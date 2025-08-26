עוד על MAIA

Maia סֵמֶל

Maia מחיר (MAIA)

לא רשום

1 MAIA ל USDמחיר חי:

$1.65
$1.65$1.65
-12.90%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Maia (MAIA) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 09:07:34 (UTC+8)

Maia (MAIA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 1.66
$ 1.66$ 1.66
24 שעות נמוך
$ 1.94
$ 1.94$ 1.94
גבוה 24 שעות

$ 1.66
$ 1.66$ 1.66

$ 1.94
$ 1.94$ 1.94

$ 770.76
$ 770.76$ 770.76

$ 0.462676
$ 0.462676$ 0.462676

-0.93%

-12.96%

-22.20%

-22.20%

Maia (MAIA) המחיר בזמן אמת של הוא $1.65. במהלך 24 השעות האחרונות, MAIA נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.66 לבין שיא של $ 1.94, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MAIAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 770.76, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.462676.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MAIA השתנה ב -0.93% במהלך השעה האחרונה, -12.96% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-22.20% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Maia (MAIA) מידע שוק

$ 521.46K
$ 521.46K$ 521.46K

--
----

$ 521.46K
$ 521.46K$ 521.46K

315.00K
315.00K 315.00K

315,000.0
315,000.0 315,000.0

שווי השוק הנוכחי של Maia הוא $ 521.46K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MAIA הוא 315.00K, עם היצע כולל של 315000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 521.46K.

Maia (MAIA) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Maiaל USDהיה $ -0.246007575245232.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMaia ל USDהיה . $ -0.3884768250.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMaia ל USDהיה $ -0.4364370450.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Maiaל USDהיה $ -1.0995517597562853.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.246007575245232-12.96%
30 ימים$ -0.3884768250-23.54%
60 ימים$ -0.4364370450-26.45%
90 ימים$ -1.0995517597562853-39.99%

מה זהMaia (MAIA)

What is the project about? Maia is the yield powerhouse of Metis with its community rooted in this Ethereum L2. With a 100% fair launch via bonds Maia is a truly community owned token. Maia aims to be a one stop shop for different financial instruments, a fully fledged trading hub with Hermes being the first piece of the puzzle. In order to sustainably bootstrap our surrounding ecosystem, Maia plans to keep on-boarding long term partnerships with protocols that ultimately add value to both our holders and partners. What makes your project unique? $MAIA is a utility and governance token that drives the coordination mechanisms behind the whole Maian ecosystem. This allows us to decentralize the decision making process while at the same time entitling the token stakers of their share of the profits generated by the Maian Treasury. As a DAO we constantly push towards improving our decentralized governance structure and processes. History of your project. A group of partially doxxed friends who have been navigating crypto this last 5 years and have expertise in different fields ranging from smart contract and front end development, economics and marketing as well as a deep interest and understanding in the tokenomics, incentive systems and DeFi primitives behind Solidly, Curve and Olympus. What’s next for your project? Maia V2 will some of these new features. 1. Emissions and Tokenomics - Detailed emissions and supply information leading up to and from V2 Launch. 2. Improved Earnings - New layer of revenue for Maians. 3. Increased Utility - Additions to the token’s utility. What can your token be used for? Currently Maia token can be staked and when you stake, you lock MAIA and receive an equal amount of sMAIA. Your sMAIA balance rebases up automatically at the end of every epoch. sMAIA is transferable and therefore composable with other DeFi protocols.

Maia (MAIA) משאב

האתר הרשמי

Maiaתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Maia (MAIA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Maia (MAIA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Maia.

בדוק את Maia תחזית המחיר עכשיו‏!

Maia (MAIA) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Maia (MAIA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MAIA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Maia (MAIA)

כמה שווה Maia (MAIA) היום?
החי MAIAהמחיר ב USD הוא 1.65 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי MAIA ל USD?
המחיר הנוכחי של MAIA ל USD הוא $ 1.65. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Maia?
שווי השוק של MAIA הוא $ 521.46K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של MAIA?
ההיצע במחזור של MAIA הוא 315.00K USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של MAIA?
‏‏MAIA השיג מחיר שיא (ATH) של 770.76 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של MAIA?
MAIA ‏‏רשם מחירATL של 0.462676 USD.
מהו נפח המסחר של MAIA?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור MAIA הוא -- USD.
האם MAIA יעלה השנה?
MAIA ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את MAIA תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 09:07:34 (UTC+8)

