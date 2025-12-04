एक्सचेंजDEX+
MEXC आपको क्रिप्टो साक्षरता की ओर पहला कदम उठाने में मदद करने के लिए यहाँ पर मौजूद है. MEXC जैसे विकेंद्रीकृत एक्सचेंज पर TCT (TCT) खरीदने के तरीके के बारे में हमारी गाइड देखें.
$0.1586
$0.1586$0.1586
+98.25%
पूरी जानकारी देखें! TCT का मूल्य और चार्ट देखें.

भारत में TCT (TCT) कैसे खरीदें

MEXC पर आसानी से TCT (TCT) खरीदने का तरीका जानें. इस गाइड में MEXC परTCTखरीदने के तरीके और करोड़ों लोगों के भरोसेमंद क्रिप्टो प्लेटफ़ॉर्म पर TCT की ट्रेडिंग शुरू करने के तरीके बताए गए हैं.

चरण 1

अकाउंट के लिए साइन अप करें और KYC को पूरा करें

सबसे पहले, MEXC पर एक अकाउंट के लिए साइन अप करें और KYC को पूरा करें. आप अपने फ़ोन नंबर या ईमेल ऐड्रेस का उपयोग करके MEXC की आधिकारिक वेबसाइट या MEXC ऐप पर यह कर सकते हैं.
चरण 2

अपने वॉलेट में USDT, USDC, या USDE जोड़ें

USDT, USDC और USDE, MEXC पर ट्रेडिंग की सुविधा प्रदान करते हैं. आप बैंक ट्रांसफ़र, OTC या P2P ट्रेडिंग के ज़रिए USDT, USDC या USDE खरीद सकते हैं.
चरण 3

स्पॉट ट्रेडिंग पेज पर जाएँ

MEXC वेबसाइट पर, टॉप बार पर स्पॉट पर क्लिक करें और अपने पसंदीदा टोकन खोजें.
चरण 4

अपने टोकन चुनें

2803 से अधिक टोकन उपलब्ध होने के कारण, आप आसानी से Bitcoin, Ethereum और ट्रेंडिंग टोकन खरीद सकते हैं.
चरण 5

अपनी खरीदारी पूरी करें

टोकन की राशि या अपने स्थानीय करेंसी में समतुल्य राशि दर्ज करें. खरीदें पर क्लिक करें, और TCT तुरंत आपके वॉलेट में क्रेडिट हो जाएगा.
TCT (TCT) खरीदने का तरीका बताने वाली गाइड

MEXC पर ही TCT क्यों खरीदें?

MEXC अपनी विश्वसनीयता, बहुत अच्छी लिक्विडिटी और अलग-अलग तरह के बहुत सारे टोकन की उपलब्धता के लिए जाना जाता है, जिसके कारण यह TCT खरीदने के सबसे अच्छे प्लेटफ़ॉर्म में से एक बना हुआ है.

2,800+ टोकन की ऐक्सेस के साथ यह सबसे ज़्यादा तरह के टोकन उपलब्ध कराने वाले प्लेटफ़ॉर्म में से एक है
टोकन की सबसे तेज़ लिस्टिंग करने वाला केंद्रीकृत एक्सचेंज
यहाँ पेमेंट के 100+ तरीकों में से किसी से भी पेमेंट किया जा सकता है
क्रिप्टो इंडस्ट्री में सबसे कम फ़ीस
MEXC पर ही TCT क्यों खरीदें?

करोड़ों यूज़र्स में शामिल हो जाएँ और आज ही MEXC पर TCT खरीदें.

पेमेंट के 100+ तरीकों में से किसी से भी TCT खरीदें

MEXC पर पेमेंट करने के 100 से ज़्यादा विकल्प उपलब्ध हैं, इसलिए दुनिया भर में कहीं से भी TCT (TCT) को खरीदना बहुत ही आसान हो गया है. आप चाहे किसी पारंपरिक तरीके से पेमेंट करना चाहते हों या किसी लोकल पेमेंट चैनल के ज़रिए, आपको अपनी ज़रूरत के हिसाब से सही तरीका मिल ही जाएगा. MEXC पर अभी क्रिप्टो खरीदने के तरीके गाइड से पेमेंट के अलग-अलग विकल्पों की जानकारी पाएँ!

INR के साथ भारत में से TCT खरीदने के लिए टॉप 3 पेमेंट के तरीके

क्रेडिट/डेबिट कार्ड

क्रेडिट/डेबिट कार्ड

Visa या Mastercard का उपयोग करके तुरंत TCT खरीदें. यह क्रिप्टो ट्रेडर्स के लिए उपलब्ध सबसे तेज़ और सबसे सुरक्षित विकल्प है. इसके लिए सिर्फ़ KYC वेरिफ़िकेशन पूरा करना ज़रूरी होता है.

बैंक ट्रांसफ़र

बैंक ट्रांसफ़र

TCT की बड़ी खरीदारी के लिए क्रिप्टो को बैंक ट्रांसफ़र के ज़रिए खरीदना सबसे अच्छा रहता है! यह आपके क्षेत्र के आधार पर SEPA, SWIFT जैसे वैश्विक तरीकों और लोकल नेटवर्क के ज़रिए भरोसेमंद सेटलमेंट की सुविधा देता है.

