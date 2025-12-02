एक्सचेंजDEX+
Tectum Cash का आज का लाइव मूल्य 0 USD है.TCT का मार्केट कैप 0 USD है. भारत में TCT से USD के रियल-टाइम मूल्य अपडेट, लाइव चार्ट, मार्केट कैप, 24 घंटे के वॉल्यूम आदि को ट्रैक करें!Tectum Cash का आज का लाइव मूल्य 0 USD है.TCT का मार्केट कैप 0 USD है. भारत में TCT से USD के रियल-टाइम मूल्य अपडेट, लाइव चार्ट, मार्केट कैप, 24 घंटे के वॉल्यूम आदि को ट्रैक करें!

TCT की अधिक जानकारी

TCT प्राइस की जानकारी

TCT क्या है

TCT आधिकारिक वेबसाइट

TCT टोकन का अर्थशास्त्र

TCT प्राइस का पूर्वानुमान

TCT हिस्ट्री

TCT खरीदने की गाइड

TCT-टू-फ़िएट करेंसी कन्वर्टर

TCT स्पॉट

प्री-मार्केट

कमाएँ

एयरड्रॉप+

खबरें

ब्लॉग

लर्न

Tectum Cash लोगो

Tectum Cash मूल्य(TCT)

1 TCT से USD लाइव प्राइस:

$0
$0$0
0.00%1D
USD
Tectum Cash (TCT) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-12-04 11:28:59 (UTC+8)

Tectum Cash का आज का मूल्य

आज Tectum Cash (TCT) का लाइव मूल्य $ 0 है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 0.00% का बदलाव आया है. मौजूदा TCT से USD कन्वर्ज़न दर $ 0 प्रति TCT है.

$ 0.00 के मार्केट कैप के अनुसार Tectum Cash करेंसी की रैंक #4190 है और इसकी मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 TCT है. पिछले 24 घंटों के दौरान, TCT की ट्रेडिंग $ 0 (निम्न) और $ 0 (उच्च) के बीच चल रही थी, जो मार्केट गतिविधि को दर्शाता है. इसका अब तक का सबसे उच्च स्तर $ 0.2010723330700808 और सबसे निम्न स्तर $ 0.14794692498366946 है.

छोटी अवधि की परफ़ॉर्मेंस में TCT में पिछले एक घंटे में 0.00% और पिछले 7 दिनों में 0.00% बदलाव आया है. पिछले दिन, कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 0.00 तक पहुँच गया.

Tectum Cash (TCT) मार्केट की जानकारी

No.4190

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

0.00
0.00 0.00

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100,000,000
100,000,000 100,000,000

0.00%

ETH

Tectum Cash का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 0.00 है. TCT की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 है, कुल आपूर्ति 100000000 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 0.00 है.

Tectum Cash की प्राइस हिस्ट्री USD

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.2010723330700808
$ 0.2010723330700808$ 0.2010723330700808

$ 0.14794692498366946
$ 0.14794692498366946$ 0.14794692498366946

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Tectum Cash (TCT) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Tectum Cash के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 00.00%
30 दिन$ 00.00%
60 दिन$ 00.00%
90 दिन$ 00.00%
Tectum Cash के मूल्य में आज आया अंतर

आज TCT में $ 0 (0.00%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

Tectum Cash के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ 0 (0.00%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

Tectum Cash के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर TCT में $ 0 (0.00%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

Tectum Cash के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ 0 (0.00%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

Tectum Cash (TCT) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब Tectum Cash प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

Tectum Cash के लिए प्राइस पूर्वानुमान

Tectum Cash (TCT) 2030 (5 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान
ऊपर दिए गए प्राइस अनुमान के मॉड्यूल के अनुसार, 2030 में TCT का टार्गेट प्राइस $ -- है, और ग्रोथ रेट 0.00% है.
Tectum Cash (TCT) 2040 (15 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान

2040 में, Tectum Cash के प्राइस में संभावित रूप से 0.00% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ -- के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.

