BROCK

Bitrock is an Ethereum sidechain IBFT 2.0 Proof of Authority (PoA) blockchain with near-zero native gas fees. On top of having a scalable, secure, and high speed infrastructure, Bitrock will have a unique multichain (DEX) swap where cryptocurrencies can be traded directly on their native chains without the need to use DEX's native to those chains, hold native chain tokens, or pay gas fees in those native tokens.

שֵׁםBROCK

דירוגNo.2032

שווי שוק$0.00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0.00

נתח שוק%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)0.22%

אספקת מחזור94,951,280.88337019

מקסימום היצע100,000,000

אספקה כוללת100,000,000

שיעור מחזור0.9495%

תאריך הנפקה--

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה--

שיא כל הזמנים0.3071318856664576,2024-03-13

המחיר הנמוך ביותר0.000052978131291244,2023-07-12

בלוקצ'יין ציבוריETH

BROCK/USDT
Bitrock
----
--
גבוה 24 שעות
--
24 שעות נמוך
--
נפח 24 שעות (BROCK)
--
כמות של 24 שעות (USDT)
--
