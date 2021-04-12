BUNNY

PancakeBunny is a decentralized finance (DeFi) yield aggregator and optimizer for the Binance Smart Chan and Ethereum (ETH), which is used for PancakeSwap (CAKE). The PancakeBunny protocol gives farmers the opportunity to multiply their tokens.

שֵׁםBUNNY

דירוגNo.3255

שווי שוק$0.00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0.00

נתח שוק%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)0.00%

אספקת מחזור510,232

מקסימום היצע1,000,000

אספקה כוללת910,789

שיעור מחזור0.5102%

תאריך הנפקה2021-04-12 00:00:00

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה--

שיא כל הזמנים553.31998667,2021-04-27

המחיר הנמוך ביותר0.04512060669859712,2025-04-07

בלוקצ'יין ציבוריBSC

מבואPancakeBunny is a decentralized finance (DeFi) yield aggregator and optimizer for the Binance Smart Chan and Ethereum (ETH), which is used for PancakeSwap (CAKE). The PancakeBunny protocol gives farmers the opportunity to multiply their tokens.

מגזר

מדיה חברתית

etfindex:mc_etfindex_sourceהצהרת סיכום: הנתונים נמסרו על ידי cmc ואינם מהווים ייעוץ השקעות.

Loading...