MEXC पर अत्यंत कम फ़ीस के साथ ट्रेडिंग

MEXC पर Tectum Cash (TCT) खरीदने का मतलब है कि आपको कम खर्च में ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा. MEXC, जो मार्केट के सबसे कम फ़ीस वाले क्रिप्टो प्लेटफ़ार्म में से एक है, आपकी पहली ट्रेडिंग से ही खर्च घटाने में आपकी मदद करता है.

स्पॉट ट्रेडिंग फ़ीस:
--
मेकर
--
टेकर
फ़्यूचर्स ट्रेडिंग फ़ीस:
--
मेकर
--
टेकर

MEXC की बेहद कम ट्रेडिंग फ़ीस देखें

इसके अलावा, आप MEXC के ज़ीरो-फ़ीस फ़ेस्ट में चुनिंदा स्पॉट टोकन की ट्रेडिंग बिना कोई फ़ीस दिए कर सकते हैं.

Tectum Cash (TCT) क्या है

TCT (Tectum Cash Token) is the utility and governance token of the Tectum ecosystem. It gives holders access to exclusive benefits-rewards, premium tools, early access, and decision-making power.

Tectum Cash संसाधन

Tectum Cash को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

आधिकारिक Tectum Cash वेबसाइट
Block Explorer

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Tectum Cash

2030 में 1 Tectum Cash का मूल्य कितना होगा?
अगर Tectum Cash 5% की वार्षिक दर से बढ़ता रहे, तो इसका अनुमानित मूल्य 2026 तक $--, 2030 तक $--, 2035 तक $-- और 2040 तक $-- तक पहुँच सकता है. ये आँकड़े स्थिर चक्रवृद्धि बढ़ोतरी की परिस्थिति को दिखाते हैं, लेकिन भविष्य का वास्तविक मूल्य, मार्केट की स्वीकार्यता, नियामकीय विकास और व्यापक आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर करेगा. Tectum Cash के संभावित मूल्य और अनुमानित ROI का विस्तृत वार्षिक विश्लेषण देखने के लिए, आप नीचे दी गई पूरी प्रोजेक्शन टेबल देख सकते हैं.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-12-04 11:28:59 (UTC+8)

Tectum Cash (TCT) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
12-03 18:46:22करेंसी पॉलिसी
UK New Legislation: Cryptocurrencies Incorporated into "Personal Property" Protection System
12-03 10:11:55इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto Market Shows Rebound with Widespread Gains, SUI and PENGU Up Over 20%
12-03 06:23:37इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
$376 million liquidated across the market in the past 24 hours, mainly short positions
12-03 00:03:54इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
24-hour Spot Fund Inflow/Outflow Ranking: ETH Net Outflow of $126 Million, ZEC Net Outflow of $18.2 Million
12-02 14:51:38इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Older Solana ecosystem meme coins show significant rebound today, ZEREBRO up over 35%
12-01 22:37:50इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
CoinShares: Net Inflow of $1.07 Billion into Digital Asset Investment Products Last Week

Tectum Cash के बारे में और जानें

TCT USDT (फ़्यूचर्स ट्रेडिंग)

लीवरेज के साथ TCT पर लॉन्ग या शॉर्ट पोज़ीशन खरीदें. MEXC पर TCT USDT फ़्यूचर्स ट्रेडिंग का अन्वेषण करें और मार्केट के उतार-चढ़ाव का लाभ उठाएँ.

MEXC पर Tectum Cash (TCT) मार्केट में ट्रेड करें

स्पॉट और फ़्यूचर्स मार्केट को एक्सप्लोर करें, Tectum Cash का लाइव मूल्य और वॉल्यूम देखें और सीधे ट्रेड करें.

पेयर
मूल्य
24 घं में आया बदलाव
24 घं का वॉल्यूम
TCT/USDT
$0
$0$0
0.00%
0.00% (USDT)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.

