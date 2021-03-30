AXS की अधिक जानकारी

Axie Infinity लोगो

Axie Infinity मूल्य(AXS)

1 AXS से USD लाइव प्राइस:

-2.45%1D
USD
Axie Infinity (AXS) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 15:39:03 (UTC+8)

Axie Infinity (AXS) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
24 घंटे में न्यूनतम
24 घंटे में उच्चतम

-1.80%

-2.45%

+0.69%

+0.69%

Axie Infinity (AXS) रियल-टाइम प्राइस $ 2.302 है. पिछले 24 घंटों में, AXS ने $ 2.291 के कम और $ 2.41 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. AXS की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 165.36907993744018 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.12343134 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में AXS में -1.80%, 24 घंटों में -2.45%, तथा पिछले 7 दिनों में +0.69% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Axie Infinity (AXS) मार्केट की जानकारी

No.139

0.01%

2021-03-30 00:00:00

ETH

Axie Infinity का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 383.52M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 1.19M है. AXS की मार्केट में उपलब्ध राशि 166.60M है, कुल आपूर्ति 270000000 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 621.54M है.

Axie Infinity (AXS) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Axie Infinity के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.05784-2.45%
30 दिन$ -0.085-3.57%
60 दिन$ +0.014+0.61%
90 दिन$ -0.196-7.85%
Axie Infinity के मूल्य में आज आया अंतर

आज AXS में $ -0.05784 (-2.45%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

Axie Infinity के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.085 (-3.57%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

Axie Infinity के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर AXS में $ +0.014 (+0.61%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

Axie Infinity के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -0.196 (-7.85%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

Axie Infinity (AXS) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब Axie Infinity प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

Axie Infinity (AXS) क्या है

Axie Infinity is a blockchain-based trading and battling game that is partially owned and operated by its players. AXS is the unique governance token of Axie Infinity, which is used to participate in key governance votes. It will give holders a say in how funds in the Axie Community Treasury are spent. Axie Infinity Shards (AXS) are the glue that binds all Axie community members together. AXS holders will be able to claim rewards if they stake their tokens, play the game, and participate in key governance votes. Players will also be able to earn $ AXS when they play various games within the Axie Infinity Universe and through user-generated content initiatives.

Axie Infinity MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके Axie Infinity निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.

इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं:
- AXS की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.
- Axie Infinity के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.

हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर Axie Infinity खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.

Axie Infinity प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Axie Infinity (AXS) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Axie Infinity (AXS) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Axie Infinity के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Axie Infinity प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

Axie Infinity (AXS) टोकन का अर्थशास्त्र

Axie Infinity (AXS) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. AXS टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

Axie Infinity (AXS) कैसे खरीदें

क्या आपको Axie Infinity कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से Axie Infinity खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

AXS लोकल करेंसी में

Axie Infinity संसाधन

Axie Infinity को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

व्हाइट पेपर
आधिकारिक Axie Infinity वेबसाइट
Block Explorer

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Axie Infinity

आज Axie Infinity (AXS) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव AXS प्राइस 2.302 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
AXS से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
AXS से USD की मौजूदा प्राइस $ 2.302 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Axie Infinity का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
AXS के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 383.52M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
AXS की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
AXS की मार्केट में उपलब्ध राशि 166.60M USD है.
AXS की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
AXS ने 165.36907993744018 USD की ATH प्राइस हासिल की.
AXS का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
AXS ने 0.12343134 USD की ATL प्राइस देखी.
AXS का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
AXS के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 1.19M USD है.
क्या AXS इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष AXS इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए AXS का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 15:39:03 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.

