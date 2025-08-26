Apu Apustaja (APU) रियल-टाइम प्राइस $ 0.0002144 है. पिछले 24 घंटों में, APU ने $ 0.0002123 के कम और $ 0.0002342 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. APU की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.001467208055895663 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00000001170769029 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में APU में -0.33%, 24 घंटों में -4.66%, तथा पिछले 7 दिनों में -6.79% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Apu Apustaja (APU) मार्केट की जानकारी
No.469
$ 72.44M
$ 25.01K
$ 90.20M
337.89B
420,690,000,000
337,892,157,625.5295
80.31%
ETH
Apu Apustaja का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 72.44M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 25.01K है. APU की मार्केट में उपलब्ध राशि 337.89B है, कुल आपूर्ति 337892157625.5295 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 90.20M है.
Apu Apustaja (APU) प्राइस हिस्ट्री USD
आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Apu Apustaja के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:
अवधि
बदलें (USD)
बदलें (%)
आज
$ -0.000010479
-4.66%
30 दिन
$ -0.0000496
-18.79%
60 दिन
$ +0.000001
+0.46%
90 दिन
$ +0.0000313
+17.09%
Apu Apustaja के मूल्य में आज आया अंतर
आज APU में $ -0.000010479 (-4.66%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.
Apu Apustaja के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर
पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.0000496 (-18.79%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.
Apu Apustaja के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर
व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर APU में $ +0.000001 (+0.46%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.
Apu Apustaja के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर
अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ +0.0000313 (+17.09%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.
Apu Apustaja (APU) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?
APU, also known as Helper, is a kind and naive anthropomorphic frog that is beloved across the internet. Fed up with low-effort memecoins, more often than not led by deceptive developers, Apu decided to create his own faily launched, fully transparent coin: $APU. The one and only coin for all frens. Having already conquered the internet and the hearts of millions of people, Apu is now on his way to conquer the cryptosphere. If you consider yourself a fren, feel free to join us on this amazing ride to the only place where a character like Apu belongs to: the moon.
Apu Apustaja प्राइस का अनुमान (USD)
कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Apu Apustaja (APU) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Apu Apustaja (APU) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Apu Apustaja के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.
Apu Apustaja (APU) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. APU टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
