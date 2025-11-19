Steam22 (STM) תחזית מחיר (USD)

קבל Steam22 תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה STM יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Steam22 % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. -- -- -- 0.00% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה Steam22 תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) Steam22 (STM) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, Steam22 ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.094372 בשנת 2025. Steam22 (STM) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, Steam22 ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.099090 בשנת 2026. Steam22 (STM) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של STM הוא $ 0.104045 עם 10.25% שיעור צמיחה. Steam22 (STM) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של STM הוא $ 0.109247 עם 15.76% שיעור צמיחה. Steam22 (STM) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של STM הוא $ 0.114709 עם 21.55% שיעור צמיחה. Steam22 (STM) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של STM הוא $ 0.120445 עם 27.63% שיעור צמיחה. Steam22 (STM) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של Steam22 עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.196192. Steam22 (STM) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של Steam22 עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.319577. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 0.094372 0.00%

2026 $ 0.099090 5.00%

2027 $ 0.104045 10.25%

2028 $ 0.109247 15.76%

2029 $ 0.114709 21.55%

2030 $ 0.120445 27.63%

2031 $ 0.126467 34.01%

2032 $ 0.132790 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 0.139430 47.75%

2034 $ 0.146401 55.13%

2035 $ 0.153722 62.89%

2036 $ 0.161408 71.03%

2037 $ 0.169478 79.59%

2038 $ 0.177952 88.56%

2039 $ 0.186850 97.99%

2040 $ 0.196192 107.89% הצג עוד לטווח קצר Steam22 תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0.094372 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0.094384 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0.094462 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0.094759 0.41% Steam22 (STM) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורSTMב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0.094372 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. Steam22 (STM) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורSTM , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.094384 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. Steam22 (STM) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורSTM , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.094462 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. Steam22 (STM) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורSTM הוא $0.094759 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Steam22 מחיר נוכחי ---- -- שינוי מחיר (24 שעות) -- שווי שוק $ 9.44M$ 9.44M $ 9.44M אספקת מחזור 100.00M 100.00M 100.00M נפח (24 שעות) ---- -- נפח (24 שעות) -- המחיר STM העדכני הוא --. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של --ב 24 שעות. בנוסף, STM יש כמות במעגל של 100.00M ושווי שוק כולל של $ 9.44M. צפה STM במחיר חי

Steam22 מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בSteam22דף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלSteam22 הוא 0.094372USD. היצע במחזור של Steam22(STM) הוא 100.00M STM , מה שמעניק לו שווי שוק של $9,435,633 . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות -3.96% $ -0.003891 $ 0.098421 $ 0.085027

7 ימים -16.56% $ -0.015635 $ 0.116317 $ 0.087775

30 ימים 4.12% $ 0.003884 $ 0.116317 $ 0.087775 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,Steam22 הראה תנועת מחירים של $-0.003891 , המשקפת -3.96% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,Steam22 נסחר בשיא של $0.116317 ושפל של $0.087775 . נרשם שינוי במחיר של -16.56% . מגמה אחרונה זו מציגה אתSTM הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,Steam22 חווה 4.12% שינוי, המשקף בערך $0.003884 לערכו. זה מצביע על כך ש STM עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך Steam22 (STM) מודול חיזוי מחיר עובד? Steam22 מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של STMעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךSteam22 לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של STM , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Steam22. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלSTM . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלSTM כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Steam22.

מדוע STM חיזוי מחירים חשוב?

STM תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם STM כדאי להשקיע עכשיו? על פי התחזיות שלך, STM ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול. מהי תחזית המחיר של STM בחודש הבא? על פי Steam22 (STM) כלי תחזית המחירים, המחיר STM הצפוי יגיע ל -- ב undefined . כמה יעלה 1 STM בשנת 2026? המחיר של 1 Steam22 (STM) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, STM יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026. מהו המחיר החזוי של STM בשנת 2027? Steam22 (STM) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 STM עד שנת 2027. מהו מחיר היעד המשוער של STM בשנת 2028? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Steam22 (STM) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028. מהו מחיר היעד המשוער של STM בשנת 2029? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Steam22 (STM) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029. כמה יעלה 1 STM בשנת 2030? המחיר של 1 Steam22 (STM) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, STM יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030. מהי STM תחזית המחיר בשנת 2040? Steam22 (STM) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 STM עד שנת 2040.