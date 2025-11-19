Touch Grass (TOUCHGRASS) תחזית מחיר (USD)

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Touch Grass % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. -- -- -- 0.00% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה Touch Grass תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) Touch Grass (TOUCHGRASS) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, Touch Grass ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0 בשנת 2025. Touch Grass (TOUCHGRASS) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, Touch Grass ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0 בשנת 2026. Touch Grass (TOUCHGRASS) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של TOUCHGRASS הוא $ 0 עם 10.25% שיעור צמיחה. Touch Grass (TOUCHGRASS) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של TOUCHGRASS הוא $ 0 עם 15.76% שיעור צמיחה. Touch Grass (TOUCHGRASS) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של TOUCHGRASS הוא $ 0 עם 21.55% שיעור צמיחה. Touch Grass (TOUCHGRASS) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של TOUCHGRASS הוא $ 0 עם 27.63% שיעור צמיחה. Touch Grass (TOUCHGRASS) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של Touch Grass עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0. Touch Grass (TOUCHGRASS) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של Touch Grass עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 0 0.00%

2026 $ 0 5.00%

2027 $ 0 10.25%

2028 $ 0 15.76%

2029 $ 0 21.55%

2030 $ 0 27.63%

2031 $ 0 34.01%

2032 $ 0 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 0 47.75%

2034 $ 0 55.13%

2035 $ 0 62.89%

2036 $ 0 71.03%

2037 $ 0 79.59%

2038 $ 0 88.56%

2039 $ 0 97.99%

2040 $ 0 107.89% הצג עוד לטווח קצר Touch Grass תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0 0.41% Touch Grass (TOUCHGRASS) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורTOUCHGRASSב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. Touch Grass (TOUCHGRASS) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורTOUCHGRASS , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. Touch Grass (TOUCHGRASS) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורTOUCHGRASS , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. Touch Grass (TOUCHGRASS) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורTOUCHGRASS הוא $0 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Touch Grass מחיר נוכחי ---- -- שינוי מחיר (24 שעות) -- שווי שוק $ 87.81K$ 87.81K $ 87.81K אספקת מחזור 986.49M 986.49M 986.49M נפח (24 שעות) ---- -- נפח (24 שעות) -- המחיר TOUCHGRASS העדכני הוא --. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של --ב 24 שעות. בנוסף, TOUCHGRASS יש כמות במעגל של 986.49M ושווי שוק כולל של $ 87.81K. צפה TOUCHGRASS במחיר חי

Touch Grass מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בTouch Grassדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלTouch Grass הוא 0USD. היצע במחזור של Touch Grass(TOUCHGRASS) הוא 986.49M TOUCHGRASS , מה שמעניק לו שווי שוק של $87,805 . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות -0.63% $ 0 $ 0 $ 0

7 ימים -16.26% $ 0 $ 0.000110 $ 0.000088

30 ימים -19.81% $ 0 $ 0.000110 $ 0.000088 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,Touch Grass הראה תנועת מחירים של $0 , המשקפת -0.63% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,Touch Grass נסחר בשיא של $0.000110 ושפל של $0.000088 . נרשם שינוי במחיר של -16.26% . מגמה אחרונה זו מציגה אתTOUCHGRASS הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,Touch Grass חווה -19.81% שינוי, המשקף בערך $0 לערכו. זה מצביע על כך ש TOUCHGRASS עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך Touch Grass (TOUCHGRASS) מודול חיזוי מחיר עובד? Touch Grass מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של TOUCHGRASSעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךTouch Grass לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של TOUCHGRASS , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Touch Grass. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלTOUCHGRASS . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלTOUCHGRASS כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Touch Grass.

מדוע TOUCHGRASS חיזוי מחירים חשוב?

TOUCHGRASS תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם TOUCHGRASS כדאי להשקיע עכשיו? על פי התחזיות שלך, TOUCHGRASS ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול. מהי תחזית המחיר של TOUCHGRASS בחודש הבא? על פי Touch Grass (TOUCHGRASS) כלי תחזית המחירים, המחיר TOUCHGRASS הצפוי יגיע ל -- ב undefined . כמה יעלה 1 TOUCHGRASS בשנת 2026? המחיר של 1 Touch Grass (TOUCHGRASS) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, TOUCHGRASS יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026. מהו המחיר החזוי של TOUCHGRASS בשנת 2027? Touch Grass (TOUCHGRASS) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 TOUCHGRASS עד שנת 2027. מהו מחיר היעד המשוער של TOUCHGRASS בשנת 2028? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Touch Grass (TOUCHGRASS) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028. מהו מחיר היעד המשוער של TOUCHGRASS בשנת 2029? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Touch Grass (TOUCHGRASS) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029. כמה יעלה 1 TOUCHGRASS בשנת 2030? המחיר של 1 Touch Grass (TOUCHGRASS) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, TOUCHGRASS יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030. מהי TOUCHGRASS תחזית המחיר בשנת 2040? Touch Grass (TOUCHGRASS) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 TOUCHGRASS עד שנת 2040.