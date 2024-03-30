LOE

Legends of Elysium (LOE) provides a Free-To-Play platform where users engage in strategic collectible card and board games, earning through daily quests and competitions. It combines gaming with blockchain technology, offering a unique and immersive fantasy experience.

שֵׁםLOE

דירוגNo.3179

שווי שוק$0.00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0.00

נתח שוק%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)0.18%

אספקת מחזור13,763,427

מקסימום היצע200,000,000

אספקה כוללת200,000,000

שיעור מחזור0.0688%

תאריך הנפקה--

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה--

שיא כל הזמנים9.151237065924299,2024-03-30

המחיר הנמוך ביותר0.001999792725748299,2025-09-06

בלוקצ'יין ציבוריMATIC

מבואLegends of Elysium (LOE) provides a Free-To-Play platform where users engage in strategic collectible card and board games, earning through daily quests and competitions. It combines gaming with blockchain technology, offering a unique and immersive fantasy experience.

מגזר

מדיה חברתית

etfindex:mc_etfindex_sourceהצהרת סיכום: הנתונים נמסרו על ידי cmc ואינם מהווים ייעוץ השקעות.

