परिभाषित करती हैं

2022 के अंत में FTX का पतन रातोंरात क्रिप्टोक्यूरेंसी उद्योग को बदल दिया। उपयोगकर्ता धन के अरबों डॉलर गायब हो गए, वैश्विक स्तर पर नियामक दबाव बढ़ गया, और केंद्रीय विनिमयों (CEXs) पर विश्वास गंभीर रूप से प्रभावित हुआ। तब से, “सुरक्षा पहले” खुदरा व्यापारियों और संस्थागत निवेशकों के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत बन गया है।

August 24, 2025
अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.

