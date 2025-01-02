PNDR

Ponder is the AI powered comparison engine for all Web3 trends such as EigenLayer restaking, Runes/BRC-20/Ordinals, RWA/NFTs, DePIN protocols and much more. Ponder leverages advanced LLMs such as Llama3 and Mistral to identify leading trends.

שֵׁםPNDR

דירוגNo.4373

שווי שוק$0.00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0.00

נתח שוק%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)0.00%

אספקת מחזור0

מקסימום היצע100,000,000

אספקה כוללת100,000,000

שיעור מחזור0%

תאריך הנפקה--

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה--

שיא כל הזמנים0.08320081461131855,2025-01-02

המחיר הנמוך ביותר0.001020379552365619,2025-08-07

בלוקצ'יין ציבוריETH

מגזר

מדיה חברתית

etfindex:mc_etfindex_sourceהצהרת סיכום: הנתונים נמסרו על ידי cmc ואינם מהווים ייעוץ השקעות.

