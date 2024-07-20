TORSY

Torsy Meme Token is a community-driven cryptocurrency that merges the playful and viral nature of meme culture with practical blockchain functionality. Built on the high-performance Solana blockchain, Torsy aims to provide fast, low-cost transactions, making it not just a fun token to hold but also practical for everyday use.

שֵׁםTORSY

דירוגNo.2398

שווי שוק$0.00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0.00

נתח שוק%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)0.00%

אספקת מחזור699,999,673

מקסימום היצע699,999,673

אספקה כוללת699,999,673

שיעור מחזור1%

תאריך הנפקה--

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה--

שיא כל הזמנים0.03675965949351203,2024-07-20

המחיר הנמוך ביותר0.000579704242559859,2025-06-18

בלוקצ'יין ציבוריSOL

