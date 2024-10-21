ZENQ

ZENQ token powers AI training and decentralized computing, giving users access to computing resources without managing datacenters or GPUs. It enables passive income through GPU lending and supports investments in AI projects within the Zenqira ecosystem.

שֵׁםZENQ

דירוגNo.2391

שווי שוק$0.00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0.00

נתח שוק%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)0.00%

אספקת מחזור163,961,332.66790333

מקסימום היצע500,000,000

אספקה כוללת500,000,000

שיעור מחזור0.3279%

תאריך הנפקה--

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה--

שיא כל הזמנים0.023865997751161782,2024-10-21

המחיר הנמוך ביותר0.000057039167451318,2025-01-19

בלוקצ'יין ציבוריBSC

ZENQ token powers AI training and decentralized computing, giving users access to computing resources without managing datacenters or GPUs. It enables passive income through GPU lending and supports investments in AI projects within the Zenqira ecosystem.

מגזר

מדיה חברתית

etfindex:mc_etfindex_sourceהצהרת סיכום: הנתונים נמסרו על ידי cmc ואינם מהווים ייעוץ השקעות.

ZENQ/USDT
Zenqira
