Babylon (BABY) रियल-टाइम प्राइस $ 0.04789 है. पिछले 24 घंटों में, BABY ने $ 0.04715 के कम और $ 0.04978 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. BABY की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.17283055403102 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.03804514614989939 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में BABY में -0.32%, 24 घंटों में -2.32%, तथा पिछले 7 दिनों में -4.97% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Babylon (BABY) मार्केट की जानकारी
No.319
$ 124.16M
$ 124.16M$ 124.16M
$ 882.96K
$ 882.96K$ 882.96K
$ 494.40M
$ 494.40M$ 494.40M
2.59B
2.59B 2.59B
--
----
10,323,703,288
10,323,703,288 10,323,703,288
0.01%
BABYLON
Babylon का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 124.16M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 882.96K है. BABY की मार्केट में उपलब्ध राशि 2.59B है, कुल आपूर्ति 10323703288 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 494.40M है.
Babylon (BABY) प्राइस हिस्ट्री USD
आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Babylon के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:
अवधि
बदलें (USD)
बदलें (%)
आज
$ -0.0011374
-2.32%
30 दिन
$ -0.00791
-14.18%
60 दिन
$ -0.00084
-1.73%
90 दिन
$ -0.01532
-24.24%
Babylon के मूल्य में आज आया अंतर
आज BABY में $ -0.0011374 (-2.32%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.
Babylon के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर
पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.00791 (-14.18%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.
Babylon के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर
व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर BABY में $ -0.00084 (-1.73%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.
Babylon के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर
अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -0.01532 (-24.24%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.
Babylon (BABY) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?
Babylon is a decentralized system that enables native Bitcoin staking directly on the Bitcoin blockchain without intermediaries. The protocol implements a novel shared-security architecture that extends Bitcoin's security model to the broader decentralized ecosystem. Through its architecture, BTC holders can participate in multi-staking operations while maintaining their assets on the Bitcoin network, providing verifiable security guarantees to Bitcoin Secured Networks (BSNs). The protocol's primary function is to enhance Proof-of-Stake (PoS) consensus security by implementing Bitcoin staking mechanisms. Through cryptographic primitives and protocol-level innovations, Babylon protocol enables trustless Bitcoin staking with efficient unbonding periods.
Babylon प्राइस का अनुमान (USD)
कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Babylon (BABY) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Babylon (BABY) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Babylon के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.
Babylon (BABY) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. BABY टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
