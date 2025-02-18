DEEPSEEK

The first AI ecosystem that distributes revenue streams back to the community. Global DePIN Chain Chrome Extension: download the extension, connect your device and equip an AI Cube. The extension works as a method to collect, package and transact your data. DePIN Chain Marketplace is the hub for data companies to purchase user data. The process compensates users who sell their data. Until now, tech giants have monopolized revenue generated from their users. DePIN Chain redefines the value structure and allows its users to benefit from their browsing.

שֵׁםDEEPSEEK

דירוגNo.2665

שווי שוק$0.00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0.00

נתח שוק%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)0.04%

אספקת מחזור790,000,000

מקסימום היצע0

אספקה כוללת1,000,000,000

שיעור מחזור%

תאריך הנפקה--

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה--

שיא כל הזמנים0.014167991380617766,2025-02-18

המחיר הנמוך ביותר0.000349883764102084,2025-08-22

בלוקצ'יין ציבוריBASE

מבואThe first AI ecosystem that distributes revenue streams back to the community. Global DePIN Chain Chrome Extension: download the extension, connect your device and equip an AI Cube. The extension works as a method to collect, package and transact your data. DePIN Chain Marketplace is the hub for data companies to purchase user data. The process compensates users who sell their data. Until now, tech giants have monopolized revenue generated from their users. DePIN Chain redefines the value structure and allows its users to benefit from their browsing.

מגזר

מדיה חברתית

etfindex:mc_etfindex_sourceהצהרת סיכום: הנתונים נמסרו על ידי cmc ואינם מהווים ייעוץ השקעות.

MEXC היא הדרך הכי קלה שלך למטבעות דיגיטליים. חקור את בורסת המטבעות הקריפטו המובילה בעולם לקנייה, מסחר והרווחה של קריפטו. סחר בביטקוין BTC, Ethereum ETH ויותר מ-3,000 altcoins.MEXC היא הדרך הכי קלה שלך למטבעות דיגיטליים. חקור את בורסת המטבעות הקריפטו המובילה בעולם לקנייה, מסחר והרווחה של קריפטו. סחר בביטקוין BTC, Ethereum ETH ויותר מ-3,000 altcoins.
לְחַפֵּשׂ
מועדפים
DEEPSEEK/USDT
Global DePIN Chain
----
--
גבוה 24 שעות
--
24 שעות נמוך
--
נפח 24 שעות (DEEPSEEK)
--
כמות של 24 שעות (USDT)
--
גרף
מידע
ספר הזמנות
מסחר בשוק
ספר הזמנות
מסחר בשוק
ספר הזמנות
מסחר בשוק
מסחר בשוק
ספוט
הוראות פתוחות（0）
היסטוריית הוראות
היסטוריית מסחר
עמדות (0)
MEXC היא הדרך הכי קלה שלך למטבעות דיגיטליים. חקור את בורסת המטבעות הקריפטו המובילה בעולם לקנייה, מסחר והרווחה של קריפטו. סחר בביטקוין BTC, Ethereum ETH ויותר מ-3,000 altcoins.MEXC היא הדרך הכי קלה שלך למטבעות דיגיטליים. חקור את בורסת המטבעות הקריפטו המובילה בעולם לקנייה, מסחר והרווחה של קריפטו. סחר בביטקוין BTC, Ethereum ETH ויותר מ-3,000 altcoins.
DEEPSEEK/USDT
--
--
‎--
גבוה 24 שעות
--
24 שעות נמוך
--
נפח 24 שעות (DEEPSEEK)
--
כמות של 24 שעות (USDT)
--
גרף
ספר הזמנות
מסחר בשוק
מידע
הוראות פתוחות（0）
היסטוריית הוראות
היסטוריית מסחר
עמדות (0)
Loading...