पीयर-टू-पीयर (P2P)

पीयर-टू-पीयर (P2P)

सीधे अन्य यूज़र्स से अपनी लोकल करेंसी में TCT खरीदने के लिए MEXC के P2P मार्केटप्लेस का उपयोग करें. फ़ंड को एस्क्रो में सुरक्षित रखा जाता है तथा उसे पेमेंट कन्फ़र्म होने के बाद, आम तौर पर 30 मिनट के अंदर भेज दिया जाता है.

पेमेंट के अन्य स्थानीय विकल्प

पेमेंट के अन्य स्थानीय विकल्प

MEXC पर आपके देश के आधार पर PIX, PayNow, GCash आदि क्षेत्रीय तरीकों से भी पेमेंट किया जा सकता है. 3 आसान स्टेप में क्रिप्टो तुरंत खरीदें!

INR में TCT पाने के 3 और तरीके

MEXC प्री-मार्केट

MEXC प्री-मार्केट

MEXC की प्री-मार्केट ट्रेडिंग में TCT की ऑफ़िशियल लिस्टिंग से पहले इसे खरीदें या बेचें. यह विकल्प आपको टोकन जल्दी खरीदने की सुविधा देता है, जिससे आप उन्हें स्पॉट मार्केट में आने से पहले ही खरीद सकते हैं. इसके अलावा, सभी ट्रेड सुरक्षित होते हैं और लिस्टिंग के बाद अपने आप सेटल हो जाते हैं.

MEXC Launchpad

MEXC Launchpad

MEXC Launchpad के ज़रिए नए टोकन प्रोजेक्ट की शुरुआती ऐक्सेस पाएँ. MX या USDT को स्टेक करके आप टोकन के ओपन मार्केट में उपलब्ध होने से पहले ही टोकन का आवंटन प्राप्त कर सकते हैं, जो अक्सर आपको बेहद कम कीमत पर मिल जाता है!

MEXC Airdrop+

MEXC Airdrop+

MEXC Airdrop+ के ज़रिए फ़्री में TCT एयरड्रॉप पाने के लिए प्लेटफ़ॉर्म पर दिए गए आसान से टास्क पूरे करें. योग्य बनने के लिए रोज़ के टास्क और चैलेंज में भाग लें. यह आपके क्रिप्टो पोर्टफ़ोलियो को बढ़ाने और नए टोकन का पता लगाने का एक आसान और बिना खर्च वाला तरीका है.

आप चाहे जो भी तरीका अपनाएँ, आपके ट्रांज़ैक्शन कई स्तर के सुरक्षा प्रोटोकॉल और रियल-टाइम रेट लॉकिंग के ज़रिए सुरक्षित रहते हैं. MEXC यह सुनिश्चित करता है कि आप TCT को सुरक्षित तरीके से, जल्दी और आसानी से खरीद सकें.

आप TCT (TCT) को कहाँ से खरीद सकते हैं

आप शायद यह सोच रहे होंगे कि आप TCT (TCT) को आसानी से कहाँ से खरीद सकते हैं. इसका जवाब, पेमेंट से जुड़ी आपकी प्राथमिकताओं और ट्रेडिंग अनुभव पर निर्भर करता है. आप किसी भी क्रिप्टोकरेंसी प्लेटफ़ॉर्म पर क्रेडिट कार्ड, Apple Pay या बैंक ट्रांसफ़र जैसे तरीकों का उपयोग करके TCT खरीद सकते हैं. इसके अलावा, आप DEX या P2P के ज़रिए TCT को ऑन-चेन भी खरीद सकते हैं!

केंद्रीकृत एक्सचेंज (CEX), जहाँ से नए यूज़र्स अपनी क्रिप्टो यात्रा की शुरुआत करते हैं
विकेंद्रीकृत एक्सचेंज (DEX) ऐसे एडवांस यूज़र्स के लिए होता है, जो ट्रेडिंग का नियंत्रण अपने हाथ में रखना चाहते हैं
पीयर-टू-पीयर (P2P) प्लेटफ़ॉर्म और जोखिम प्रबंधन के साथ लचीले यूज़र्स

केंद्रीकृत एक्सचेंज (CEX), जहाँ से नए यूज़र्स अपनी क्रिप्टो यात्रा की शुरुआत करते हैं

MEXC जैसे केंद्रीकृत एक्सचेंज अक्सर नए यूज़र्स के लिए सबसे बढ़िया समाधान होते हैं. आप क्रेडिट कार्ड, Apple Pay, बैंक ट्रांसफ़र या स्टेबलकॉइन का उपयोग करके सीधे TCT खरीद सकते हैं. CEX अपने यूज़र्स को सही मूल्य, बेहतर सुरक्षा और TCT के रियल-टाइम प्राइस चार्ट और ट्रेडिंग हिस्ट्री जैसे टूल्स की ऐक्सेस भी देते हैं.

CEX के ज़रिए खरीदने का तरीका:

  1. चरण 1
    MEXC में शामिल हों

    एक अकाउंट बनाएँ और पहचान वेरिफ़िकेशन (KYC) को पूरा करें.

  2. चरण 2
    जमा करें

    फ़िएट या क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग करके फ़ंड जमा करें.

  3. चरण 3
    सर्च करें

    ट्रेडिंग सेक्शन में TCT को ढूँढें.

