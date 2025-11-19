IMPULSE (IMPULSE) תחזית מחיר (USD)

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של IMPULSE % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. -- -- -- 0.00% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה IMPULSE תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) IMPULSE (IMPULSE) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, IMPULSE ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.000048 בשנת 2025. IMPULSE (IMPULSE) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, IMPULSE ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.000050 בשנת 2026. IMPULSE (IMPULSE) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של IMPULSE הוא $ 0.000052 עם 10.25% שיעור צמיחה. IMPULSE (IMPULSE) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של IMPULSE הוא $ 0.000055 עם 15.76% שיעור צמיחה. IMPULSE (IMPULSE) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של IMPULSE הוא $ 0.000058 עם 21.55% שיעור צמיחה. IMPULSE (IMPULSE) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של IMPULSE הוא $ 0.000061 עם 27.63% שיעור צמיחה. IMPULSE (IMPULSE) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של IMPULSE עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.000099. IMPULSE (IMPULSE) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של IMPULSE עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.000162. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 0.000048 0.00%

2026 $ 0.000050 5.00%

2027 $ 0.000052 10.25%

2028 $ 0.000055 15.76%

2029 $ 0.000058 21.55%

2030 $ 0.000061 27.63%

2031 $ 0.000064 34.01%

2032 $ 0.000067 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 0.000070 47.75%

2034 $ 0.000074 55.13%

2035 $ 0.000078 62.89%

2036 $ 0.000082 71.03%

2037 $ 0.000086 79.59%

2038 $ 0.000090 88.56%

2039 $ 0.000095 97.99%

2040 $ 0.000099 107.89% הצג עוד לטווח קצר IMPULSE תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0.000048 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0.000048 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0.000048 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0.000048 0.41% IMPULSE (IMPULSE) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורIMPULSEב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0.000048 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. IMPULSE (IMPULSE) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורIMPULSE , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.000048 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. IMPULSE (IMPULSE) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורIMPULSE , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.000048 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. IMPULSE (IMPULSE) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורIMPULSE הוא $0.000048 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית IMPULSE מחיר נוכחי ---- -- שינוי מחיר (24 שעות) -- שווי שוק $ 47.95K$ 47.95K $ 47.95K אספקת מחזור 997.95M 997.95M 997.95M נפח (24 שעות) ---- -- נפח (24 שעות) -- המחיר IMPULSE העדכני הוא --. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של --ב 24 שעות. בנוסף, IMPULSE יש כמות במעגל של 997.95M ושווי שוק כולל של $ 47.95K. צפה IMPULSE במחיר חי

IMPULSE מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בIMPULSEדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלIMPULSE הוא 0.000048USD. היצע במחזור של IMPULSE(IMPULSE) הוא 997.95M IMPULSE , מה שמעניק לו שווי שוק של $47,948 . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות -0.99% $ 0 $ 0.000048 $ 0.000048

7 ימים -2.41% $ -0.000001 $ 0.000063 $ 0.000046

30 ימים -24.13% $ -0.000011 $ 0.000063 $ 0.000046 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,IMPULSE הראה תנועת מחירים של $0 , המשקפת -0.99% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,IMPULSE נסחר בשיא של $0.000063 ושפל של $0.000046 . נרשם שינוי במחיר של -2.41% . מגמה אחרונה זו מציגה אתIMPULSE הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,IMPULSE חווה -24.13% שינוי, המשקף בערך $-0.000011 לערכו. זה מצביע על כך ש IMPULSE עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך IMPULSE (IMPULSE) מודול חיזוי מחיר עובד? IMPULSE מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של IMPULSEעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךIMPULSE לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של IMPULSE , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של IMPULSE. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלIMPULSE . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלIMPULSE כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של IMPULSE.

מדוע IMPULSE חיזוי מחירים חשוב?

IMPULSE תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם IMPULSE כדאי להשקיע עכשיו? על פי התחזיות שלך, IMPULSE ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול. מהי תחזית המחיר של IMPULSE בחודש הבא? על פי IMPULSE (IMPULSE) כלי תחזית המחירים, המחיר IMPULSE הצפוי יגיע ל -- ב undefined . כמה יעלה 1 IMPULSE בשנת 2026? המחיר של 1 IMPULSE (IMPULSE) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, IMPULSE יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026. מהו המחיר החזוי של IMPULSE בשנת 2027? IMPULSE (IMPULSE) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 IMPULSE עד שנת 2027. מהו מחיר היעד המשוער של IMPULSE בשנת 2028? על פי קלט תחזית המחירים שלך, IMPULSE (IMPULSE) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028. מהו מחיר היעד המשוער של IMPULSE בשנת 2029? על פי קלט תחזית המחירים שלך, IMPULSE (IMPULSE) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029. כמה יעלה 1 IMPULSE בשנת 2030? המחיר של 1 IMPULSE (IMPULSE) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, IMPULSE יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030. מהי IMPULSE תחזית המחיר בשנת 2040? IMPULSE (IMPULSE) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 IMPULSE עד שנת 2040.