BounceBit लोगो

BounceBit मूल्य(BB)

1 BB से USD लाइव प्राइस:

$0.14028
$0.14028
-0.21%1D
USD
BounceBit (BB) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 15:39:49 (UTC+8)

BounceBit (BB) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.13488
24 घंटे में न्यूनतम
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.14858
24 घंटे में उच्चतम
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.13488
$ 0.13488$ 0.13488

$ 0.14858
$ 0.14858$ 0.14858

$ 0.865452791517869
$ 0.865452791517869$ 0.865452791517869

$ 0.07349155026090788
$ 0.07349155026090788$ 0.07349155026090788

+0.94%

-0.21%

+2.32%

+2.32%

BounceBit (BB) रियल-टाइम प्राइस $ 0.14032 है. पिछले 24 घंटों में, BB ने $ 0.13488 के कम और $ 0.14858 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. BB की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.865452791517869 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.07349155026090788 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में BB में +0.94%, 24 घंटों में -0.21%, तथा पिछले 7 दिनों में +2.32% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

BounceBit (BB) मार्केट की जानकारी

No.363

$ 103.79M
$ 103.79M$ 103.79M

$ 4.03M
$ 4.03M$ 4.03M

$ 294.67M
$ 294.67M$ 294.67M

739.69M
739.69M 739.69M

2,100,000,000
2,100,000,000 2,100,000,000

2,100,000,000
2,100,000,000 2,100,000,000

35.22%

BOUNCEBIT

BounceBit का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 103.79M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 4.03M है. BB की मार्केट में उपलब्ध राशि 739.69M है, कुल आपूर्ति 2100000000 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 294.67M है.

BounceBit (BB) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में BounceBit के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.0002952-0.21%
30 दिन$ +0.03127+28.67%
60 दिन$ +0.05674+67.88%
90 दिन$ +0.02158+18.17%
BounceBit के मूल्य में आज आया अंतर

आज BB में $ -0.0002952 (-0.21%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

BounceBit के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ +0.03127 (+28.67%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

BounceBit के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर BB में $ +0.05674 (+67.88%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

BounceBit के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ +0.02158 (+18.17%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

BounceBit (BB) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब BounceBit प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

BounceBit (BB) क्या है

BounceBit is a BTC restaking chain with an innovative CeDefi framework. Through a CeFi + DeFi framework, BounceBit empowers BTC holders to earn yield across multiple sources.

BounceBit MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके BounceBit निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.

इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं:
- BB की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.
- BounceBit के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.

हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर BounceBit खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.

BounceBit प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में BounceBit (BB) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके BounceBit (BB) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? BounceBit के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब BounceBit प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

BounceBit (BB) टोकन का अर्थशास्त्र

BounceBit (BB) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. BB टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

BounceBit (BB) कैसे खरीदें

क्या आपको BounceBit कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से BounceBit खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

BB लोकल करेंसी में

1 BounceBit(BB) से VND
3,692.5208
1 BounceBit(BB) से AUD
A$0.2146896
1 BounceBit(BB) से GBP
0.1038368
1 BounceBit(BB) से EUR
0.119272
1 BounceBit(BB) से USD
$0.14032
1 BounceBit(BB) से MYR
RM0.5921504
1 BounceBit(BB) से TRY
5.7727648
1 BounceBit(BB) से JPY
¥20.62704
1 BounceBit(BB) से ARS
ARS$187.0928656
1 BounceBit(BB) से RUB
11.2803248
1 BounceBit(BB) से INR
12.3327248
1 BounceBit(BB) से IDR
Rp2,300.3275008
1 BounceBit(BB) से KRW
195.1598624
1 BounceBit(BB) से PHP
8.0220944
1 BounceBit(BB) से EGP
￡E.6.8139392
1 BounceBit(BB) से BRL
R$0.7591312
1 BounceBit(BB) से CAD
C$0.1922384
1 BounceBit(BB) से BDT
17.0572992
1 BounceBit(BB) से NGN
215.5441488
1 BounceBit(BB) से COP
$565.80532
1 BounceBit(BB) से ZAR
R.2.4934864
1 BounceBit(BB) से UAH
5.7825872
1 BounceBit(BB) से VES
Bs20.20608
1 BounceBit(BB) से CLP
$135.82976
1 BounceBit(BB) से PKR
Rs39.7723008
1 BounceBit(BB) से KZT
75.3995488
1 BounceBit(BB) से THB
฿4.5421584
1 BounceBit(BB) से TWD
NT$4.2881792
1 BounceBit(BB) से AED
د.إ0.5149744
1 BounceBit(BB) से CHF
Fr0.112256
1 BounceBit(BB) से HKD
HK$1.0930928
1 BounceBit(BB) से AMD
֏53.6176752
1 BounceBit(BB) से MAD
.د.م1.2642832
1 BounceBit(BB) से MXN
$2.6211776
1 BounceBit(BB) से SAR
ريال0.5262
1 BounceBit(BB) से PLN
0.512168
1 BounceBit(BB) से RON
лв0.6089888
1 BounceBit(BB) से SEK
kr1.3302336
1 BounceBit(BB) से BGN
лв0.2343344
1 BounceBit(BB) से HUF
Ft47.74388
1 BounceBit(BB) से CZK
2.9481232
1 BounceBit(BB) से KWD
د.ك0.0427976
1 BounceBit(BB) से ILS
0.4658624
1 BounceBit(BB) से AOA
Kz127.9115024
1 BounceBit(BB) से BHD
.د.ب0.05290064
1 BounceBit(BB) से BMD
$0.14032
1 BounceBit(BB) से DKK
kr0.8966448
1 BounceBit(BB) से HNL
L3.6707712
1 BounceBit(BB) से MUR
6.4434944
1 BounceBit(BB) से NAD
$2.4780512
1 BounceBit(BB) से NOK
kr1.4130224
1 BounceBit(BB) से NZD
$0.2371408
1 BounceBit(BB) से PAB
B/.0.14032
1 BounceBit(BB) से PGK
K0.5935536
1 BounceBit(BB) से QAR
ر.ق0.512168
1 BounceBit(BB) से RSD
дин.14.0979504

BounceBit संसाधन

BounceBit को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

व्हाइट पेपर
आधिकारिक BounceBit वेबसाइट
Block Explorer

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न BounceBit

आज BounceBit (BB) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव BB प्राइस 0.14032 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
BB से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
BB से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.14032 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
BounceBit का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
BB के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 103.79M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
BB की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
BB की मार्केट में उपलब्ध राशि 739.69M USD है.
BB की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
BB ने 0.865452791517869 USD की ATH प्राइस हासिल की.
BB का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
BB ने 0.07349155026090788 USD की ATL प्राइस देखी.
BB का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
BB के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 4.03M USD है.
क्या BB इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष BB इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए BB का प्राइस का अनुमान देखें.
