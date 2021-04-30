POLC

Polkacity is a new fully autonomus contract based NFT platform that allows you to invest in virtual assets in the form of a virtual city.

שֵׁםPOLC

דירוגNo.2362

שווי שוק$0.00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0.00

נתח שוק%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)0.04%

אספקת מחזור190,025,935

מקסימום היצע432,525,934.78

אספקה כוללת432,525,934.78

שיעור מחזור0.4393%

תאריך הנפקה2021-04-30 00:00:00

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה--

שיא כל הזמנים2.887279195780182,2021-11-03

המחיר הנמוך ביותר0.000640293666682071,2025-05-02

בלוקצ'יין ציבוריETH

מבואPolkacity is a new fully autonomus contract based NFT platform that allows you to invest in virtual assets in the form of a virtual city.

מגזר

מדיה חברתית

הצהרת סיכום: הנתונים נמסרו על ידי cmc ואינם מהווים ייעוץ השקעות.

POLC/USDT
POLKACITY
----
--
גבוה 24 שעות
--
24 שעות נמוך
--
נפח 24 שעות (POLC)
--
כמות של 24 שעות (USDT)
--
