The Official 67 Coin मूल्य(67)
आज The Official 67 Coin (67) का लाइव मूल्य $ 0.03563 है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 20.37% का बदलाव आया है. मौजूदा 67 से USD कन्वर्ज़न दर $ 0.03563 प्रति 67 है.
$ 35.62M के मार्केट कैप के अनुसार The Official 67 Coin करेंसी की रैंक #531 है और इसकी मार्केट में उपलब्ध राशि 999.68M 67 है. पिछले 24 घंटों के दौरान, 67 की ट्रेडिंग $ 0.02644 (निम्न) और $ 0.04499 (उच्च) के बीच चल रही थी, जो मार्केट गतिविधि को दर्शाता है. इसका अब तक का सबसे उच्च स्तर $ 0.043900645791901 और सबसे निम्न स्तर $ 0.000086375925910336 है.
छोटी अवधि की परफ़ॉर्मेंस में 67 में पिछले एक घंटे में -2.25% और पिछले 7 दिनों में +612.60% बदलाव आया है. पिछले दिन, कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 1.50M तक पहुँच गया.
The Official 67 Coin का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 35.62M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 1.50M है. 67 की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.68M है, कुल आपूर्ति 999680000 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 35.62M है.
आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में The Official 67 Coin के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:
आज 67 में $ +0.0060296 (+20.37%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.
पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ +0.03063 (+612.60%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.
व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर 67 में $ +0.03063 (+612.60%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.
अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ +0.03063 (+612.60%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.
The Official 67 Coin (67) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?
अब The Official 67 Coin प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.
2040 में, The Official 67 Coin के प्राइस में संभावित रूप से 0.00% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ -- के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.
The Official 67 Coin को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:
|समय (UTC+8)
|प्रकार
|जानकारी
|11-19 12:49:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto market stabilizes temporarily, some altcoins show significant rebounds
|11-18 17:44:47
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin contract open interest across the market has fallen by approximately 30% from its peak within the year, with liquidity and speculative intensity declining
|11-17 11:15:44
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Cryptocurrency "Bear Market" Intensifies, Bitcoin Erases Year-to-Date Gains, Ethereum Barely Holds $3,000
|11-17 03:26:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
U.S. Ethereum Spot ETFs See Net Outflows of $728.3 Million This Week
|11-16 23:43:30
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin's November return this year is temporarily reported at -12.39%, compared to the historical average return of 42.49%
|11-16 18:32:59
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL spot ETF records net inflows for 14 consecutive trading days, with total inflows reaching $382 million