  4. चरण 4
    ट्रेड करें

    मार्केट या लिमिट प्राइस पर खरीदने का ऑर्डर दें.

विकेंद्रीकृत एक्सचेंज (DEX) ऐसे एडवांस यूज़र्स के लिए होता है, जो ट्रेडिंग का नियंत्रण अपने हाथ में रखना चाहते हैं

अगर TCT ऑन-चेन उपलब्ध हो, तो आप इसे विकेंद्रीकृत एक्सचेंज पर भी खरीद सकते हैं. MEXC के DEX+, Uniswap, PancakeSwap जैसे DEX पर बिचौलियों के बिना सीधे वॉलेट-टू-वॉलेट ट्रेडिंग की जा सकती है, लेकिन आपको गैस फ़ीस और स्लिपेज जैसी चीजें खुद ही मैनेज करनी होंगी.

DEX के ज़रिए खरीदने का तरीका:

  1. चरण 1
    वॉलेट सेट करें

    MetaMask जैसा कोई वेब3 वॉलेट इंस्टॉल करें और उसमें सपोर्ट किया जा रहा बेस टोकन (जैसे ETH या BNB) जोड़ें.

  2. चरण 2
    कनेक्ट करें

    किसी DEX प्लेटफ़ॉर्म पर जाएँ और अपना वॉलेट कनेक्ट करें.

  3. चरण 3
    स्वॉप करें

    TCT को ढूँढें और टोकन कॉन्ट्रैक्ट को कन्फ़र्म करें.

  4. चरण 4
    ट्रेड कन्फ़र्म करें

    राशि डालें, स्लिपेज देखें और ऑन-चेन ट्रांज़ैक्शन को मंज़ूरी दें.

पीयर-टू-पीयर (P2P) प्लेटफ़ॉर्म और जोखिम प्रबंधन के साथ लचीले यूज़र्स

अगर आप पेमेंट के लोकल तरीकों का उपयोग करके TCT खरीदना चाहते हैं, तो P2P प्लेटफॉर्म इसके लिए बहुत बढ़िया विकल्प हैं. MEXC के P2P मार्केटप्लेस पर आप बैंक ट्रांसफ़र, ई-वॉलेट या यहाँ तक कि कैश से भी, वेरिफ़ाई किए गए यूज़र्स से सीधे क्रिप्टो खरीद सकते हैं.

P2P के ज़रिए खरीदारी करने का तरीका:

  1. चरण 1
    MEXC का ऐप इंस्टॉल करें

    फ़्री MEXC अकाउंट बनाएँ और KYC वेरिफ़िकेशन पूरा करें.

  2. चरण 2
    P2P पर जाएँ

    P2P सेक्शन पर जाएँ और अपनी लोकल करेंसी चुनें.

  3. चरण 3
    विक्रेता को चुनें

    वेरिफ़ाई किया गया ऐसा विक्रेता चुनें, जिसके यहाँ आपका पेमेंट का तरीका काम करता हो.

  4. चरण 4
    पेमेंट पूरा करें

    सीधे पेमेंट करें और पेमेंट कन्फ़र्म हो जाने के बाद क्रिप्टो आपके MEXC वॉलेट में भेज दी जाएगी.

अगर आप यह ढूँढ रहे हैं कि TCT (TCT) खरीदने की सबसे अच्छी जगह कौन-सी है, तो MEXC जैसे केंद्रीकृत प्लेटफ़ॉर्म इसका सबसे आसान और सबसे सुरक्षित तरीका उपलब्ध कराते हैं, खास तौर पर तब जब आप क्रेडिट कार्ड, Apple Pay या फ़िएट करेंसी का उपयोग कर रहे होते हैं. DEX, ऑन-चेन यूज़र्स को सुविधाजनक विकल्प उपलब्ध कराते हैं, जबकि P2P उन लोगों के लिए सही होता है, जिन्हें लोकल करेंसी में ट्रांज़ैक्शन करने होते हैं.
आपकी पसंद चाहे जो भी हो, आज ही MEXC पर आत्मविश्वास के साथ शुरुआत करने के लिए अपना फ़्री अकाउंट बनाएँ.

TCT (TCT) जानकारी

TCT (Tectum Cash Token) is the utility and governance token of the Tectum ecosystem. It gives holders access to exclusive benefits-rewards, premium tools, early access, and decision-making power.

आधिकारिक वेबसाइट:https://tectum.io/tectum-cash-token/
Block Explorer:https://etherscan.io/token/0xE9db0A36877dE86EfD134F87CAF3Db29f90b275c

इस सप्ताह ट्रेडर कौन से टोकन खरीद रहे हैं?

ये सप्ताह के सबसे लोकप्रिय ट्रेंडिंग टोकन हैं, जो बड़े पैमाने पर ध्यान आकर्षित कर रहे हैं! MEXC पर इन टोकन तथा कई अन्य को एक्सप्लोर करें. अत्यंत कम फ़ीस पर ट्रेड करें और सर्वाधिक व्यापक लिक्विडिटी ऐक्सेस करें.

