סטטיסטיקת מחירים נוכחית JELLY TIME מחיר נוכחי ---- -- שינוי מחיר (24 שעות) -- שווי שוק $ 13.23K$ 13.23K $ 13.23K אספקת מחזור 999.64M 999.64M 999.64M נפח (24 שעות) ---- -- נפח (24 שעות) -- המחיר JELLY העדכני הוא --. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של --ב 24 שעות. בנוסף, JELLY יש כמות במעגל של 999.64M ושווי שוק כולל של $ 13.23K. צפה JELLY במחיר חי

JELLY TIME מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בJELLY TIMEדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלJELLY TIME הוא 0USD. היצע במחזור של JELLY TIME(JELLY) הוא 999.64M JELLY , מה שמעניק לו שווי שוק של $13,228 . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות 9.45% $ 0 $ 0 $ 0

7 ימים -17.80% $ 0 $ 0.000016 $ 0.000012

30 ימים -12.89% $ 0 $ 0.000016 $ 0.000012 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,JELLY TIME הראה תנועת מחירים של $0 , המשקפת 9.45% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,JELLY TIME נסחר בשיא של $0.000016 ושפל של $0.000012 . נרשם שינוי במחיר של -17.80% . מגמה אחרונה זו מציגה אתJELLY הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,JELLY TIME חווה -12.89% שינוי, המשקף בערך $0 לערכו. זה מצביע על כך ש JELLY עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך JELLY TIME (JELLY) מודול חיזוי מחיר עובד? JELLY TIME מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של JELLYעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךJELLY TIME לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של JELLY , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של JELLY TIME. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלJELLY . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלJELLY כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של JELLY TIME.

מדוע JELLY חיזוי מחירים חשוב?

JELLY תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם JELLY כדאי להשקיע עכשיו? על פי התחזיות שלך, JELLY ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול. מהי תחזית המחיר של JELLY בחודש הבא? על פי JELLY TIME (JELLY) כלי תחזית המחירים, המחיר JELLY הצפוי יגיע ל -- ב undefined . כמה יעלה 1 JELLY בשנת 2026? המחיר של 1 JELLY TIME (JELLY) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, JELLY יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026. מהו המחיר החזוי של JELLY בשנת 2027? JELLY TIME (JELLY) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 JELLY עד שנת 2027. מהו מחיר היעד המשוער של JELLY בשנת 2028? על פי קלט תחזית המחירים שלך, JELLY TIME (JELLY) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028. מהו מחיר היעד המשוער של JELLY בשנת 2029? על פי קלט תחזית המחירים שלך, JELLY TIME (JELLY) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029. כמה יעלה 1 JELLY בשנת 2030? המחיר של 1 JELLY TIME (JELLY) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, JELLY יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030. מהי JELLY תחזית המחיר בשנת 2040? JELLY TIME (JELLY) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 JELLY עד שנת 2040.