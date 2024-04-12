DYP

Dypius is a powerful, decentralized ecosystem with a focus on scalability, security, and global adoption through next-gen infrastructure. Dypius offers a variety of products and services that cater to both beginners and advanced users in the digital space, including yield farming, staking, DeFi tools, NFTs, and Metaverse gaming.

שֵׁםDYP

דירוגNo.2124

שווי שוק$0.00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0.00

נתח שוק%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)0.13%

אספקת מחזור184,456,115

מקסימום היצע0

אספקה כוללת229,926,862

שיעור מחזור%

תאריך הנפקה--

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה--

שיא כל הזמנים0.107288583089982,2024-04-12

המחיר הנמוך ביותר0.00409764855130774,2025-09-05

בלוקצ'יין ציבוריETH

מגזר

מדיה חברתית

etfindex:mc_etfindex_sourceהצהרת סיכום: הנתונים נמסרו על ידי cmc ואינם מהווים ייעוץ השקעות.

DYP/USDT
Dypius
----
--
גבוה 24 שעות
--
24 שעות נמוך
--
נפח 24 שעות (DYP)
--
כמות של 24 שעות (USDT)
--
DYP/USDT
--
--
‎--
גבוה 24 שעות
--
24 שעות נמוך
--
נפח 24 שעות (DYP)
--
כמות של 24 שעות (USDT)
--
Loading...