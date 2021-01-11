KDA

Kadena offers the industry’s only Proof-of-Work Layer 1 blockchain that is infinitely scalable, secure, and decentralized. Its infrastructure-grade performance and impenetrable network empower users to develop high-value systems using Kadena’s security-focused smart contract language, Pact.

שֵׁםKDA

דירוגNo.321

שווי שוק$0.00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0.00

נתח שוק%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)2.19%

אספקת מחזור331,001,461.14887

מקסימום היצע1,000,000,000

אספקה כוללת1,000,000,000

שיעור מחזור0.331%

תאריך הנפקה--

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה--

שיא כל הזמנים28.246047910135935,2021-11-11

המחיר הנמוך ביותר0.12130507,2021-01-11

בלוקצ'יין ציבוריKDA

מגזר

מדיה חברתית

etfindex:mc_etfindex_sourceהצהרת סיכום: הנתונים נמסרו על ידי cmc ואינם מהווים ייעוץ השקעות.

KDA/USDT
Kadena
----
--
גבוה 24 שעות
--
24 שעות נמוך
--
נפח 24 שעות (KDA)
--
כמות של 24 שעות (USDT)
--
