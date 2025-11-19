Goldn (GOLDN) תחזית מחיר (USD)

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Goldn % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. -- -- -- 0.00% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה Goldn תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) Goldn (GOLDN) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, Goldn ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0 בשנת 2025. Goldn (GOLDN) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, Goldn ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0 בשנת 2026. Goldn (GOLDN) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של GOLDN הוא $ 0 עם 10.25% שיעור צמיחה. Goldn (GOLDN) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של GOLDN הוא $ 0 עם 15.76% שיעור צמיחה. Goldn (GOLDN) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של GOLDN הוא $ 0 עם 21.55% שיעור צמיחה. Goldn (GOLDN) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של GOLDN הוא $ 0 עם 27.63% שיעור צמיחה. Goldn (GOLDN) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של Goldn עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0. Goldn (GOLDN) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של Goldn עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 0 0.00%

2026 $ 0 5.00%

2027 $ 0 10.25%

2028 $ 0 15.76%

2029 $ 0 21.55%

2030 $ 0 27.63%

2031 $ 0 34.01%

2032 $ 0 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 0 47.75%

2034 $ 0 55.13%

2035 $ 0 62.89%

2036 $ 0 71.03%

2037 $ 0 79.59%

2038 $ 0 88.56%

2039 $ 0 97.99%

2040 $ 0 107.89% הצג עוד לטווח קצר Goldn תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0 0.41% Goldn (GOLDN) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורGOLDNב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. Goldn (GOLDN) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורGOLDN , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. Goldn (GOLDN) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורGOLDN , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. Goldn (GOLDN) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורGOLDN הוא $0 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Goldn מחיר נוכחי ---- -- שינוי מחיר (24 שעות) -- שווי שוק $ 8.30M$ 8.30M $ 8.30M אספקת מחזור 14.00B 14.00B 14.00B נפח (24 שעות) ---- -- נפח (24 שעות) -- המחיר GOLDN העדכני הוא --. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של --ב 24 שעות. בנוסף, GOLDN יש כמות במעגל של 14.00B ושווי שוק כולל של $ 8.30M. צפה GOLDN במחיר חי

Goldn מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בGoldnדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלGoldn הוא 0USD. היצע במחזור של Goldn(GOLDN) הוא 14.00B GOLDN , מה שמעניק לו שווי שוק של $8,298,427 . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות -2.46% $ 0 $ 0 $ 0

7 ימים -16.58% $ 0 $ 0.001069 $ 0.000555

30 ימים -44.62% $ 0 $ 0.001069 $ 0.000555 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,Goldn הראה תנועת מחירים של $0 , המשקפת -2.46% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,Goldn נסחר בשיא של $0.001069 ושפל של $0.000555 . נרשם שינוי במחיר של -16.58% . מגמה אחרונה זו מציגה אתGOLDN הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,Goldn חווה -44.62% שינוי, המשקף בערך $0 לערכו. זה מצביע על כך ש GOLDN עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך Goldn (GOLDN) מודול חיזוי מחיר עובד? Goldn מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של GOLDNעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךGoldn לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של GOLDN , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Goldn. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלGOLDN . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלGOLDN כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Goldn.

מדוע GOLDN חיזוי מחירים חשוב?

GOLDN תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם GOLDN כדאי להשקיע עכשיו? על פי התחזיות שלך, GOLDN ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול. מהי תחזית המחיר של GOLDN בחודש הבא? על פי Goldn (GOLDN) כלי תחזית המחירים, המחיר GOLDN הצפוי יגיע ל -- ב undefined . כמה יעלה 1 GOLDN בשנת 2026? המחיר של 1 Goldn (GOLDN) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, GOLDN יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026. מהו המחיר החזוי של GOLDN בשנת 2027? Goldn (GOLDN) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 GOLDN עד שנת 2027. מהו מחיר היעד המשוער של GOLDN בשנת 2028? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Goldn (GOLDN) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028. מהו מחיר היעד המשוער של GOLDN בשנת 2029? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Goldn (GOLDN) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029. כמה יעלה 1 GOLDN בשנת 2030? המחיר של 1 Goldn (GOLDN) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, GOLDN יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030. מהי GOLDN תחזית המחיר בשנת 2040? Goldn (GOLDN) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 GOLDN עד שנת 2040.