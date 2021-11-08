BOO

SpookySwap is an automated market-making (AMM) decentralized exchange (DEX) for the Fantom Opera network. Different from other DEXs, we're invested in building a strong foundation with our BOO token as a governance token, diverse farms, a built in bridge, built in limit orders and user-centered service.

שֵׁםBOO

דירוגNo.1523

שווי שוק$0.00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0.00

נתח שוק%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)0.62%

אספקת מחזור9,390,930.32215674

מקסימום היצע13,666,000

אספקה כוללת9,390,930.32215674

שיעור מחזור0.6871%

תאריך הנפקה--

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה--

שיא כל הזמנים39.99008268429096,2021-11-08

המחיר הנמוך ביותר0.250611104420171,2025-04-06

בלוקצ'יין ציבוריSONIC

מבואSpookySwap is an automated market-making (AMM) decentralized exchange (DEX) for the Fantom Opera network. Different from other DEXs, we're invested in building a strong foundation with our BOO token as a governance token, diverse farms, a built in bridge, built in limit orders and user-centered service.

