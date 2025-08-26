AGRO की अधिक जानकारी

Agro Global Token V2 लोगो

Agro Global Token V2 मूल्य(AGRO)

1 AGRO से USD लाइव प्राइस:

$0.0001961
$0.0001961$0.0001961
+1.87%1D
USD
Agro Global Token V2 (AGRO) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 12:10:23 (UTC+8)

Agro Global Token V2 (AGRO) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.0001905
$ 0.0001905$ 0.0001905
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.0002366
$ 0.0002366$ 0.0002366
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.0001905
$ 0.0001905$ 0.0001905

$ 0.0002366
$ 0.0002366$ 0.0002366

$ 0.001761875640261186
$ 0.001761875640261186$ 0.001761875640261186

$ 0.000118143063261035
$ 0.000118143063261035$ 0.000118143063261035

+0.40%

+1.87%

-14.63%

-14.63%

Agro Global Token V2 (AGRO) रियल-टाइम प्राइस $ 0.0001961 है. पिछले 24 घंटों में, AGRO ने $ 0.0001905 के कम और $ 0.0002366 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. AGRO की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.001761875640261186 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.000118143063261035 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में AGRO में +0.40%, 24 घंटों में +1.87%, तथा पिछले 7 दिनों में -14.63% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Agro Global Token V2 (AGRO) मार्केट की जानकारी

No.5499

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 1.61K
$ 1.61K$ 1.61K

$ 18.63M
$ 18.63M$ 18.63M

0.00
0.00 0.00

95,000,000,000
95,000,000,000 95,000,000,000

95,000,000,000
95,000,000,000 95,000,000,000

0.00%

BSC

Agro Global Token V2 का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 1.61K है. AGRO की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 है, कुल आपूर्ति 95000000000 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 18.63M है.

Agro Global Token V2 (AGRO) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Agro Global Token V2 के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ +0.0000036+1.87%
30 दिन$ -0.0001348-40.74%
60 दिन$ -0.0001108-36.11%
90 दिन$ -0.0000993-33.62%
Agro Global Token V2 के मूल्य में आज आया अंतर

आज AGRO में $ +0.0000036 (+1.87%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

Agro Global Token V2 के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.0001348 (-40.74%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

Agro Global Token V2 के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर AGRO में $ -0.0001108 (-36.11%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

Agro Global Token V2 के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -0.0000993 (-33.62%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

Agro Global Token V2 (AGRO) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब Agro Global Token V2 प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

Agro Global Token V2 (AGRO) क्या है

Agro Global Token provides high efficiency, profit and transparency by combining blockchain technology and agriculture. With this method, the elimination of the middlemen prevents the unnecessary expense of agricultural products. Agro Global Token is the right way to adapt blockchain technology to agriculture.

Agro Global Token V2 MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके Agro Global Token V2 निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.

इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं:
- AGRO की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.
- Agro Global Token V2 के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.

हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर Agro Global Token V2 खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.

Agro Global Token V2 प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Agro Global Token V2 (AGRO) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Agro Global Token V2 (AGRO) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Agro Global Token V2 के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Agro Global Token V2 प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

Agro Global Token V2 (AGRO) टोकन का अर्थशास्त्र

Agro Global Token V2 (AGRO) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. AGRO टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

Agro Global Token V2 (AGRO) कैसे खरीदें

क्या आपको Agro Global Token V2 कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से Agro Global Token V2 खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

