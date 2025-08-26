ACS की अधिक जानकारी

Access Protocol मूल्य(ACS)

1 ACS से USD लाइव प्राइस:

$0.001065
$0.001065$0.001065
-1.55%1D
USD
Access Protocol (ACS) मूल्य का लाइव चार्ट
Access Protocol (ACS) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.0010571
$ 0.0010571$ 0.0010571
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.0011218
$ 0.0011218$ 0.0011218
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.0010571
$ 0.0010571$ 0.0010571

$ 0.0011218
$ 0.0011218$ 0.0011218

$ 0.01735325179575623
$ 0.01735325179575623$ 0.01735325179575623

$ 0.001040604805783683
$ 0.001040604805783683$ 0.001040604805783683

+0.37%

-1.55%

+1.33%

+1.33%

Access Protocol (ACS) रियल-टाइम प्राइस $ 0.0010646 है. पिछले 24 घंटों में, ACS ने $ 0.0010571 के कम और $ 0.0011218 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. ACS की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.01735325179575623 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.001040604805783683 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में ACS में +0.37%, 24 घंटों में -1.55%, तथा पिछले 7 दिनों में +1.33% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Access Protocol (ACS) मार्केट की जानकारी

No.603

$ 45.19M
$ 45.19M$ 45.19M

$ 58.42K
$ 58.42K$ 58.42K

$ 95.01M
$ 95.01M$ 95.01M

42.45B
42.45B 42.45B

--
----

89,249,405,876.4757
89,249,405,876.4757 89,249,405,876.4757

SOL

Access Protocol का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 45.19M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 58.42K है. ACS की मार्केट में उपलब्ध राशि 42.45B है, कुल आपूर्ति 89249405876.4757 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 95.01M है.

Access Protocol (ACS) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Access Protocol के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.000016767-1.55%
30 दिन$ -0.0001598-13.06%
60 दिन$ -0.0000701-6.18%
90 दिन$ -0.0002071-16.29%
Access Protocol के मूल्य में आज आया अंतर

आज ACS में $ -0.000016767 (-1.55%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

Access Protocol के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.0001598 (-13.06%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

Access Protocol के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर ACS में $ -0.0000701 (-6.18%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

Access Protocol के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -0.0002071 (-16.29%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

Access Protocol (ACS) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब Access Protocol प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

Access Protocol (ACS) क्या है

Access Protocol offers a new model monetization layer for all digital content creators. By integrating Access Protocol on their site, creators can paywall and enable premium content to their supporters.

Access Protocol MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके Access Protocol निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.

इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं:
- ACS की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.
- Access Protocol के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.

हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर Access Protocol खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.

Access Protocol प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Access Protocol (ACS) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Access Protocol (ACS) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Access Protocol के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Access Protocol प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

Access Protocol (ACS) टोकन का अर्थशास्त्र

Access Protocol (ACS) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. ACS टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

Access Protocol (ACS) कैसे खरीदें

क्या आपको Access Protocol कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से Access Protocol खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

ACS लोकल करेंसी में

1 Access Protocol(ACS) से VND
28.014949
1 Access Protocol(ACS) से AUD
A$0.001618192
1 Access Protocol(ACS) से GBP
0.000787804
1 Access Protocol(ACS) से EUR
0.00090491
1 Access Protocol(ACS) से USD
$0.0010646
1 Access Protocol(ACS) से MYR
RM0.004481966
1 Access Protocol(ACS) से TRY
0.043797644
1 Access Protocol(ACS) से JPY
¥0.1554316
1 Access Protocol(ACS) से ARS
ARS$1.419463118
1 Access Protocol(ACS) से RUB
0.0857003
1 Access Protocol(ACS) से INR
0.093450588
1 Access Protocol(ACS) से IDR
Rp17.452456224
1 Access Protocol(ACS) से KRW
1.478601648
1 Access Protocol(ACS) से PHP
0.060714138
1 Access Protocol(ACS) से EGP
￡E.0.0516331
1 Access Protocol(ACS) से BRL
R$0.005759486
1 Access Protocol(ACS) से CAD
C$0.001458502
1 Access Protocol(ACS) से BDT
0.129412776
1 Access Protocol(ACS) से NGN
1.635321414
1 Access Protocol(ACS) से COP
$4.29273335
1 Access Protocol(ACS) से ZAR
R.0.018854066
1 Access Protocol(ACS) से UAH
0.043872166
1 Access Protocol(ACS) से VES
Bs0.1533024
1 Access Protocol(ACS) से CLP
$1.0305328
1 Access Protocol(ACS) से PKR
Rs0.301750224
1 Access Protocol(ACS) से KZT
0.572052164
1 Access Protocol(ACS) से THB
฿0.034450456
1 Access Protocol(ACS) से TWD
NT$0.032502238
1 Access Protocol(ACS) से AED
د.إ0.003907082
1 Access Protocol(ACS) से CHF
Fr0.00085168
1 Access Protocol(ACS) से HKD
HK$0.008293234
1 Access Protocol(ACS) से AMD
֏0.406794306
1 Access Protocol(ACS) से MAD
.د.م0.009592046
1 Access Protocol(ACS) से MXN
$0.019865436
1 Access Protocol(ACS) से SAR
ريال0.00399225
1 Access Protocol(ACS) से PLN
0.00388579
1 Access Protocol(ACS) से RON
лв0.004620364
1 Access Protocol(ACS) से SEK
kr0.010103054
1 Access Protocol(ACS) से BGN
лв0.001777882
1 Access Protocol(ACS) से HUF
Ft0.362102398
1 Access Protocol(ACS) से CZK
0.022388538
1 Access Protocol(ACS) से KWD
د.ك0.000324703
1 Access Protocol(ACS) से ILS
0.003545118
1 Access Protocol(ACS) से AOA
Kz0.970457422
1 Access Protocol(ACS) से BHD
.د.ب0.0004013542
1 Access Protocol(ACS) से BMD
$0.0010646
1 Access Protocol(ACS) से DKK
kr0.00681344
1 Access Protocol(ACS) से HNL
L0.027849936
1 Access Protocol(ACS) से MUR
0.048886432
1 Access Protocol(ACS) से NAD
$0.018800836
1 Access Protocol(ACS) से NOK
kr0.010720522
1 Access Protocol(ACS) से NZD
$0.001799174
1 Access Protocol(ACS) से PAB
B/.0.0010646
1 Access Protocol(ACS) से PGK
K0.004503258
1 Access Protocol(ACS) से QAR
ر.ق0.00388579
1 Access Protocol(ACS) से RSD
дин.0.106960362

Access Protocol संसाधन

Access Protocol को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

व्हाइट पेपर
आधिकारिक Access Protocol वेबसाइट
Block Explorer

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Access Protocol

आज Access Protocol (ACS) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव ACS प्राइस 0.0010646 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
ACS से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
ACS से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.0010646 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Access Protocol का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
ACS के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 45.19M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
ACS की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
ACS की मार्केट में उपलब्ध राशि 42.45B USD है.
ACS की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
ACS ने 0.01735325179575623 USD की ATH प्राइस हासिल की.
ACS का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
ACS ने 0.001040604805783683 USD की ATL प्राइस देखी.
ACS का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
ACS के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 58.42K USD है.
क्या ACS इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष ACS इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए ACS का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 13:18:57 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.

