Sovryn is an open-source, trustless platform that will allow anyone to build and interact on Bitcoin to power future economies. Sovryn's primary focus is the launch of BitcoinOS, which will be a scalable network of interoperable rollups that share Bitcoin’s security.

שֵׁםSOV

דירוגNo.1353

שווי שוק$0.00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0.00

נתח שוק%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)0.08%

אספקת מחזור61,487,949.71289963

מקסימום היצע100,000,000

אספקה כוללת100,000,000

שיעור מחזור0.6148%

תאריך הנפקה--

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה--

שיא כל הזמנים44.91380266863327,2021-10-07

המחיר הנמוך ביותר0.0875523654230788,2025-08-03

בלוקצ'יין ציבוריRBTC