TCT खरीदने के तरीके पर वीडियो गाइड

जब आप हर स्टेप को देख पाते हैं, तब क्रिप्टो खरीदने का तरीका सीखना आसान हो जाता है. नए यूज़र्स के लिए बनाए गए हमारे वीडियो ट्यूटोरियल में आपको कार्ड, बैंक ट्रांसफ़र या P2P का उपयोग करके TCT खरीदने की पूरी प्रक्रिया बताई गई है. हर वीडियो स्पष्ट, सुरक्षित और आसानी से समझने लायक है और ऐसे लोगों के लिए एकदम सही है, जो चीज़ों को देखकर सीखना चाहते हैं.
अभी देखें और MEXC पर TCT में निवेश करना शुरू करें.

  • वीडियो गाइड: डेबिट/क्रेडिट कार्ड से TCT कैसे खरीदें

    TCT खरीदने का सबसे तेज़ तरीका खोज रहे हैं? जानें कि MEXC पर अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके तुरंत TCT कैसे खरीदें. यह तरीका उन नौसिखियों के लिए सही है जो तुरंत और परेशानी मुक्त अनुभव चाहते हैं.

  • वीडियो गाइड: P2P ट्रेडिंग के माध्यम से फ़िएट के साथ TCT कैसे खरीदें

    क्या आप सीधे अन्य यूज़र से TCT खरीदना पसंद करते हैं? हमारा P2P ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म आपको पेमेंट के कई तरीकों का उपयोग करके सुरक्षित रूप से TCT के लिए फ़िएट का एक्सचेंज करने की सुविधा देता है. MEXC P2P के साथ सुरक्षित रूप से क्रिप्टो खरीदने का तरीका जानने के लिए यह गाइड देखें.

  • वीडियो गाइड: स्पॉट ट्रेडिंग के साथ TCT कैसे खरीदें

    क्या आप अपनी TCT खरीदारी पर पूरा नियंत्रण चाहते हैं? स्पॉट ट्रेडिंग आपको मार्केट प्राइस पर TCT खरीदने या बेहतर डील के लिए लिमिट ऑर्डर सेट करने की अनुमति देती है. यह वीडियो आपको MEXC स्पॉट पर BTC ट्रेडिंग के बारे में सभी ज़रूरी बातें बताता है.

MEXC पर बेहद कम फ़ीस में TCT खरीदें

MEXC पर TCT (TCT) खरीदने का मतलब है कि आपको कम खर्च में ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा. MEXC, जो मार्केट के सबसे कम फ़ीस वाले क्रिप्टो प्लेटफ़ार्म में से एक है, आपकी पहली ट्रेडिंग से ही खर्च घटाने में आपकी मदद करता है.

स्पॉट ट्रेडिंग फ़ीस:
--
मेकर
--
टेकर
फ़्यूचर्स ट्रेडिंग फ़ीस:
--
मेकर
--
टेकर

MEXC की बेहद कम ट्रेडिंग फ़ीस देखें

इसके अलावा, आप MEXC के ज़ीरो-फ़ीस फ़ेस्ट में चुनिंदा स्पॉट टोकन की ट्रेडिंग बिना कोई फ़ीस दिए कर सकते हैं.

खरीदने के लिए टॉप 5 ज़ीरो-फ़ीस ट्रेडिंग पेयर INR के साथ भारत में से TCT

फ़्यूचर्स
ट्रेडिंग पेयरमूल्यबदलें
No Data
स्पॉट
ट्रेडिंग पेयरमूल्यबदलें
No Data

आज ही TCT को खरीदना शुरू करें और कम फ़ीस में ज़्यादा क्रिप्टो का आनंद लें.

TCTTCT Price
$0.1586
$0.1586$0.1586
+98.25%
पिछले 24 घंटों में MEXC यूज़र्स ने कुल 0.000 USDT के 0.000 TCT खरीदे हैं.

व्यापक लिक्विडिटी

    डेटा सोर्स: विभिन्न एक्सचेंजों से प्राप्त आधिकारिक पब्लिक डेटा |
    तीसरे पक्ष का लिक्विडिटी विश्लेषण:
    TokenInsight
    Simplicity Group

    TCT (TCT) खरीदने की 3 प्रमुख स्ट्रेटेजी

    स्मार्ट निवेश की शुरुआत बढ़िया प्लानिंग से होती है. सही स्ट्रेटेजी का उपयोग करने से आपको भावनात्मक फ़ैसलों की संख्या कम करने, मार्केट के जोखिम को मैनेज करने और समय के साथ अपना आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद मिल सकती है.

    यहाँ TCT खरीदने की तीन लोकप्रिय स्ट्रेटेजी बताई गई हैं:

    1.डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग (DCA)

    मार्केट प्राइस पर ध्यान दिए बिना, नियमित अंतराल पर TCT में एक निश्चित राशि का निवेश करते रहें. इससे समय के साथ मूल्य का उतार-चढ़ाव कम करने में मदद मिलेगी.

    2.ट्रेंड पर आधारित एंट्री

    जब TCT में तेज़ी के या मुख्य प्रतिरोध स्तरों से आगे निकलने के संकेत दिखाई दें, तब मार्केट में प्रवेश करें. इस तरीके में एकदम निचले स्तर का अंदाज़ा लगाकर, उस समय निवेश करने की बजाय मार्केट में सुधार की संभावना के आधार पर निवेश किया जाता है.

    3.लैडरिंग

    अलग-अलग प्राइस पॉइंट पर कई खरीद ऑर्डर दें. इससे निवेश शुरू करते समय आपका जोखिम कम हो जाता है और आपको मार्केट में अलग-अलग लेवल पर शामिल होने का मौका मिल जाता है.

