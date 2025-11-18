Steam22 מחיר היום

מחיר Steam22 (STM) בזמן אמת היום הוא $ 0.090555, עם שינוי של 12.09% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ STM ל USD הוא $ 0.090555 לכל STM.

Steam22 כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 9,060,379, עם היצע במחזור של 100.00M STM. ב‑24 השעות האחרונות, STM סחר בין $ 0.085027 (נמוך) ל $ 0.103548 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.122067, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.01789341.

ביצועים לטווח קצר, STM נע ב +1.16% בשעה האחרונה ו -20.80% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Steam22 (STM) מידע שוק

שווי שוק $ 9.06M$ 9.06M $ 9.06M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 9.06M$ 9.06M $ 9.06M אספקת מחזור 100.00M 100.00M 100.00M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Steam22 הוא $ 9.06M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של STM הוא 100.00M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 9.06M.