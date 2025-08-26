BAT की अधिक जानकारी

BAT लोगो

BAT मूल्य(BAT)

1 BAT से USD लाइव प्राइस:

$0.1561
$0.1561$0.1561
-2.37%1D
USD
BAT (BAT) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 10:41:11 (UTC+8)

BAT (BAT) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.1504
$ 0.1504$ 0.1504
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.1616
$ 0.1616$ 0.1616
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.1504
$ 0.1504$ 0.1504

$ 0.1616
$ 0.1616$ 0.1616

$ 1.920939641411345
$ 1.920939641411345$ 1.920939641411345

$ 0.06620930135250092
$ 0.06620930135250092$ 0.06620930135250092

+0.12%

-2.37%

+4.83%

+4.83%

BAT (BAT) रियल-टाइम प्राइस $ 0.1561 है. पिछले 24 घंटों में, BAT ने $ 0.1504 के कम और $ 0.1616 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. BAT की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 1.920939641411345 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.06620930135250092 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में BAT में +0.12%, 24 घंटों में -2.37%, तथा पिछले 7 दिनों में +4.83% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

BAT (BAT) मार्केट की जानकारी

No.188

$ 233.48M
$ 233.48M$ 233.48M

$ 760.91K
$ 760.91K$ 760.91K

$ 234.15M
$ 234.15M$ 234.15M

1.50B
1.50B 1.50B

1,500,000,000
1,500,000,000 1,500,000,000

ETH

BAT का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 233.48M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 760.91K है. BAT की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.50B है, कुल आपूर्ति 1500000000 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 234.15M है.

BAT (BAT) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में BAT के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.003789-2.37%
30 दिन$ -0.0112-6.70%
60 दिन$ +0.0263+20.26%
90 दिन$ +0.0266+20.54%
BAT के मूल्य में आज आया अंतर

आज BAT में $ -0.003789 (-2.37%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

BAT के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.0112 (-6.70%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

BAT के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर BAT में $ +0.0263 (+20.26%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

BAT के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ +0.0266 (+20.54%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

BAT (BAT) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब BAT प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

BAT (BAT) क्या है

The Basic Attention Token is the new token for the digital advertising industry. It pays publishers for their content and users for their attention, while providing advertisers with more in return for their ads.

BAT MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके BAT निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.

इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं:
- BAT की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.
- BAT के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.

हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर BAT खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.

BAT प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में BAT (BAT) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके BAT (BAT) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? BAT के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब BAT प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

BAT (BAT) टोकन का अर्थशास्त्र

BAT (BAT) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. BAT टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

BAT (BAT) कैसे खरीदें

क्या आपको BAT कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से BAT खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

BAT लोकल करेंसी में

1 BAT(BAT) से VND
4,107.7715
1 BAT(BAT) से AUD
A$0.237272
1 BAT(BAT) से GBP
0.115514
1 BAT(BAT) से EUR
0.132685
1 BAT(BAT) से USD
$0.1561
1 BAT(BAT) से MYR
RM0.657181
1 BAT(BAT) से TRY
6.421954
1 BAT(BAT) से JPY
¥22.7906
1 BAT(BAT) से ARS
ARS$208.132813
1 BAT(BAT) से RUB
12.56605
1 BAT(BAT) से INR
13.679043
1 BAT(BAT) से IDR
Rp2,559.015984
1 BAT(BAT) से KRW
216.504456
1 BAT(BAT) से PHP
8.905505
1 BAT(BAT) से EGP
￡E.7.569289
1 BAT(BAT) से BRL
R$0.844501
1 BAT(BAT) से CAD
C$0.213857
1 BAT(BAT) से BDT
18.975516
1 BAT(BAT) से NGN
239.783649
1 BAT(BAT) से COP
$629.434225
1 BAT(BAT) से ZAR
R.2.764531
1 BAT(BAT) से UAH
6.432881
1 BAT(BAT) से VES
Bs22.4784
1 BAT(BAT) से CLP
$151.1048
1 BAT(BAT) से PKR
Rs44.244984
1 BAT(BAT) से KZT
83.878774
1 BAT(BAT) से THB
฿5.040469
1 BAT(BAT) से TWD
NT$4.771977
1 BAT(BAT) से AED
د.إ0.572887
1 BAT(BAT) से CHF
Fr0.12488
1 BAT(BAT) से HKD
HK$1.214458
1 BAT(BAT) से AMD
֏59.647371
1 BAT(BAT) से MAD
.د.م1.406461
1 BAT(BAT) से MXN
$2.912826
1 BAT(BAT) से SAR
ريال0.585375
1 BAT(BAT) से PLN
0.569765
1 BAT(BAT) से RON
лв0.677474
1 BAT(BAT) से SEK
kr1.481389
1 BAT(BAT) से BGN
лв0.260687
1 BAT(BAT) से HUF
Ft53.094293
1 BAT(BAT) से CZK
3.282783
1 BAT(BAT) से KWD
د.ك0.0476105
1 BAT(BAT) से ILS
0.518252
1 BAT(BAT) से AOA
Kz142.296077
1 BAT(BAT) से BHD
.د.ب0.0586936
1 BAT(BAT) से BMD
$0.1561
1 BAT(BAT) से DKK
kr0.99904
1 BAT(BAT) से HNL
L4.083576
1 BAT(BAT) से MUR
7.182161
1 BAT(BAT) से NAD
$2.756726
1 BAT(BAT) से NOK
kr1.571927
1 BAT(BAT) से NZD
$0.263809
1 BAT(BAT) से PAB
B/.0.1561
1 BAT(BAT) से PGK
K0.660303
1 BAT(BAT) से QAR
ر.ق0.569765
1 BAT(BAT) से RSD
дин.15.677123

BAT संसाधन

BAT को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

व्हाइट पेपर
आधिकारिक BAT वेबसाइट
Block Explorer

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न BAT

आज BAT (BAT) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव BAT प्राइस 0.1561 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
BAT से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
BAT से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.1561 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
BAT का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
BAT के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 233.48M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
BAT की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
BAT की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.50B USD है.
BAT की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
BAT ने 1.920939641411345 USD की ATH प्राइस हासिल की.
BAT का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
BAT ने 0.06620930135250092 USD की ATL प्राइस देखी.
BAT का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
BAT के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 760.91K USD है.
क्या BAT इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष BAT इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए BAT का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 10:41:11 (UTC+8)

BAT (BAT) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
08-28 18:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
08-28 16:50:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
08-28 15:25:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
08-28 05:13:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
08-27 15:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million
08-25 21:14:39इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto total market cap falls below $4 trillion, altcoin total market cap drops 3.58% intraday