AGRO लोकल करेंसी में

1 Agro Global Token V2(AGRO) से VND
5.1603715
1 Agro Global Token V2(AGRO) से AUD
A$0.000298072
1 Agro Global Token V2(AGRO) से GBP
0.000145114
1 Agro Global Token V2(AGRO) से EUR
0.000166685
1 Agro Global Token V2(AGRO) से USD
$0.0001961
1 Agro Global Token V2(AGRO) से MYR
RM0.000825581
1 Agro Global Token V2(AGRO) से TRY
0.008067554
1 Agro Global Token V2(AGRO) से JPY
¥0.0288267
1 Agro Global Token V2(AGRO) से ARS
ARS$0.261466013
1 Agro Global Token V2(AGRO) से RUB
0.01578605
1 Agro Global Token V2(AGRO) से INR
0.017203853
1 Agro Global Token V2(AGRO) से IDR
Rp3.214753584
1 Agro Global Token V2(AGRO) से KRW
0.272359368
1 Agro Global Token V2(AGRO) से PHP
0.011187505
1 Agro Global Token V2(AGRO) से EGP
￡E.0.00951085
1 Agro Global Token V2(AGRO) से BRL
R$0.001060901
1 Agro Global Token V2(AGRO) से CAD
C$0.000268657
1 Agro Global Token V2(AGRO) से BDT
0.023837916
1 Agro Global Token V2(AGRO) से NGN
0.301227249
1 Agro Global Token V2(AGRO) से COP
$0.790724225
1 Agro Global Token V2(AGRO) से ZAR
R.0.003474892
1 Agro Global Token V2(AGRO) से UAH
0.008081281
1 Agro Global Token V2(AGRO) से VES
Bs0.0282384
1 Agro Global Token V2(AGRO) से CLP
$0.1898248
1 Agro Global Token V2(AGRO) से PKR
Rs0.055582584
1 Agro Global Token V2(AGRO) से KZT
0.105372374
1 Agro Global Token V2(AGRO) से THB
฿0.006339913
1 Agro Global Token V2(AGRO) से TWD
NT$0.005984972
1 Agro Global Token V2(AGRO) से AED
د.إ0.000719687
1 Agro Global Token V2(AGRO) से CHF
Fr0.00015688
1 Agro Global Token V2(AGRO) से HKD
HK$0.001527619
1 Agro Global Token V2(AGRO) से AMD
֏0.074931771
1 Agro Global Token V2(AGRO) से MAD
.د.م0.001766861
1 Agro Global Token V2(AGRO) से MXN
$0.003659226
1 Agro Global Token V2(AGRO) से SAR
ريال0.000735375
1 Agro Global Token V2(AGRO) से PLN
0.000715765
1 Agro Global Token V2(AGRO) से RON
лв0.000851074
1 Agro Global Token V2(AGRO) से SEK
kr0.001860989
1 Agro Global Token V2(AGRO) से BGN
лв0.000327487
1 Agro Global Token V2(AGRO) से HUF
Ft0.066699493
1 Agro Global Token V2(AGRO) से CZK
0.004123983
1 Agro Global Token V2(AGRO) से KWD
د.ك0.0000598105
1 Agro Global Token V2(AGRO) से ILS
0.000651052
1 Agro Global Token V2(AGRO) से AOA
Kz0.178758877
1 Agro Global Token V2(AGRO) से BHD
.د.ب0.0000737336
1 Agro Global Token V2(AGRO) से BMD
$0.0001961
1 Agro Global Token V2(AGRO) से DKK
kr0.00125504
1 Agro Global Token V2(AGRO) से HNL
L0.005129976
1 Agro Global Token V2(AGRO) से MUR
0.009028444
1 Agro Global Token V2(AGRO) से NAD
$0.003463126
1 Agro Global Token V2(AGRO) से NOK
kr0.001974727
1 Agro Global Token V2(AGRO) से NZD
$0.000331409
1 Agro Global Token V2(AGRO) से PAB
B/.0.0001961
1 Agro Global Token V2(AGRO) से PGK
K0.000829503
1 Agro Global Token V2(AGRO) से QAR
ر.ق0.000715765
1 Agro Global Token V2(AGRO) से RSD
дин.0.019702167

Agro Global Token V2 संसाधन

Agro Global Token V2 को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

व्हाइट पेपर
आधिकारिक Agro Global Token V2 वेबसाइट
Block Explorer

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Agro Global Token V2

आज Agro Global Token V2 (AGRO) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव AGRO प्राइस 0.0001961 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
AGRO से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
AGRO से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.0001961 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Agro Global Token V2 का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
AGRO के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
AGRO की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
AGRO की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 USD है.
AGRO की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
AGRO ने 0.001761875640261186 USD की ATH प्राइस हासिल की.
AGRO का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
AGRO ने 0.000118143063261035 USD की ATL प्राइस देखी.
AGRO का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
AGRO के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 1.61K USD है.
क्या AGRO इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष AGRO इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए AGRO का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 12:10:23 (UTC+8)

