Cellframe लोगो

Cellframe मूल्य(CELL)

1 CELL से USD लाइव प्राइस:

$0.2292
$0.2292$0.2292
-7.54%1D
USD
Cellframe (CELL) मूल्य का लाइव चार्ट
Cellframe (CELL) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.2199
$ 0.2199$ 0.2199
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.2613
$ 0.2613$ 0.2613
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.2199
$ 0.2199$ 0.2199

$ 0.2613
$ 0.2613$ 0.2613

$ 13.189931682469501
$ 13.189931682469501$ 13.189931682469501

$ 0.12761940186248863
$ 0.12761940186248863$ 0.12761940186248863

-0.66%

-7.53%

-17.35%

-17.35%

Cellframe (CELL) रियल-टाइम प्राइस $ 0.2292 है. पिछले 24 घंटों में, CELL ने $ 0.2199 के कम और $ 0.2613 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. CELL की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 13.189931682469501 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.12761940186248863 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में CELL में -0.66%, 24 घंटों में -7.53%, तथा पिछले 7 दिनों में -17.35% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Cellframe (CELL) मार्केट की जानकारी

No.1330

$ 6.55M
$ 6.55M$ 6.55M

$ 151.58K
$ 151.58K$ 151.58K

$ 6.94M
$ 6.94M$ 6.94M

28.60M
28.60M 28.60M

30,300,000
30,300,000 30,300,000

32,559,591
32,559,591 32,559,591

94.38%

ETH

Cellframe का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 6.55M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 151.58K है. CELL की मार्केट में उपलब्ध राशि 28.60M है, कुल आपूर्ति 32559591 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 6.94M है.

Cellframe (CELL) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Cellframe के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.018691-7.53%
30 दिन$ -0.1513-39.77%
60 दिन$ -0.0503-18.00%
90 दिन$ -0.0813-26.19%
Cellframe के मूल्य में आज आया अंतर

आज CELL में $ -0.018691 (-7.53%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

Cellframe के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.1513 (-39.77%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

Cellframe के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर CELL में $ -0.0503 (-18.00%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

Cellframe के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -0.0813 (-26.19%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

Cellframe (CELL) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब Cellframe प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

Cellframe (CELL) क्या है

Cellframe Network is a scalable, open-source, next-generation platform for building and bridging blockchains and services secured by post-quantum encryption.

Cellframe Network is a scalable, open-source, next-generation platform for building and bridging blockchains and services secured by post-quantum encryption.

Cellframe MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है.

इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं:
- CELL की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.
- Cellframe के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.

हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर Cellframe खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.

Cellframe प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Cellframe (CELL) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Cellframe (CELL) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Cellframe के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Cellframe प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

Cellframe (CELL) टोकन का अर्थशास्त्र

Cellframe (CELL) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. CELL टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

Cellframe (CELL) कैसे खरीदें

क्या आपको Cellframe कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है!

CELL लोकल करेंसी में

1 Cellframe(CELL) से VND
6,031.398
1 Cellframe(CELL) से AUD
A$0.350676
1 Cellframe(CELL) से GBP
0.169608
1 Cellframe(CELL) से EUR
0.19482
1 Cellframe(CELL) से USD
$0.2292
1 Cellframe(CELL) से MYR
RM0.967224
1 Cellframe(CELL) से TRY
9.429288
1 Cellframe(CELL) से JPY
¥33.6924
1 Cellframe(CELL) से ARS
ARS$305.599236
1 Cellframe(CELL) से RUB
18.425388
1 Cellframe(CELL) से INR
20.144388
1 Cellframe(CELL) से IDR
Rp3,757.376448
1 Cellframe(CELL) से KRW
318.775944
1 Cellframe(CELL) से PHP
13.103364
1 Cellframe(CELL) से EGP
￡E.11.129952
1 Cellframe(CELL) से BRL
R$1.239972
1 Cellframe(CELL) से CAD
C$0.314004
1 Cellframe(CELL) से BDT
27.861552
1 Cellframe(CELL) से NGN
352.071828
1 Cellframe(CELL) से COP
$924.1917
1 Cellframe(CELL) से ZAR
R.4.072884
1 Cellframe(CELL) से UAH
9.445332
1 Cellframe(CELL) से VES
Bs33.0048
1 Cellframe(CELL) से CLP
$221.8656
1 Cellframe(CELL) से PKR
Rs64.964448
1 Cellframe(CELL) से KZT
123.158328
1 Cellframe(CELL) से THB
฿7.419204
1 Cellframe(CELL) से TWD
NT$7.004352
1 Cellframe(CELL) से AED
د.إ0.841164
1 Cellframe(CELL) से CHF
Fr0.18336
1 Cellframe(CELL) से HKD
HK$1.785468
1 Cellframe(CELL) से AMD
֏87.579612
1 Cellframe(CELL) से MAD
.د.م2.065092
1 Cellframe(CELL) से MXN
$4.281456
1 Cellframe(CELL) से SAR
ريال0.8595
1 Cellframe(CELL) से PLN
0.83658
1 Cellframe(CELL) से RON
лв0.994728
1 Cellframe(CELL) से SEK
kr2.172816
1 Cellframe(CELL) से BGN
лв0.382764
1 Cellframe(CELL) से HUF
Ft77.9853
1 Cellframe(CELL) से CZK
4.815492
1 Cellframe(CELL) से KWD
د.ك0.069906
1 Cellframe(CELL) से ILS
0.760944
1 Cellframe(CELL) से AOA
Kz208.931844
1 Cellframe(CELL) से BHD
.د.ب0.0864084
1 Cellframe(CELL) से BMD
$0.2292
1 Cellframe(CELL) से DKK
kr1.464588
1 Cellframe(CELL) से HNL
L5.995872
1 Cellframe(CELL) से MUR
10.524864
1 Cellframe(CELL) से NAD
$4.047672
1 Cellframe(CELL) से NOK
kr2.308044
1 Cellframe(CELL) से NZD
$0.387348
1 Cellframe(CELL) से PAB
B/.0.2292
1 Cellframe(CELL) से PGK
K0.969516
1 Cellframe(CELL) से QAR
ر.ق0.83658
1 Cellframe(CELL) से RSD
дин.23.027724

