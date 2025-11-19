Airbnb (ABNBON) תחזית מחיר (USD)

קבל Airbnb תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה ABNBON יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Airbnb % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. $116.98 $116.98 $116.98 -0.24% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה Airbnb תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) Airbnb (ABNBON) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, Airbnb ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 116.98 בשנת 2025. Airbnb (ABNBON) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, Airbnb ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 122.8290 בשנת 2026. Airbnb (ABNBON) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של ABNBON הוא $ 128.9704 עם 10.25% שיעור צמיחה. Airbnb (ABNBON) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של ABNBON הוא $ 135.4189 עם 15.76% שיעור צמיחה. Airbnb (ABNBON) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של ABNBON הוא $ 142.1899 עם 21.55% שיעור צמיחה. Airbnb (ABNBON) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של ABNBON הוא $ 149.2994 עם 27.63% שיעור צמיחה. Airbnb (ABNBON) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של Airbnb עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 243.1930. Airbnb (ABNBON) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של Airbnb עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 396.1358. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 116.98 0.00%

2026 $ 122.8290 5.00%

2027 $ 128.9704 10.25%

2028 $ 135.4189 15.76%

2029 $ 142.1899 21.55%

2030 $ 149.2994 27.63%

2031 $ 156.7643 34.01%

2032 $ 164.6026 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 172.8327 47.75%

2034 $ 181.4743 55.13%

2035 $ 190.5480 62.89%

2036 $ 200.0754 71.03%

2037 $ 210.0792 79.59%

2038 $ 220.5832 88.56%

2039 $ 231.6123 97.99%

2040 $ 243.1930 107.89% הצג עוד לטווח קצר Airbnb תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 116.98 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 116.9960 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 117.0921 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 117.4607 0.41% Airbnb (ABNBON) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורABNBONב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $116.98 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. Airbnb (ABNBON) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורABNBON , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $116.9960 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. Airbnb (ABNBON) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורABNBON , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $117.0921 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. Airbnb (ABNBON) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורABNBON הוא $117.4607 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Airbnb
מחיר נוכחי $ 116.98
שינוי מחיר (24 שעות) -0.24%
שווי שוק $ 1.03M
אספקת מחזור 8.81K
נפח (24 שעות) $ 74.87K
המחיר ABNBON העדכני הוא $ 116.98. יש לו שינוי של -0.24% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של $ 74.87Kב 24 שעות. בנוסף, ABNBON יש כמות במעגל של 8.81K ושווי שוק כולל של $ 1.03M.

איך לקנות Airbnb (ABNBON)
מנסה לקנות ABNBON? כעת ניתן לרכוש ABNBON באמצעות כרטיס אשראי, העברה בנקאית, P2P ושיטות תשלום רבות נוספות.

Airbnb מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בAirbnbדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלAirbnb הוא 116.98USD. היצע במחזור של Airbnb(ABNBON) הוא 0.00 ABNBON , מה שמעניק לו שווי שוק של $1.03M . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות -0.03% $ -3.6899 $ 120.84 $ 116.14

7 ימים -0.04% $ -5.7999 $ 123.5 $ 116.14

30 ימים -0.04% $ -5.9500 $ 133.62 $ 116.14 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,Airbnb הראה תנועת מחירים של $-3.6899 , המשקפת -0.03% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,Airbnb נסחר בשיא של $123.5 ושפל של $116.14 . נרשם שינוי במחיר של -0.04% . מגמה אחרונה זו מציגה אתABNBON הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,Airbnb חווה -0.04% שינוי, המשקף בערך $-5.9500 לערכו. זה מצביע על כך ש ABNBON עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב. בדוק את ההיסטוריה המלאה של Airbnb המחיר למגמות מפורטות ב MEXC צפה ABNBON בהיסטוריית המחירים המלאה

איך Airbnb (ABNBON) מודול חיזוי מחיר עובד? Airbnb מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של ABNBONעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךAirbnb לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של ABNBON , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Airbnb. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלABNBON . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלABNBON כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Airbnb.

מדוע ABNBON חיזוי מחירים חשוב?

ABNBON תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

