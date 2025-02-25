LCAT

LCAT (Lion Cat) is a Binance Smart Chain (BSC) meme token with AI-driven tools like price prediction, meme creation, and chatbots. Inspired by 'Leo,' a cat dreaming of space, LCAT ensures security and transparency with a renounced contract and automated token vesting.

שֵׁםLCAT

דירוגNo.1393

שווי שוק$0.00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0.00

נתח שוק%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)0.00%

אספקת מחזור471,000,000

מקסימום היצע600,000,000

אספקה כוללת600,000,000

שיעור מחזור0.785%

תאריך הנפקה--

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה--

שיא כל הזמנים0.09781720228048008,2025-02-25

המחיר הנמוך ביותר0.009656851099097093,2025-08-22

בלוקצ'יין ציבוריBSC

מבואLCAT (Lion Cat) is a Binance Smart Chain (BSC) meme token with AI-driven tools like price prediction, meme creation, and chatbots. Inspired by 'Leo,' a cat dreaming of space, LCAT ensures security and transparency with a renounced contract and automated token vesting.

מגזר

מדיה חברתית

etfindex:mc_etfindex_sourceהצהרת סיכום: הנתונים נמסרו על ידי cmc ואינם מהווים ייעוץ השקעות.

LCAT/USDT
Lion Cat
----
--
גבוה 24 שעות
--
24 שעות נמוך
--
נפח 24 שעות (LCAT)
--
כמות של 24 שעות (USDT)
--
LCAT/USDT
--
--
‎--
גבוה 24 שעות
--
24 שעות נמוך
--
נפח 24 שעות (LCAT)
--
כמות של 24 שעות (USDT)
--
