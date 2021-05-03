NWC

Numerico is a self-sustaining all-in-one ecosystem that empowers even complete crypto beginners to confidently enter and thrive in the crypto space. Our ecosystem offers solutions like an AI copy trading platform Mercury Trade, Numerico's layer two blockchain solution, a range of unique AI products that will enhance your trading success rate, keep you safe when trading on DEXs and help you build on-chain products even if you have no experience with coding. Additionally, Numerico offers a financial product that allows you to seamlessly spend your ecosystem profits while providing real yields to stakers.

שֵׁםNWC

דירוגNo.1710

שווי שוק$0.00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0.00

נתח שוק%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)0.01%

אספקת מחזור150,400,833.69860733

מקסימום היצע0

אספקה כוללת270,050,481.2686112

שיעור מחזור%

תאריך הנפקה--

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה--

שיא כל הזמנים2.23726923,2021-05-03

המחיר הנמוך ביותר0.0162818774419,2019-11-13

בלוקצ'יין ציבוריETH

מגזר

מדיה חברתית

etfindex:mc_etfindex_sourceהצהרת סיכום: הנתונים נמסרו על ידי cmc ואינם מהווים ייעוץ השקעות.

NWC/USDT
Numerico
גבוה 24 שעות
--
24 שעות נמוך
--
נפח 24 שעות (NWC)
--
כמות של 24 שעות (USDT)
--
NWC/USDT
