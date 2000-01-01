1. अपना विज्ञापन चुनें अपनी पसंद के मूल्य और पेमेंट के तरीके वाला विज्ञापन चुनें. ऑर्डर पूरा करने के लिए अपनी खरीद मात्रा और ट्रांज़ैक्शन राशि डालें.

2. विक्रेता को पेमेंट करें पेमेंट के सुझाए गए तरीके के ज़रिए विक्रेता को पैसे भेजें. फ़िएट ट्रांज़ैक्शन पूरा करें और MEXC P2P पर [ट्रांसफ़र पूरा हो गया, विक्रेता को बता दें] पर क्लिक करें. MEXC कोई फ़ीस नहीं लेगा.