    मार्केट की अलग-अलग स्थितियों और अलग-अलग जोखिम प्रोफ़ाइल के लिए अलग-अलग स्ट्रेटेजी कारगर होती है. TCT या किसी भी क्रिप्टो ऐसेट में निवेश करने से पहले हमेशा अपनी खुद की रिसर्च (DYOR) ज़रूर करें.

    अपने TCT को सुरक्षित तरीके से स्टोर करने का तरीका

    TCT (TCT) खरीदने के बाद, अपने ऐसेट को सुरक्षित रखना अगला महत्वपूर्ण स्टेप होता है. अच्छी बात यह है कि टोकन को स्टोर करना काफ़ी आसान होता है.

    MEXC पर उपलब्ध स्टोरेज विकल्प:

    MEXC वॉलेट

    आपके TCT को आपके MEXC अकाउंट के वॉलेट में अपने आप स्टोर कर लिया जाता है. फ़ंड को टू-फ़ैक्टर ऑथेंटिकेशन (2FA), एडवांस एन्क्रिप्शन और कोल्ड स्टोरेज इंफ़्रास्ट्रक्चर के ज़रिए सुरक्षित रखा जाता है.

    बाहरी वॉलेट

    पूरे नियंत्रण के लिए आप TCT को निजी वॉलेट में भी निकाल सकते हैं. इनमें दैनिक उपयोग के लिए सॉफ़्टवेयर वॉलेट (जैसे MetaMask, Trust Wallet) या अधिकतम सुरक्षा के साथ ऑफ़लाइन और लंबे समय तक स्टोरेज के लिए कोल्ड वॉलेट (जैसे Ledger, Trezor) शामिल होते हैं.

    क्रिप्टो को कोल्ड वॉलेट में स्टोर करने से आपकी प्राइवेट कुंजियाँ ऑफ़लाइन रहती हैं, जिससे हैकिंग या फ़िशिंग हमलों का जोखिम कम हो जाता है. यह लंबे समय का प्लान बनाने वाले यूज़र्स का पसंदीदा विकल्प है.

    वह तरीका चुनें, जो आपके लक्ष्यों के लिए सबसे सही हो. MEXC सुविधाजनक भी है और यह आपको नियंत्रण भी देता है.

    TCT (TCT) बेचने का तरीका

    MEXC, TCT को बेचने के कई सुरक्षित और सुविधाजनक विकल्प उपलब्ध कराता है, चाहे आप उन्हें कैश के बदले बेच रहे हों, टोकन स्विच कर रहे हों या मार्केट ट्रेंड के आधार पर बिक्री कर रहे हों.

    स्पॉट मार्केट
    स्पॉट मार्केट

    TCT को मार्केट प्राइस पर तुरंत बेचें या अपना खुद का लिमिट ऑर्डर सेट करें. यह क्विक ट्रेड या USDT जैसे स्टेबलकॉइन में कन्वर्ट करने के लिए अच्छा रहता है.

    P2P ट्रेडिंग
    P2P ट्रेडिंग

    TCT को सीधे अन्य यूज़र्स को बेचें और अपने पसंदीदा तरीके से लोकल करेंसी में पेमेंट पाएँ. MEXC की एस्क्रो सुरक्षा यह सुनिश्चित करती है कि प्रत्येक लेनदेन सुरक्षित हो और उसका वेरिफ़िकेशन किया जाए.

    प्री-मार्केट
    प्री-मार्केट

    कुछ चुनिंदा टोकन के लिए, MEXC प्री-मार्केट ट्रेडिंग की सुविधा देता है, जिससे आप उन्हें उनकी ऑफ़िशियल लिस्टिंग से पहले बेच सकते हैं. इससे शुरुआती होल्डर्स को मूल्य निर्धारण और लिक्विडिटी में ज़्यादा फ़ायदा मिलता है.

    MEXC कन्वर्टर
    MEXC कन्वर्टर

    MEXC के कन्वर्टर टूल का उपयोग करके TCT को तुरंत USDT, BTC या अन्य प्रमुख टोकन में बदलें. यह स्पष्ट दरों और ज़ीरो स्लिपेज के साथ तेज़ और एक-क्लिक में कन्वर्ज़न करने के लिए एकदम सही टूल है.

    हर तरीके में MEXC के एडवांस सुरक्षा सिस्टम, रियल-टाइम एक्ज़ीक्यूशन सिस्टम और 24/7 कस्टमर सर्विस उपलब्ध रहती है, ताकि आप TCT को आत्मविश्वास के साथ बेच सकें.

    TCT टोकन खरीदने के बाद आप क्या कर सकते हैं?

    एक बार जब आप अपना क्रिप्टो खरीद लेते हैं, तो MEXC में अवसर असीमित हो जाते हैं. चाहे आप स्पॉट मार्केट में ट्रेड करना चाहते हों, फ़्यूचर्स ट्रेडिंग का पता लगाना चाहते हों, या एक्सक्लूसिव रिवॉर्ड जीतना चाहते हों, MEXC आपके क्रिप्टो अनुभव को बढ़ाने के लिए कई प्रकार के फ़ीचर प्रदान करता है.

