DynaChain is a Health-Fi platform that leverages blockchain technology to reward users for adopting healthier lifestyles, targeting individuals who are health-conscious and interested in the benefits of integrating wellness with digital finance.

דירוגNo.2195

שווי שוק$0.00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0.00

נתח שוק%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)0.41%

אספקת מחזור32,724,698.75431822

מקסימום היצע500,000,000

אספקה כוללת399,999,998

שיעור מחזור0.0654%

תאריך הנפקה2024-09-28 00:00:00

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה0.5 USDT

שיא כל הזמנים3.6457212324107515,2024-09-29

המחיר הנמוך ביותר0.02649741546568787,2025-09-08

בלוקצ'יין ציבוריBSC

מבואDynaChain is a Health-Fi platform that leverages blockchain technology to reward users for adopting healthier lifestyles, targeting individuals who are health-conscious and interested in the benefits of integrating wellness with digital finance.

מגזר

מדיה חברתית

etfindex:mc_etfindex_sourceהצהרת סיכום: הנתונים נמסרו על ידי cmc ואינם מהווים ייעוץ השקעות.

