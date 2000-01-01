तुरंत खरीद
P2P ट्रेड्स को तीन चरणों में पूरा करें और ज़ीरो फ़ीस के साथ क्रिप्टो खरीदें!
क्रिप्टो खरीदें
क्रिप्टो बेचें
1. अपना विज्ञापन चुनें
अपनी पसंद के मूल्य और पेमेंट के तरीके वाला विज्ञापन चुनें. ऑर्डर पूरा करने के लिए अपनी खरीद मात्रा और ट्रांज़ैक्शन राशि डालें.
2. विक्रेता को पेमेंट करें
पेमेंट के सुझाए गए तरीके के ज़रिए विक्रेता को पैसे भेजें. फ़िएट ट्रांज़ैक्शन पूरा करें और MEXC P2P पर [ट्रांसफ़र पूरा हो गया, विक्रेता को बता दें] पर क्लिक करें. MEXC कोई फ़ीस नहीं लेगा.
3. अपना क्रिप्टो पाएँ
विक्रेता अपना पेमेंट पा लेने के बाद क्रिप्टो को रिलीज़ कर देगा. फ़िएट अकाउंट पर जाकर आपको प्राप्त हुए क्रिप्टो देखें.
