BOB लोगो

BOB मूल्य(BOB)

1 BOB से USD लाइव प्राइस:

$0.000005919
$0.000005919$0.000005919
-2.71%1D
USD
BOB (BOB) मूल्य का लाइव चार्ट
BOB (BOB) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.000005787
$ 0.000005787$ 0.000005787
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.000006369
$ 0.000006369$ 0.000006369
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.000005787
$ 0.000005787$ 0.000005787

$ 0.000006369
$ 0.000006369$ 0.000006369

$ 0.000218963593709231
$ 0.000218963593709231$ 0.000218963593709231

$ 0.000000015403283083
$ 0.000000015403283083$ 0.000000015403283083

-0.02%

-2.71%

-4.87%

-4.87%

BOB (BOB) रियल-टाइम प्राइस $ 0.00000592 है. पिछले 24 घंटों में, BOB ने $ 0.000005787 के कम और $ 0.000006369 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. BOB की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.000218963593709231 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.000000015403283083 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में BOB में -0.02%, 24 घंटों में -2.71%, तथा पिछले 7 दिनों में -4.87% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

BOB (BOB) मार्केट की जानकारी

No.1511

$ 4.08M
$ 4.08M$ 4.08M

$ 13.93K
$ 13.93K$ 13.93K

$ 4.08M
$ 4.08M$ 4.08M

689.13B
689.13B 689.13B

690,000,000,000
690,000,000,000 690,000,000,000

689,127,646,403
689,127,646,403 689,127,646,403

99.87%

ETH

BOB का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 4.08M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 13.93K है. BOB की मार्केट में उपलब्ध राशि 689.13B है, कुल आपूर्ति 689127646403 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 4.08M है.

BOB (BOB) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में BOB के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.00000016487-2.71%
30 दिन$ -0.000000514-7.99%
60 दिन$ +0.000000876+17.36%
90 दिन$ +0.000000127+2.19%
BOB के मूल्य में आज आया अंतर

आज BOB में $ -0.00000016487 (-2.71%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

BOB के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.000000514 (-7.99%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

BOB के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर BOB में $ +0.000000876 (+17.36%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

BOB के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ +0.000000127 (+2.19%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

BOB (BOB) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब BOB प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

BOB (BOB) क्या है

$BOB will takeover the meme space by surprise. Wasstealth launched and locked for about 690 months(about 57 years) with a renounced contract. Bob’sknowledge will blow away even the most prominentscholars.

BOB MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके BOB निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.

इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं:
- BOB की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.
- BOB के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.

हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर BOB खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.

BOB प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में BOB (BOB) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके BOB (BOB) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? BOB के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब BOB प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

BOB (BOB) टोकन का अर्थशास्त्र

BOB (BOB) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. BOB टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

BOB (BOB) कैसे खरीदें

क्या आपको BOB कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से BOB खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

BOB लोकल करेंसी में

1 BOB(BOB) से VND
0.1557848
1 BOB(BOB) से AUD
A$0.0000089984
1 BOB(BOB) से GBP
0.0000043808
1 BOB(BOB) से EUR
0.000005032
1 BOB(BOB) से USD
$0.00000592
1 BOB(BOB) से MYR
RM0.0000249232
1 BOB(BOB) से TRY
0.0002435488
1 BOB(BOB) से JPY
¥0.00086432
1 BOB(BOB) से ARS
ARS$0.0078933136
1 BOB(BOB) से RUB
0.00047656
1 BOB(BOB) से INR
0.0005187696
1 BOB(BOB) से IDR
Rp0.0970491648
1 BOB(BOB) से KRW
0.0082108032
1 BOB(BOB) से PHP
0.000337736
1 BOB(BOB) से EGP
￡E.0.0002870608
1 BOB(BOB) से BRL
R$0.0000320272
1 BOB(BOB) से CAD
C$0.0000081104
1 BOB(BOB) से BDT
0.0007196352
1 BOB(BOB) से NGN
0.0090936528
1 BOB(BOB) से COP
$0.02387092
1 BOB(BOB) से ZAR
R.0.0001048432
1 BOB(BOB) से UAH
0.0002439632
1 BOB(BOB) से VES
Bs0.00085248
1 BOB(BOB) से CLP
$0.00573056
1 BOB(BOB) से PKR
Rs0.0016779648
1 BOB(BOB) से KZT
0.0031810528
1 BOB(BOB) से THB
฿0.0001911568
1 BOB(BOB) से TWD
NT$0.0001809744
1 BOB(BOB) से AED
د.إ0.0000217264
1 BOB(BOB) से CHF
Fr0.000004736
1 BOB(BOB) से HKD
HK$0.0000460576
1 BOB(BOB) से AMD
֏0.0022620912
1 BOB(BOB) से MAD
.د.م0.0000533392
1 BOB(BOB) से MXN
$0.0001104672
1 BOB(BOB) से SAR
ريال0.0000222
1 BOB(BOB) से PLN
0.000021608
1 BOB(BOB) से RON
лв0.0000256928
1 BOB(BOB) से SEK
kr0.0000561808
1 BOB(BOB) से BGN
лв0.0000098864
1 BOB(BOB) से HUF
Ft0.0020135696
1 BOB(BOB) से CZK
0.0001244976
1 BOB(BOB) से KWD
د.ك0.0000018056
1 BOB(BOB) से ILS
0.0000196544
1 BOB(BOB) से AOA
Kz0.0053964944
1 BOB(BOB) से BHD
.د.ب0.00000222592
1 BOB(BOB) से BMD
$0.00000592
1 BOB(BOB) से DKK
kr0.000037888
1 BOB(BOB) से HNL
L0.0001548672
1 BOB(BOB) से MUR
0.0002723792
1 BOB(BOB) से NAD
$0.0001045472
1 BOB(BOB) से NOK
kr0.0000596144
1 BOB(BOB) से NZD
$0.0000100048
1 BOB(BOB) से PAB
B/.0.00000592
1 BOB(BOB) से PGK
K0.0000250416
1 BOB(BOB) से QAR
ر.ق0.000021608
1 BOB(BOB) से RSD
дин.0.0005945456

BOB संसाधन

BOB को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

व्हाइट पेपर
आधिकारिक BOB वेबसाइट
Block Explorer

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न BOB

आज BOB (BOB) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव BOB प्राइस 0.00000592 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
BOB से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
BOB से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00000592 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
BOB का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
BOB के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 4.08M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
BOB की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
BOB की मार्केट में उपलब्ध राशि 689.13B USD है.
BOB की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
BOB ने 0.000218963593709231 USD की ATH प्राइस हासिल की.
BOB का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
BOB ने 0.000000015403283083 USD की ATL प्राइस देखी.
BOB का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
BOB के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 13.93K USD है.
क्या BOB इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष BOB इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए BOB का प्राइस का अनुमान देखें.
