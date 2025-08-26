Maia (MAIA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 1.66 גבוה 24 שעות $ 1.94 שיא כל הזמנים $ 770.76 המחיר הנמוך ביותר $ 0.462676 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.93% שינוי מחיר (1D) -12.96% שינוי מחיר (7D) -22.20%

Maia (MAIA) המחיר בזמן אמת של הוא $1.65. במהלך 24 השעות האחרונות, MAIA נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.66 לבין שיא של $ 1.94, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MAIAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 770.76, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.462676.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MAIA השתנה ב -0.93% במהלך השעה האחרונה, -12.96% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-22.20% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Maia (MAIA) מידע שוק

שווי שוק $ 521.46K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 521.46K אספקת מחזור 315.00K אספקה כוללת 315,000.0

שווי השוק הנוכחי של Maia הוא $ 521.46K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MAIA הוא 315.00K, עם היצע כולל של 315000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 521.46K.