OYABUN (FURI) מידע $FURI is the core token of OYABUN's gaming ecosystem, enabling interoperability across all its Web3 games, which feature AI and AR technologies, with a fixed supply and burn mechanisms to drive engagement in manga-inspired games. אתר רשמי: https://oyabun.io/ מסמך לבן: https://whitepaper.oyabun.io/ סייר בלוקים: https://polygonscan.com/token/0x5742fE477b2afed92c25D092418BaC06CD076ceA קנה FURIעכשיו!

OYABUN (FURI) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור OYABUN (FURI), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: -- -- -- ההיצע הכולל: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B אספקה במחזור: -- -- -- FDV (שווי מדולל מלא): $ 21.12M $ 21.12M $ 21.12M שיא כל הזמנים: $ 0.035 $ 0.035 $ 0.035 שפל כל הזמנים: -- -- -- מחיר נוכחי: $ 0.021118 $ 0.021118 $ 0.021118 למידע נוסף על OYABUN (FURI) מחיר

OYABUN (FURI) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של OYABUN (FURI) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של FURI אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות FURIהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את FURIטוקניומיקה, חקרו אתFURIהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות FURI מעוניין להוסיף את OYABUN (FURI) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת FURI, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות FURI ב-MEXC עכשיו!

OYABUN (FURI) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של FURIעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה FURI עכשיו את היסטוריית המחירים!

FURI חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן FURI עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו FURI משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה FURIעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