    • MEXC स्पॉट मार्केट एक्सप्लोर करें

      MEXC स्पॉट मार्केट एक्सप्लोर करें

      बेहद कम फ़ीस पर 2,800+ तरह के टोकन की ट्रेडिंग करें.

      फ़्यूचर्स ट्रेडिंग

      फ़्यूचर्स ट्रेडिंग

      500x तक के लीवरेज और बहुत अच्छी लिक्विडिटी के साथ ट्रेडिंग करें.

    • MEXC लॉन्चपूल

      MEXC लॉन्चपूल

      टोकन को स्टेक करें और बढ़िया एयरड्रॉप कमाएँ.

      MEXC प्री-मार्केट

      MEXC प्री-मार्केट

      नए टोकन की ऑफ़िशियल लिस्टिंग से पहले ही उन्हें खरीदें और बेचें.

    MEXC के ऐसे सभी फ़ीचर, जिनकी आपको ज़रूरत है, सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा और 24/7 सहायता के साथ उपलब्ध हैं. TCT (TCT) का नया मूल्य देखें, आगे के लिए TCT के मूल्य का अनुमान देखें या आज ही इसकी TCT पिछली परफ़ॉर्मेंस की ज़्यादा जानकारी पाएँ!

    क्रिप्टो ऐसेट से जुड़े ऐसे जोखिम, जिनके बारे में आपको निवेश करने से पहले पता होना चाहिए

    क्रिप्टो ऐसेट में निवेश करने से आपको ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है, लेकिन इनमें काफ़ी जोखिम भी होता है. TCT या अन्य किसी भी क्रिप्टोकरेंसी को खरीदने से पहले आपको इन जोखिमों की जानकारी होनी चाहिए.

    ट्रेडिंग के ऐसे मुख्य जोखिम, जिन पर आपको ध्यान देना चाहिए:

    अस्थिरता
    क्रिप्टो के मूल्य में छोटी-सी अवधि में तेज़ी से उतार-चढ़ाव आ सकते हैं, जिसका आपके निवेश मूल्य पर असर पड़ सकता है.
    विनियामकीय अनिश्चितता
    सरकारी नियमों में बदलाव या निवेशकों की सुरक्षा में कमी से ऐक्सेस और वैधता प्रभावित हो सकती है.
    लिक्विडिटी का जोखिम
    कुछ टोकन का ट्रेडिंग वॉल्यूम कम हो सकता है, जिससे उन्हें स्थिर मूल्य पर खरीदना या बेचना कठिन हो जाता है.
    जटिलता
    लोगों के लिए और खास तौर पर नए यूज़र्स के लिए, क्रिप्टो सिस्टम को समझना मुश्किल हो सकता है, जिसके कारण उन्हें सही फ़ैसले लेने में परेशानी हो सकती है.
    स्कैम और झूठे दावे
    ऐसी गारंटियों, फ़र्ज़ी गिफ़्ट या ऑफर से सावधान रहें, जो बहुत ज़्यादा लुभावने लगते हैं.
    केंद्रीकरण जोखिम
    किसी एक ऐसेट या कैटेगरी पर बहुत ज़्यादा निर्भर रहने पर आपको ज़्यादा नुकसान हो सकता है.

    TCT में निवेश करने से पहले अपनी खुद की रिसर्च ज़रूर करें (DYOR) तथा प्रोजेक्ट और मार्केट की स्थितियों दोनों को अच्छी तरह समझ लें. सही जानकारी के साथ फ़ैसले लेने से बेहतर परिणाम मिलते हैं. अभी MEXC के क्रिप्टो पल्स पर जाकर ज़्यादा जानकारी पाएँ और आज ही TCT (TCT) का मूल्य देखें!

    सामान्य प्रश्न

      1. मैं इसी वक्त TCT कैसे खरीद सकता हूँ?

    • TCT इसी वक्त खरीदने के लिए, बस एक मुफ़्त MEXC अकाउंट के लिए साइन अप करें, कुछ USDT या फ़िएट करेंसी जमा करें, फिर स्पॉट मार्केट पर जाएँ और मार्केट और लिमिट प्राइस इस्तेमाल करके एक खरीद ऑर्डर दें.

      • 2. मैं TCT कहाँ खरीद सकता हूँ?

    • आप MEXC जैसे क्रिप्टोकरेंसी प्लेटफ़ॉर्म पर TCT खरीद सकते हैं, जहाँ आपको डीप लिक्विडिटी, बहुत ही कम फ़ीस, तेज़ क्रियान्वयन और निर्बाध फ़िएट-से-क्रिप्टोकरेंसी ऑन-रैंप जैसी सुविधाएँ मिलती हैं, और यह सब सुरक्षित ऐसेट स्टोरेज द्वारा समर्थित हैं.

      • 3. अब $1,000 का मूल्य Bitcoin में कितना है?

    • Bitcoin में $1,000 की वैल्यू लाइव BTC प्राइस के आधार पर लगातार बदलती रहती है. रियल-टाइम में Bitcoin प्राइस देखकर मौजूदा कन्वर्ज़न पाएँ और देखें कि $1,000 में कितना BTC खरीदा जा सकता है.

      • 4. क्या मैं TCT में $10 से निवेश शुरू कर सकता हूँ?