Cellframe संसाधन

Cellframe को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

व्हाइट पेपर
आधिकारिक Cellframe वेबसाइट
Block Explorer

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Cellframe

आज Cellframe (CELL) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव CELL प्राइस 0.2292 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
CELL से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
CELL से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.2292 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Cellframe का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
CELL के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 6.55M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
CELL की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
CELL की मार्केट में उपलब्ध राशि 28.60M USD है.
CELL की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
CELL ने 13.189931682469501 USD की ATH प्राइस हासिल की.
CELL का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
CELL ने 0.12761940186248863 USD की ATL प्राइस देखी.
CELL का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
CELL के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 151.58K USD है.
क्या CELL इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष CELL इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए CELL का प्राइस का अनुमान देखें.
Cellframe (CELL) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
08-28 18:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
08-28 16:50:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
08-28 15:25:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
08-28 05:13:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
08-27 15:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million
08-25 21:14:39इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto total market cap falls below $4 trillion, altcoin total market cap drops 3.58% intraday

चर्चित खबरें

What Is Reservoir (DAM)? A Next-Generation Protocol Addressing the Five Core Challenges of Stablecoins

Reservoir is a decentralized stablecoin protocol built on Ethereum and extended to multiple mainstream networks. It offers rUSD (stablecoin), srUSD/wsrUSD (yield-bearing assets), trUSD (term yield assets), as well as a permissionless lending market. Through a multi-collateral framework and the integration of real-world assets (RWA), Reservoir aims to address the five challenges of stablecoins: decentralization, stability, capital efficiency, scalability, and utility.

August 28, 2025

Somnia（SOMI）की कीमत की भविष्यवाणी: क्या 2025 में SOMI मेटावर्स ब्लॉकचेन का नेता बन सकता है?

Somnia（SOMI）एक उभरती हुई उच्च प्रदर्शन लेयर-1 सार्वजनिक श्रृंखला है, जो मेटावर्स और चेन गेम की दिशा में तेजी से उभर रही है। लाखों TPS, कम विलंबता और EVM संगतता के साथ, यह बड़े पैमाने पर अनुप्रयोगों के लिए आधारभूत समर्थन प्रदान करती है। यह लेख SOMI के टोकन अर्थशास्त्र, तकनीकी ढांचा, पारिस्थितिकी अनुप्रयोग, बाजार प्रदर्शन और निवेश नोट्स का व्यवस्थापकीय विश्लेषण करेगा, जो पाठकों को इसके संभावित मूल्य और जोखिम को विभिन्न दृष्टिकोणों से समझने में मदद करेगा।

August 26, 2025

Avantis क्या है? DeFi लीवरेज ट्रेडिंग क्षेत्र का नवाचार पायनियर

क्रिप्टोकरेंसी बाजार में उतार-चढ़ाव बढ़ने के背景 में, विकेंद्रीकृत वित्त (DeFi) क्षेत्र “बुनियादी प्रोटोकॉल स्तर” से “जटिल रणनीति स्तर” की ओर विकसित हो रहा है। Avantis एक वैश्विक क्रॉस-एसेट लीवरेज ट्रेडिंग प्रोटोकॉल के रूप में, अपने नवीनतम सिंथेटिक लीवरेज इंजन और जीरो फीस ट्रेडिंग मॉडल के माध्यम से उपयोगकर्ताओं को उच्च कुशल, लचीला ट्रेडिंग अनुभव प्रदान करता है।

August 26, 2025
और देखें

CELL-से-USD कैलकुलेटर

राशि

CELL
CELL
USD
USD

1 CELL = 0.2292 USD

CELL ट्रेड करें

CELLUSDT
$0.2292
$0.2292$0.2292
-7.53%

