SUIAI

SUAI is the first AI project on SUI. Its Flagship product is an AI Agent layer which allows users to easily create, tokenize, trade and interact with AI Agents. With Virtuals protocols hitting a $1.6 billion market cap recently $SUAI has a 400x+ potential upside.SUI Agents unlocks a massive $10 Trillion+ market by merging AI and SUI Blockchain, empowering creators, developers, and communities. Easily launch, use, and trade AI Agents with a single click. Every AI Agent is tokenized, paired with $SuiAi, and locked into the project’s liquidity pools.

שֵׁםSUIAI

דירוגNo.

שווי שוק$0.00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0.00

נתח שוק%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)0

אספקת מחזור--

מקסימום היצע0

אספקה כוללת66,785,500

שיעור מחזור%

תאריך הנפקה--

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה--

שיא כל הזמנים,

המחיר הנמוך ביותר,

בלוקצ'יין ציבוריETH

מבואSUAI is the first AI project on SUI. Its Flagship product is an AI Agent layer which allows users to easily create, tokenize, trade and interact with AI Agents. With Virtuals protocols hitting a $1.6 billion market cap recently $SUAI has a 400x+ potential upside.SUI Agents unlocks a massive $10 Trillion+ market by merging AI and SUI Blockchain, empowering creators, developers, and communities. Easily launch, use, and trade AI Agents with a single click. Every AI Agent is tokenized, paired with $SuiAi, and locked into the project’s liquidity pools.

מגזר

מדיה חברתית

etfindex:mc_etfindex_sourceהצהרת סיכום: הנתונים נמסרו על ידי ואינם מהווים ייעוץ השקעות.

MEXC היא הדרך הכי קלה שלך למטבעות דיגיטליים. חקור את בורסת המטבעות הקריפטו המובילה בעולם לקנייה, מסחר והרווחה של קריפטו. סחר בביטקוין BTC, Ethereum ETH ויותר מ-3,000 altcoins.MEXC היא הדרך הכי קלה שלך למטבעות דיגיטליים. חקור את בורסת המטבעות הקריפטו המובילה בעולם לקנייה, מסחר והרווחה של קריפטו. סחר בביטקוין BTC, Ethereum ETH ויותר מ-3,000 altcoins.
לְחַפֵּשׂ
מועדפים
SUIAI/USDT
SUI Agents
----
--
גבוה 24 שעות
--
24 שעות נמוך
--
נפח 24 שעות (SUIAI)
--
כמות של 24 שעות (USDT)
--
גרף
מידע
ספר הזמנות
מסחר בשוק
ספר הזמנות
מסחר בשוק
ספר הזמנות
מסחר בשוק
מסחר בשוק
ספוט
הוראות פתוחות（0）
היסטוריית הוראות
היסטוריית מסחר
עמדות (0)
MEXC היא הדרך הכי קלה שלך למטבעות דיגיטליים. חקור את בורסת המטבעות הקריפטו המובילה בעולם לקנייה, מסחר והרווחה של קריפטו. סחר בביטקוין BTC, Ethereum ETH ויותר מ-3,000 altcoins.MEXC היא הדרך הכי קלה שלך למטבעות דיגיטליים. חקור את בורסת המטבעות הקריפטו המובילה בעולם לקנייה, מסחר והרווחה של קריפטו. סחר בביטקוין BTC, Ethereum ETH ויותר מ-3,000 altcoins.
SUIAI/USDT
--
--
‎--
גבוה 24 שעות
--
24 שעות נמוך
--
נפח 24 שעות (SUIAI)
--
כמות של 24 שעות (USDT)
--
גרף
ספר הזמנות
מסחר בשוק
מידע
הוראות פתוחות（0）
היסטוריית הוראות
היסטוריית מסחר
עמדות (0)
Loading...