    • हाँ, आप मात्र $10 से भी TCT में निवेश कर सकते हैं! MEXC पर USDT या फ़िएट करेंसी की छोटी मात्रा जमा करने की सुविधा मिलती है, जिससे शुरुआत करने वाले लोग बिना बड़ी पूँजी के भी निवेश करना शुरू कर सकते हैं.

      • 5. 1 TCT का मूल्य USDT में कितना है?

    • 1 TCT का USDT में मूल्य मार्केट के अनुसार बढ़ता-घटता रहता है. MEXC पर TCT प्राइस पेज पर जाकर नवीनतम रेट, चार्टिंग और लाइव मार्केट डेप्थ देखें.

      • 6. क्या TCT खरीदना सुरक्षित है?

    • MEXC पर TCT खरीदना सुरक्षित है: प्लेटफ़ॉर्म दोहरा ऑथेंटिकेशन, एन्क्रिप्टेड स्टोरेज, KYC वेरिफ़िकेशन और कोल्ड वॉलेट कस्टडी की सुविधा का इस्तेमाल करता है.

      • 7. TCT का मूल्य बार-बार क्यों बदलता है?

    • TCT जैसे क्रिप्टो ऐसेट बाज़ार की माँग-आपूर्ति, समाचार, ट्रेडिंग वॉल्यूम और निवेशकों के मनोभाव कारण बहुत ज़्यादा अस्थिर होते हैं. बाज़ार में अस्थिरता सामान्य बात है, इसलिए खतरों से निपटने के लिए DCA जैसी रणनीतियों पर विचार करें.

      • 8. मैं TCT खरीदने के लिए पेमेंट के कौन से तरीकों का इस्तेमाल कर सकता हूँ??

    • MEXC पर, आप क्रेडिट/डेबिट कार्ड, Apple Pay, बैंक ट्रांसफ़र, P2P या स्टेबलकॉइन जमा का इस्तेमाल करके TCT खरीद सकते हैं. इस लचीलापन के कारण क्रेडिट कार्ड या Apple Pay के ज़रिए TCT खरीदना बहुत आसान हो जाता है.

      • 9. क्या TCT खरीदने के लिए KYC की ज़रूरत है?

    • हाँ, MEXC पर क्रेडिट कार्ड या बैंक जमा जैसे फ़िएट करेंसी ऑन-रैंप विकल्पों की सुविधा चालू करने के लिए KYC वेरिफ़िकेशन (पहचान सत्यापन) की ज़रूरत पड़ती है. इससे प्लेटफ़ॉर्म की सुरक्षा भी बढ़ जाती है और यह नियमों के अनुरूप भी है.

      • 10. TCT खरीदने के लिए न्यूनतम राशि क्या है?

    • MEXC के स्पॉट मार्केट में, आप अक्सर न्यूनतम 10 USDT से ही TCT खरीदना शुरू कर सकते हैं, इस प्रकार से यह नए निवेशकों के लिए एकदम अनुकूल है.

      • 11. क्रेडिट कार्ड से TCT खरीदने में कितना समय लगता है?

    • MEXC पर क्रेडिट कार्ड या Apple Pay के ज़रिए की गई खरीदारियाँ आमतौर पर एक झटके में हो जाती हैं—फ़ंड आपके अकाउंट में तत्काल या कुछ मिनटों में आ जाते हैं और आप फ़ौरन TCT ट्रेड कर सकते हैं.

      • 12. TCT खरीदने के लिए क्या कोई और फ़ीस भी देना पड़ता है?

    • MEXC स्पॉट मार्केट में TCT की ट्रेडिंग करने पर कम मेकर/टेकर फ़ीस लिए जा सकते हैं, यहाँ तक कि मेकर फ़ीस 0% भी हो सकता है. कार्ड के ज़रिए की गई खरीदारियों या P2P ट्रेड पर नेटवर्क या सर्विस फ़ीस लिए जा सकते हैं. MEXC का फ़ीस कार्यक्रम देखें.

      • 13. क्या मैं TCT खरीदकर MEXC पर रख सकता हूँ?

    • हाँ! एक बार जब आप TCT खरीद लेते हैं, यह आपके MEXC वॉलेट में, मल्टी-लेयर एन्क्रिप्शन, 2FA, निकासी व्हाइटलिस्ट और कोल्ड स्टोरेज बैकअप के ज़रिए सुरक्षित रहता है.

      • 14. मैं TCT को किसी बाहरी वॉलेट पर कैसे ट्रांसफ़र करूँ?

    • TCT को MEXC से निकलने के लिए, "निकासी करें" पर जाएँ, अपने बाहरी वॉलेट (जैसे हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर वॉलेट) का ऐड्रेस डालें, और कन्फ़र्म करें. कोई नुकसान न हो इससे बचने के लिए हमेशा अपने ऐड्रेस की दोबारा जाँच करें.

      • 15. क्या मैं P2P ट्रेडिंग करके TCT खरीद सकता हूँ?

    • हाँ, MEXC का P2P मार्केटप्लेस आपको सीधे यूज़र से TCT खरीदने की सुविधा देता है. अपनी लोकल करेंसी और पेमेंट का तरीका चुनें, फिर एस्क्रौ सुरक्षा के साथ खरीदारी पूरा करें.

      • 16. TCT के लिए प्री-मार्केट का समय क्या है?

