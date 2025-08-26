Access Protocol (ACS) रियल-टाइम प्राइस $ 0.0010646 है. पिछले 24 घंटों में, ACS ने $ 0.0010571 के कम और $ 0.0011218 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. ACS की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.01735325179575623 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.001040604805783683 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में ACS में +0.37%, 24 घंटों में -1.55%, तथा पिछले 7 दिनों में +1.33% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Access Protocol (ACS) मार्केट की जानकारी
SOL
Access Protocol का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 45.19M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 58.42K है. ACS की मार्केट में उपलब्ध राशि 42.45B है, कुल आपूर्ति 89249405876.4757 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 95.01M है.
Access Protocol (ACS) प्राइस हिस्ट्री USD
आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Access Protocol के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:
अवधि
बदलें (USD)
बदलें (%)
आज
$ -0.000016767
-1.55%
30 दिन
$ -0.0001598
-13.06%
60 दिन
$ -0.0000701
-6.18%
90 दिन
$ -0.0002071
-16.29%
Access Protocol के मूल्य में आज आया अंतर
आज ACS में $ -0.000016767 (-1.55%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.
Access Protocol के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर
पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.0001598 (-13.06%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.
Access Protocol के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर
व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर ACS में $ -0.0000701 (-6.18%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.
Access Protocol के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर
अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -0.0002071 (-16.29%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.
Access Protocol offers a new model monetization layer for all digital content creators. By integrating Access Protocol on their site, creators can paywall and enable premium content to their supporters.
Access Protocol प्राइस का अनुमान (USD)
कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Access Protocol (ACS) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Access Protocol (ACS) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Access Protocol के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.
Access Protocol (ACS) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. ACS टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
Access Protocol (ACS) कैसे खरीदें
