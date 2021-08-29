IONX

Charged Particles is a protocol that allows users to deposit ERC-20, ERC-721, and ERC-1155 tokens into NFTs. A scarce NFT (e.g. Art, Collectible, Virtual Real Estate, In-Game Item, etc.) can now be transformed into a basket holding a number of other tokens. The principal amount can be time-locked inside the NFT, and through integration with Aave’s Tokens, the programmable yield from these DeFi yield-generating assets is just a few clicks away.

שֵׁםIONX

דירוגNo.4894

שווי שוק$0.00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0.00

נתח שוק%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)0.00%

אספקת מחזור0

מקסימום היצע100,000,000

אספקה כוללת100,000,000

שיעור מחזור0%

תאריך הנפקה--

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה--

שיא כל הזמנים2.74840838,2021-08-29

המחיר הנמוך ביותר0,2021-11-16

בלוקצ'יין ציבוריETH

מבואCharged Particles is a protocol that allows users to deposit ERC-20, ERC-721, and ERC-1155 tokens into NFTs. A scarce NFT (e.g. Art, Collectible, Virtual Real Estate, In-Game Item, etc.) can now be transformed into a basket holding a number of other tokens. The principal amount can be time-locked inside the NFT, and through integration with Aave’s Tokens, the programmable yield from these DeFi yield-generating assets is just a few clicks away.

מגזר

מדיה חברתית

etfindex:mc_etfindex_sourceהצהרת סיכום: הנתונים נמסרו על ידי cmc ואינם מהווים ייעוץ השקעות.

MEXC היא הדרך הכי קלה שלך למטבעות דיגיטליים. חקור את בורסת המטבעות הקריפטו המובילה בעולם לקנייה, מסחר והרווחה של קריפטו. סחר בביטקוין BTC, Ethereum ETH ויותר מ-3,000 altcoins.MEXC היא הדרך הכי קלה שלך למטבעות דיגיטליים. חקור את בורסת המטבעות הקריפטו המובילה בעולם לקנייה, מסחר והרווחה של קריפטו. סחר בביטקוין BTC, Ethereum ETH ויותר מ-3,000 altcoins.
לְחַפֵּשׂ
מועדפים
IONX/USDT
Charged Particles
----
--
גבוה 24 שעות
--
24 שעות נמוך
--
נפח 24 שעות (IONX)
--
כמות של 24 שעות (USDT)
--
גרף
מידע
ספר הזמנות
מסחר בשוק
ספר הזמנות
מסחר בשוק
ספר הזמנות
מסחר בשוק
מסחר בשוק
ספוט
הוראות פתוחות（0）
היסטוריית הוראות
היסטוריית מסחר
עמדות (0)
MEXC היא הדרך הכי קלה שלך למטבעות דיגיטליים. חקור את בורסת המטבעות הקריפטו המובילה בעולם לקנייה, מסחר והרווחה של קריפטו. סחר בביטקוין BTC, Ethereum ETH ויותר מ-3,000 altcoins.MEXC היא הדרך הכי קלה שלך למטבעות דיגיטליים. חקור את בורסת המטבעות הקריפטו המובילה בעולם לקנייה, מסחר והרווחה של קריפטו. סחר בביטקוין BTC, Ethereum ETH ויותר מ-3,000 altcoins.
IONX/USDT
--
--
‎--
גבוה 24 שעות
--
24 שעות נמוך
--
נפח 24 שעות (IONX)
--
כמות של 24 שעות (USDT)
--
גרף
ספר הזמנות
מסחר בשוק
מידע
הוראות פתוחות（0）
היסטוריית הוראות
היסטוריית מסחר
עמדות (0)
Loading...