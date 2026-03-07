ARS मूल्य(ARS)
आज ARS (ARS) का लाइव मूल्य $ 0.0006746 है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 0.32% का बदलाव आया है. मौजूदा ARS से USD कन्वर्ज़न दर $ 0.0006746 प्रति ARS है.
-- के मार्केट कैप के अनुसार ARS करेंसी की रैंक #- है और इसकी मार्केट में उपलब्ध राशि -- ARS है. पिछले 24 घंटों के दौरान, ARS की ट्रेडिंग $ 0.0006732 (निम्न) और $ 0.00068 (उच्च) के बीच चल रही थी, जो मार्केट गतिविधि को दर्शाता है. इसका अब तक का सबसे उच्च स्तर -- और सबसे निम्न स्तर -- है.
छोटी अवधि की परफ़ॉर्मेंस में ARS में पिछले एक घंटे में -0.03% और पिछले 7 दिनों में -0.76% बदलाव आया है. पिछले दिन, कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 57.48K तक पहुँच गया.
NONE
ARS का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन -- है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 57.48K है. ARS की मार्केट में उपलब्ध राशि -- है, कुल आपूर्ति -- है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) -- है.
आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में ARS के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.000002166
|-0.32%
|30 दिन
|$ +0.0000263
|+4.05%
|60 दिन
|$ +0.0001746
|+34.92%
|90 दिन
|$ +0.0001746
|+34.92%
आज ARS में $ -0.000002166 (-0.32%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.
पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ +0.0000263 (+4.05%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.
व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर ARS में $ +0.0001746 (+34.92%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.
अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ +0.0001746 (+34.92%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.
ARS (ARS) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?
अब ARS प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.
2040 में, ARS के प्राइस में संभावित रूप से 0.00% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ -- के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.
ARS के साथ शुरू करने के लिए तैयार हैं? MEXC पर ARS की खरीदारी त्वरित और शुरुआती लोगों के लिए अनुकूल है. अपनी पहली खरीदारी करने के बाद आप तुरन्त ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं. अधिक जानने के लिए, ARS खरीदने के तरीके पर हमारी पूरी गाइड देखें. नीचे एक त्वरित 5-चरणीय संक्षिप्त विवरण दिया गया है जो आपकी ARS (ARS) खरीदारी यात्रा शुरू करने में मदद करेगा.
ARS का मालिक होने से आपको खरीदने और होल्डिंग के मामले में अधिक दरवाजे खोलने की सुविधा मिलती है. आप सैकड़ों मार्केट में BTC ट्रेड कर सकते हैं, फ़्लेक्सिबल स्टेकिंग और सेविंग उत्पादों के माध्यम से निष्क्रिय रिवॉर्ड अर्जित कर सकते हैं, या अपनी ऐसेट बढ़ाने के लिए पेशेवर ट्रेडिंग टूल का लाभ उठा सकते हैं. चाहे आप शुरुआती या पेशेवर, अनुभवी निवेशक हों, MEXC आपकी क्रिप्टो क्षमता को अधिकतम करना आसान बनाता है. नीचे चार मुख्य तरीके दिए गए हैं जिनसे आप अपने बिटकॉइन टोकन का अधिकतम लाभ उठा सकते हैं
MEXC पर ARS (ARS) खरीदने का मतलब है कि आपको कम खर्च में ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा. MEXC, जो मार्केट के सबसे कम फ़ीस वाले क्रिप्टो प्लेटफ़ार्म में से एक है, आपकी पहली ट्रेडिंग से ही खर्च घटाने में आपकी मदद करता है.
MEXC की बेहद कम ट्रेडिंग फ़ीस देखें
इसके अलावा, आप MEXC के ज़ीरो-फ़ीस फ़ेस्ट में चुनिंदा स्पॉट टोकन की ट्रेडिंग बिना कोई फ़ीस दिए कर सकते हैं.
लीवरेज के साथ ARS पर लॉन्ग या शॉर्ट पोज़ीशन खरीदें. MEXC पर ARS USDT फ़्यूचर्स ट्रेडिंग का अन्वेषण करें और मार्केट के उतार-चढ़ाव का लाभ उठाएँ.
स्पॉट और फ़्यूचर्स मार्केट को एक्सप्लोर करें, ARS का लाइव मूल्य और वॉल्यूम देखें और सीधे ट्रेड करें.
राशि
1 ARS = 0.0006746 USD