    • अगर TCT नया नया लिस्ट में शामिल हुआ है, तो MEXC कुछ प्री-मार्केट ट्रेडिंग इवेंट आयोजित कर सकता है. ये शुरूआती ट्रेडिंग विंडो धारकों को पब्लिक स्पॉट लिस्टिंग शुरू होने से पहले खरीदने/बेचने देती हैं।

      • 17. क्या Uniswap जैसे DEX पर TCT उपलब्ध है?

    • अगर TCT Ethereum आधारित या अन्य समर्थित चेन है, तो यह Uniswap या PancakeSwap जैसे DEX पर संभवतः ट्रेड किया जा सकता है. इसके लिए वॉलेट, गैस फ़ीस और अन्य स्लिपेज के प्रबंधन की ज़रूरत पड़ती है.

      • 18. मैं रियल-टाइम TCT प्राइस चार्ट कैसे देखूँ?

    • MEXC टोकन प्राइस पेज पर लाइव TCT प्राइस चार्ट, वॉल्यूम मेट्रिक्स और डेप्थ टूल्स प्रदान करता है. इनका इस्तेमाल मूल्य के उतार-चढ़ाव पर नज़र रखने और प्रवेश या निकास बिंदुओं की योजना बनाने के लिए करें.

      • 19. क्या मैं TCT खरीदते समय स्टॉप-लिमिट या टेक-प्रॉफ़िट ऑर्डर सेट कर सकता हूँ?

    • हाँ, MEXC पर एडवांस्ड ऑर्डर प्रकारों जैसे स्टॉप लिमिट, टेक प्रॉफ़िट और OCO की सुविधा मिलती है. TCT खरीदते या बेचते समय ये आपकी रणनीति को स्वचालित करने में मदद करती हैं.

      • 20. क्या TCT एक अच्छा दीर्घकालिक निवेश है?

    • TCT दीर्घकालिक निवेश के लिए उपयुक्त है या नहीं, यह इसके फ़ंडामेंटल्स और खुद आपके लक्ष्यों पर निर्भर करता है. कमिट करने से पहले प्रोजेक्ट, टोकन के उपयोग, डेवलपमेंट टीम और रोडमैप के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करें.

      • 21. TCT खरीदते या बेचते समय टैक्स किस प्रकार से लगते हैं?

    • टैक्स के नियम देश के अनुसार अलग-अलग होते हैं. कुछ न्यायक्षेत्रों में, TCT खरीदने पर टैक्स नहीं लगता है, लेकिन इसे बेचने या ट्रेड करने पर कैपिटल गेन टैक्स लिया जा सकता है. हमेशा किसी लोकल अकाउंटेंट की सलाह लें.

      • 22. क्या मैं Apple Pay के ज़रिए TCT खरीद सकता हूँ?

    • हाँ, अगर संबंधित सुविधा आपके देश/क्षेत्र में उपलब्ध है, तो आप MEXC पर Apple Pay का इस्तेमाल करके TCT खरीद सकते हैं. आपके मोबाइल डिवाइस का इस्तेमाल करके आपके अकाउंट में फ़ंड डालने का यह एक तेज़, सुरक्षित और आसान तरीका है.

      • 23. CEX, DEX और P2P के बीच मूल्य अलग-अलग क्यों हैं?

    • लिक्विडिटी, फ़ीस, स्प्रेड और यूज़र की माँग के कारण मूल्य भिन्न हो सकते हैं. CEX जैसे कि MEXC में आमतौर पर टाइट स्प्रेड मिलता है, जबकि DEXs और P2P पर प्रीमियम लागत देना पड़ सकता है या स्लिपेज हो सकता है.

      • 24. अगर MEXC पर TCT खरीदते समय कोई समस्या आती है तो मुझे क्या करना चाहिए?

    • अगर TCT खरीदते समय आपको कोई समस्या का सामना करना पड़ता है, तो तुरंत MEXC कस्टमर सर्विस से संपर्क करें. समस्या के बारे में विवरण प्रदान करें, और वे समस्या को वेरिफ़ाई करने और उसका समाधान करने में आपकी सहायता करेंगे.

    MEXC कन्वर्टर

    160+ फ़िएट करेंसी से क्रिप्टो खरीदें

    क्रिप्टो से फ़िअट कैलक्युलेटर

    TCT (TCT) ट्रेडिंग डेटा

    0.000
    TCT आज MEXC पर ट्रेड हुआ
    $0.000
    आज MEXC पर TCT USD का ट्रेड हुआ

    MEXC पर सबसे ज़्यादा ट्रेड की जाने वाली क्रिप्टो खरीदने के लिए आपकी गाइड

    MEXC पर, आप 2803 से अधिक टोकन खोज सकते हैं और आज ही ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं. हमारी व्यापक क्रिप्टो खरीद गाइड के साथ अपनी पसंदीदा क्रिप्टोकरेंसी, memecoins और अधिक खरीदने का तरीका जानें.

    स्पॉट और फ़्यूचर्स में TCT को ट्रेड करने के कई तरीके

    MEXC पर साइन अप करने और सफल तरीके से अपना पहला USDT या TCT टोकन खरीदने के बाद, आप स्पॉट या फ़्यूचर्स में TCT को ट्रेड करना शुरू करके ज़्यादा लाभ कमा सकते हैं.

    TCT/USDT
    $ --
    $ --$ --
    0.00%