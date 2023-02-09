BLUEMOVE

BlueMove is a remarkable super app built on the Aptos and Sui blockchains, providing users with an NFT launchpad, marketplace, and DEX, all on one platform. It offers full functionality and a seamless web and mobile experience, making it an excellent choice for traders and developers.

שֵׁםBLUEMOVE

דירוגNo.2129

שווי שוק$0.00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0.00

נתח שוק%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)0.00%

אספקת מחזור217,500,000

מקסימום היצע300,000,000

אספקה כוללת300,000,000

שיעור מחזור0.725%

תאריך הנפקה--

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה--

שיא כל הזמנים1.2414166920123846,2023-02-09

המחיר הנמוך ביותר0.002826969723085412,2025-09-02

בלוקצ'יין ציבוריAPTOS

מגזר

מדיה חברתית

etfindex:mc_etfindex_sourceהצהרת סיכום: הנתונים נמסרו על ידי cmc ואינם מהווים ייעוץ השקעות.

BLUEMOVE/USDT
BlueMove
----
--
גבוה 24 שעות
--
24 שעות נמוך
--
נפח 24 שעות (BLUEMOVE)
--
כמות של 24 שעות (USDT)
--
