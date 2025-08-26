C की अधिक जानकारी

Chainbase लोगो

Chainbase मूल्य(C)

1 C से USD लाइव प्राइस:

$0.2128
+3.08%1D
USD
Chainbase (C) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 10:47:37 (UTC+8)

Chainbase (C) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.1895
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.22166
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.1895
$ 0.22166
--
--
+0.29%

+3.08%

+4.85%

+4.85%

Chainbase (C) रियल-टाइम प्राइस $ 0.21334 है. पिछले 24 घंटों में, C ने $ 0.1895 के कम और $ 0.22166 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में C में +0.29%, 24 घंटों में +3.08%, तथा पिछले 7 दिनों में +4.85% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Chainbase (C) मार्केट की जानकारी

--
----

$ 7.21M
$ 213.34M
--
1,000,000,000
BASE

Chainbase का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन -- है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 7.21M है. C की मार्केट में उपलब्ध राशि -- है, कुल आपूर्ति 1000000000 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 213.34M है.

Chainbase (C) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Chainbase के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ +0.0063584+3.08%
30 दिन$ -0.1141-34.85%
60 दिन$ +0.18834+753.36%
90 दिन$ +0.18834+753.36%
Chainbase के मूल्य में आज आया अंतर

आज C में $ +0.0063584 (+3.08%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

Chainbase के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.1141 (-34.85%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

Chainbase के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर C में $ +0.18834 (+753.36%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

Chainbase के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ +0.18834 (+753.36%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

Chainbase (C) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब Chainbase प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

Chainbase (C) क्या है

Chainbase is building the Hyperdata Network for AI — a foundational layer for the DataFi era. We transform fragmented onchain signals into structured, verifiable, and AI-ready data, enabling permissionless coordination between agents, apps, and humans. With over 500 billion+ data calls, a vibrant community of 20,000+ developers, and 8,000+ project integrations, Chainbase powers a decentralized data economy where data becomes capital: composable, monetizable, and open to all.

Chainbase MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके Chainbase निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.

इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं:
- C की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.
- Chainbase के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.

हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर Chainbase खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.

Chainbase प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Chainbase (C) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Chainbase (C) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Chainbase के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Chainbase प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

Chainbase (C) टोकन का अर्थशास्त्र

Chainbase (C) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. C टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

Chainbase (C) कैसे खरीदें

क्या आपको Chainbase कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से Chainbase खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

C लोकल करेंसी में

1 Chainbase(C) से VND
5,614.0421
1 Chainbase(C) से AUD
A$0.3242768
1 Chainbase(C) से GBP
0.1578716
1 Chainbase(C) से EUR
0.181339
1 Chainbase(C) से USD
$0.21334
1 Chainbase(C) से MYR
RM0.8981614
1 Chainbase(C) से TRY
8.7768076
1 Chainbase(C) से JPY
¥31.14764
1 Chainbase(C) से ARS
ARS$284.4526222
1 Chainbase(C) से RUB
17.17387
1 Chainbase(C) से INR
18.6949842
1 Chainbase(C) से IDR
Rp3,497.3764896
1 Chainbase(C) से KRW
295.8940464
1 Chainbase(C) से PHP
12.171047
1 Chainbase(C) से EGP
￡E.10.3448566
1 Chainbase(C) से BRL
R$1.1541694
1 Chainbase(C) से CAD
C$0.2922758
1 Chainbase(C) से BDT
25.9336104
1 Chainbase(C) से NGN
327.7094406
1 Chainbase(C) से COP
$860.240215
1 Chainbase(C) से ZAR
R.3.7782514
1 Chainbase(C) से UAH
8.7917414
1 Chainbase(C) से VES
Bs30.72096
1 Chainbase(C) से CLP
$206.51312
1 Chainbase(C) से PKR
Rs60.4690896
1 Chainbase(C) से KZT
114.6361156
1 Chainbase(C) से THB
฿6.8887486
1 Chainbase(C) से TWD
NT$6.5218038
1 Chainbase(C) से AED
د.إ0.7829578
1 Chainbase(C) से CHF
Fr0.170672
1 Chainbase(C) से HKD
HK$1.6597852
1 Chainbase(C) से AMD
֏81.5193474
1 Chainbase(C) से MAD
.د.م1.9221934
1 Chainbase(C) से MXN
$3.9809244
1 Chainbase(C) से SAR
ريال0.800025
1 Chainbase(C) से PLN
0.778691
1 Chainbase(C) से RON
лв0.9258956
1 Chainbase(C) से SEK
kr2.0245966
1 Chainbase(C) से BGN
лв0.3562778
1 Chainbase(C) से HUF
Ft72.5633342
1 Chainbase(C) से CZK
4.4865402
1 Chainbase(C) से KWD
د.ك0.0650687
1 Chainbase(C) से ILS
0.7082888
1 Chainbase(C) से AOA
Kz194.4743438
1 Chainbase(C) से BHD
.د.ب0.08021584
1 Chainbase(C) से BMD
$0.21334
1 Chainbase(C) से DKK
kr1.365376
1 Chainbase(C) से HNL
L5.5809744
1 Chainbase(C) से MUR
9.8157734
1 Chainbase(C) से NAD
$3.7675844
1 Chainbase(C) से NOK
kr2.1483338
1 Chainbase(C) से NZD
$0.3605446
1 Chainbase(C) से PAB
B/.0.21334
1 Chainbase(C) से PGK
K0.9024282
1 Chainbase(C) से QAR
ر.ق0.778691
1 Chainbase(C) से RSD
дин.21.4257362

Chainbase संसाधन

Chainbase को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

व्हाइट पेपर
आधिकारिक Chainbase वेबसाइट
Block Explorer

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Chainbase

आज Chainbase (C) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव C प्राइस 0.21334 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
C से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
C से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.21334 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Chainbase का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
C के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन -- USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
C की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
C की मार्केट में उपलब्ध राशि -- USD है.
C की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
C ने -- USD की ATH प्राइस हासिल की.
C का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
C ने -- USD की ATL प्राइस देखी.
C का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
C के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 7.21M USD है.
क्या C इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष C इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए C का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 10:47:37 (UTC+8)

चर्चित खबरें

