Backroom by Virtuals (ROOM) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Backroom by Virtuals (ROOM), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Backroom by Virtuals (ROOM) מידע Information is the edge — ROOM is the market. By curating intel and monetizing value, ROOM transforms private information flows into structured, tradable insights. סייר בלוקים: https://basescan.org/token/0x6555255b8dEd3c538Cb398d9E36769f45D7d3ea7

Backroom by Virtuals (ROOM) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Backroom by Virtuals (ROOM), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: -- -- -- ההיצע הכולל: -- -- -- אספקה במחזור: -- -- -- FDV (שווי מדולל מלא): -- -- -- שיא כל הזמנים: $ 0.02356 $ 0.02356 $ 0.02356 שפל כל הזמנים: -- -- -- מחיר נוכחי: $ 0.006254 $ 0.006254 $ 0.006254 למידע נוסף על Backroom by Virtuals (ROOM) מחיר

Backroom by Virtuals (ROOM) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Backroom by Virtuals (ROOM) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של ROOM אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות ROOMהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את ROOMטוקניומיקה, חקרו אתROOMהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

Backroom by Virtuals (ROOM) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של ROOMעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה ROOM עכשיו את היסטוריית המחירים!

ROOM חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן ROOM עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו ROOM משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה ROOMעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

