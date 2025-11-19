Imagen Network (IMAGE) תחזית מחיר (USD)

קבל Imagen Network תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה IMAGE יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Imagen Network % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. -- -- -- 0.00% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה Imagen Network תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) Imagen Network (IMAGE) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, Imagen Network ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.000463 בשנת 2025. Imagen Network (IMAGE) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, Imagen Network ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.000486 בשנת 2026. Imagen Network (IMAGE) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של IMAGE הוא $ 0.000511 עם 10.25% שיעור צמיחה. Imagen Network (IMAGE) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של IMAGE הוא $ 0.000536 עם 15.76% שיעור צמיחה. Imagen Network (IMAGE) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של IMAGE הוא $ 0.000563 עם 21.55% שיעור צמיחה. Imagen Network (IMAGE) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של IMAGE הוא $ 0.000591 עם 27.63% שיעור צמיחה. Imagen Network (IMAGE) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של Imagen Network עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.000964. Imagen Network (IMAGE) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של Imagen Network עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.001570. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 0.000463 0.00%

2026 $ 0.000486 5.00%

2027 $ 0.000511 10.25%

2028 $ 0.000536 15.76%

2029 $ 0.000563 21.55%

2030 $ 0.000591 27.63%

2031 $ 0.000621 34.01%

2032 $ 0.000652 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 0.000685 47.75%

2034 $ 0.000719 55.13%

2035 $ 0.000755 62.89%

2036 $ 0.000793 71.03%

2037 $ 0.000832 79.59%

2038 $ 0.000874 88.56%

2039 $ 0.000918 97.99%

2040 $ 0.000964 107.89% הצג עוד לטווח קצר Imagen Network תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0.000463 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0.000463 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0.000464 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0.000465 0.41% Imagen Network (IMAGE) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורIMAGEב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0.000463 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. Imagen Network (IMAGE) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורIMAGE , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.000463 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. Imagen Network (IMAGE) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורIMAGE , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.000464 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. Imagen Network (IMAGE) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורIMAGE הוא $0.000465 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Imagen Network מחיר נוכחי ---- -- שינוי מחיר (24 שעות) -- שווי שוק $ 2.32M$ 2.32M $ 2.32M אספקת מחזור 5.00B 5.00B 5.00B נפח (24 שעות) ---- -- נפח (24 שעות) -- המחיר IMAGE העדכני הוא --. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של --ב 24 שעות. בנוסף, IMAGE יש כמות במעגל של 5.00B ושווי שוק כולל של $ 2.32M. צפה IMAGE במחיר חי

Imagen Network מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בImagen Networkדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלImagen Network הוא 0.000463USD. היצע במחזור של Imagen Network(IMAGE) הוא 5.00B IMAGE , מה שמעניק לו שווי שוק של $2,320,420 . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות 4.88% $ 0 $ 0.000474 $ 0.000428

7 ימים -0.19% $ -0.000000 $ 0.001734 $ 0.000429

30 ימים -77.25% $ -0.000358 $ 0.001734 $ 0.000429 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,Imagen Network הראה תנועת מחירים של $0 , המשקפת 4.88% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,Imagen Network נסחר בשיא של $0.001734 ושפל של $0.000429 . נרשם שינוי במחיר של -0.19% . מגמה אחרונה זו מציגה אתIMAGE הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,Imagen Network חווה -77.25% שינוי, המשקף בערך $-0.000358 לערכו. זה מצביע על כך ש IMAGE עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך Imagen Network (IMAGE) מודול חיזוי מחיר עובד? Imagen Network מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של IMAGEעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךImagen Network לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של IMAGE , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Imagen Network. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלIMAGE . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלIMAGE כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Imagen Network.

מדוע IMAGE חיזוי מחירים חשוב?

IMAGE תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

